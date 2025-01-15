Дальнобойщик на фуре протаранил крошечную легковушку — что из этого вышло и кто оказался виноват

Грузовик подмял легковушку Источник: ДТП Екатеринбурга / Vk.com











В рубрике «Группа разбора» посмотрим, как большая фура протаранила маленькую легковушку — такое часто бывает, даже если ехать по правилам. Вот и водитель нашей легковушки понадеялся на зеленый свет, но не убедился, что многотонный грузовик сможет затормозить перед перекрестком.

Вот на перекрестке автомобилям, в том числе и той машине, в которой установлен видеорегистратор, горит красный свет. Тут же он сменяется на зеленый. Машины начинают движение, водителю микроавтобуса в крайнем левом ряду надо налево, он начинает поворот. Однако наперерез ему движется большая фура, которая, очевидно, проехала уже на красный. Происходит столкновение, смотрите видео.

Источник: ДТП Екатеринбурга / Vk.com

Вроде бы легковой автомобиль не сразу ринулся на зеленый, и было время оценить обстановку, и обзор вроде неплохой. Но водитель грузовика по тем или иным причинам уже не мог остановиться, тут только можно было либо предугадать такой исход, либо нет.

— Очевидно нарушение со стороны водителя фуры, который нарушил правила проезда регулируемого перекрестка и въехал на него на запрещающий сигнал светофора, — говорит Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон». — Вины водителя легкового автомобиля нет. Трудно определить, была ли у водителя легкового автомобиля возможность избежать столкновения, вероятно, он мог полагать, что фура остановится, и потому въехал на перекресток. Точно можно сказать, что фура даже не пыталась тормозить. Водитель фуры нарушил пункты 1.5, 6.13, 10.1.

Пункт 1.5 ПДД. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. 6.13. При запрещающем сигнале светофора водители должны остановиться перед стоп-линией. 10.1. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

— Определяющим для выявления виновника ДТП является, на какой сигнал светофора автомобилисты въехали на перекресток. На видеозаписи отчетливо видно, что водитель легкового автомобиля въехал на перекресток на зеленый сигнал светофора. На какой сигнал светофора въехал на перекресток грузовой автомобиль, напротив, не видно, однако можно предположить, что на запрещающий, — объясняет адвокат Владимир Алешин. — Вместе с тем, судя по видеозаписи, обзорность у водителя легкового автомобиля была достаточной, погодные условия хорошими, чтобы раньше обнаружить опасность для движения и, следовательно, раньше предпринять остановку автомобиля, тем самым предотвратив ДТП. Это может быть расценено как грубая неосторожность потерпевшего, что, в свою очередь, может стать основанием снижения размера компенсации причиненного вреда.

Вроде и всё понято, грузовик едет на красный, его водитель виноват. Только вот на дороге не всё так просто: даже если ты прав, стоит пытаться предугадать опасные маневры других участников движения. Ну хотя бы не стартовать резко на зеленый сигнал светофора, пока не убедишься, что никто не летит с других направлений и дорога свободна.

А вы едете сразу на свой зеленый? Да, конечно, мой же зеленый Нет, осмотрюсь, вдруг где помеха Не знаю