НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

зап.

 746мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,44
EUR 106,25
Почему зима теплая
Скандал из-за уборки школы
Что будет с «Домом актера»
Избили из-за замечания
Почему загорелся туристический объект
Купели в Ярославле
Отменили наличку в автобусах
Советский уголок в магазине
Проблемы с троллейбусами
Разрушается дом
Авто Группа разбора обзор Дальнобойщик на фуре протаранил крошечную легковушку — что из этого вышло и кто оказался виноват

Дальнобойщик на фуре протаранил крошечную легковушку — что из этого вышло и кто оказался виноват

В компании экспертов разбираем аварию с участием большого грузовика и небольшого микроавтобуса

80
1 комментарий

Грузовик подмял легковушку

Источник:

В рубрике «Группа разбора» посмотрим, как большая фура протаранила маленькую легковушку — такое часто бывает, даже если ехать по правилам. Вот и водитель нашей легковушки понадеялся на зеленый свет, но не убедился, что многотонный грузовик сможет затормозить перед перекрестком.

Вот на перекрестке автомобилям, в том числе и той машине, в которой установлен видеорегистратор, горит красный свет. Тут же он сменяется на зеленый. Машины начинают движение, водителю микроавтобуса в крайнем левом ряду надо налево, он начинает поворот. Однако наперерез ему движется большая фура, которая, очевидно, проехала уже на красный. Происходит столкновение, смотрите видео.

Источник:

Вроде бы легковой автомобиль не сразу ринулся на зеленый, и было время оценить обстановку, и обзор вроде неплохой. Но водитель грузовика по тем или иным причинам уже не мог остановиться, тут только можно было либо предугадать такой исход, либо нет.

— Очевидно нарушение со стороны водителя фуры, который нарушил правила проезда регулируемого перекрестка и въехал на него на запрещающий сигнал светофора, — говорит Денис Садовский, адвокат компании «Инюркон». — Вины водителя легкового автомобиля нет. Трудно определить, была ли у водителя легкового автомобиля возможность избежать столкновения, вероятно, он мог полагать, что фура остановится, и потому въехал на перекресток. Точно можно сказать, что фура даже не пыталась тормозить. Водитель фуры нарушил пункты 1.5, 6.13, 10.1.

Пункт 1.5 ПДД. Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не создавать опасности для движения и не причинять вреда. 6.13. При запрещающем сигнале светофора водители должны остановиться перед стоп-линией. 10.1. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

— Определяющим для выявления виновника ДТП является, на какой сигнал светофора автомобилисты въехали на перекресток. На видеозаписи отчетливо видно, что водитель легкового автомобиля въехал на перекресток на зеленый сигнал светофора. На какой сигнал светофора въехал на перекресток грузовой автомобиль, напротив, не видно, однако можно предположить, что на запрещающий, — объясняет адвокат Владимир Алешин. — Вместе с тем, судя по видеозаписи, обзорность у водителя легкового автомобиля была достаточной, погодные условия хорошими, чтобы раньше обнаружить опасность для движения и, следовательно, раньше предпринять остановку автомобиля, тем самым предотвратив ДТП. Это может быть расценено как грубая неосторожность потерпевшего, что, в свою очередь, может стать основанием снижения размера компенсации причиненного вреда.

Вроде и всё понято, грузовик едет на красный, его водитель виноват. Только вот на дороге не всё так просто: даже если ты прав, стоит пытаться предугадать опасные маневры других участников движения. Ну хотя бы не стартовать резко на зеленый сигнал светофора, пока не убедишься, что никто не летит с других направлений и дорога свободна.

А вы едете сразу на свой зеленый?

Да, конечно, мой же зеленый
Нет, осмотрюсь, вдруг где помеха
Не знаю

Почитайте еще, как штрафы для водителей увеличили, а скидку для их оплаты сократили — сколько придется платить за нарушения.

ПО ТЕМЕ
Авто ПДД Группа разбора ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
10 минут
Еду сразу, как зелёный, но ситуацию оцениваю всегда. Несколько раз приходилось пропускать идиотов, едущих на красный.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление