«Раскаиваюсь»: в Ярославской области задержали молодых приятелей, вдвоем напавших на мужчину. Видео

Потасовку в Рыбинске обсуждали пользователи соцсетей Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram











Полиция задержала двоих приятелей, напавших на 59-летнего мужчину в Рыбинске Ярославской области. Сообщалось, что инцидент случился в ночь на 14 января. Утром 15-го числа правоохранители опубликовали видео с извиняющимися молодыми людьми. Выяснилось, что одному из них 18 лет, а другому — 14.

— Приношу свои глубочайшие извинения перед мужчиной, которого мы избили, и перед всеми жителями города Рыбинска за свое неподобающее поведение. Очень сильно раскаиваюсь за то, что мы сделали с моим приятелем, и впредь такого больше не будет, — произносит один из парней на камеру.

Второй озвучил примерно такой же текст:

— Хочу извиниться перед человеком, которого мы избили в микрорайоне Гора, город Рыбинск. И перед жителями города Рыбинска. Вину свою признаю, раскаиваюсь, больше такого не повторится.

После задержания парни сообщили, что раскаиваются за свой поступок Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

Нападение произошло у жилого дома на улице Моторостроителей. Инцидент зафиксировали уличные камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что двое молодых людей припарковали автомобиль на тротуаре у одного из подъездов. Проходившему мимо мужчине это, судя по всему, не понравилось. На записи видно, что он эмоционально жестикулирует и, видимо, что-то говорит нарушителям правил парковки. А те почти сразу набрасываются на него.

В социальных сетях писали, что на мужчину напали после того, как он сделал замечание из-за громкой музыки. Один из парней толкнул его так, что он упал на лестницу у подъезда. Мужчина в ответ что-то кинул в машину обидчиков, а те выскочили и избили его.

Парни припарковались на тротуаре Источник: камеры «Ател»