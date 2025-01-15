НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

облачно, без осадков

ощущается как -4

4 м/c,

сев.

 749мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 103,44
EUR 106,25
Почему зима теплая
Скандал из-за уборки школы
Что будет с «Домом актера»
Ограбили хоккеиста
Почему загорелся туристический объект
Избили из-за замечания
Купели в Ярославле
Отменили наличку в автобусах
Советский уголок в магазине
Проблемы с троллейбусами
Криминал подробности «Раскаиваюсь»: в Ярославской области задержали молодых приятелей, вдвоем напавших на мужчину. Видео

«Раскаиваюсь»: в Ярославской области задержали молодых приятелей, вдвоем напавших на мужчину. Видео

Произошедшее спровоцировало бурные обсуждения в социальных сетях

2 221
27 комментариев

Потасовку в Рыбинске обсуждали пользователи соцсетей

Источник:

Полиция задержала двоих приятелей, напавших на 59-летнего мужчину в Рыбинске Ярославской области. Сообщалось, что инцидент случился в ночь на 14 января. Утром 15-го числа правоохранители опубликовали видео с извиняющимися молодыми людьми. Выяснилось, что одному из них 18 лет, а другому — 14.

— Приношу свои глубочайшие извинения перед мужчиной, которого мы избили, и перед всеми жителями города Рыбинска за свое неподобающее поведение. Очень сильно раскаиваюсь за то, что мы сделали с моим приятелем, и впредь такого больше не будет, — произносит один из парней на камеру.

Второй озвучил примерно такой же текст:

— Хочу извиниться перед человеком, которого мы избили в микрорайоне Гора, город Рыбинск. И перед жителями города Рыбинска. Вину свою признаю, раскаиваюсь, больше такого не повторится.

После задержания парни сообщили, что раскаиваются за свой поступок

Источник:

Нападение произошло у жилого дома на улице Моторостроителей. Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что двое молодых людей припарковали автомобиль на тротуаре у одного из подъездов. Проходившему мимо мужчине это, судя по всему, не понравилось. На записи видно, что он эмоционально жестикулирует и, видимо, что-то говорит нарушителям правил парковки. А те почти сразу набрасываются на него.

В социальных сетях писали, что на мужчину напали после того, как он сделал замечание из-за громкой музыки. Один из парней толкнул его так, что он упал на лестницу у подъезда. Мужчина в ответ что-то кинул в машину обидчиков, а те выскочили и избили его.

Парни припарковались на тротуаре

Источник:

По словам местных, старший из нападавших живет в этом же доме. На его поведение жалуются соседи, называя парня «дебоширом и неадекватом».

ПО ТЕМЕ
Избиение Пенсионер Полиция
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
27
Гость
2 часа
Надо обязательно наказать исправительными работами,а то они никогда не поймут.... словами они бросаются,а искупления вины нет....
Гость
2 часа
Можно, пожалуйста, адрес, где это произошло? Этих щенков нужно наказать!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
Куда сходить с ребенком в Ярославле? Советы молодой мамы
Мария
Мнение
«Сердце стучало в ребра». Как россиянин 20 лет пил энергетики и вдруг перестал — может, последуете его примеру?
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление