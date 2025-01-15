Какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2025 году: ответ властей

Какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2025 году Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











Стало известно, какие дороги в Ярославле отремонтируют в 2025 году. Об этом рассказал мэр Артем Молчанов во время пресс-завтрака с журналистами 15 января.

— В этом году у нас запланирована работа по ремонту дорог во всех районах. В первую очередь, обозначу большой участок с разворотным кольцом на улице Яковлевской. Это важное направление, о котором жители много говорили. Решение этой проблемы позволит устранить образующиеся там пробки. Это большой и серьезный участок дороги, — отметил глава Ярославля. — В другом районе в этом году займемся Большой Октябрьской улицей, которая сегодня является одной из главных магистралей.

Артем Молчанов ответил, что список улиц, которые планируют отремонтировать в 2025 году, составлялся с учетом жалоб местных жителей.

— Есть улицы, по которым жители давно обращались. Они попадали в планы, но до ремонта дело так и не доходило из-за недостаточного финансирования. Например, улицы Кавказская и Комарова. По этим участкам поступает огромное количество жалоб и обращений. Мы включили эту работу в план на 2025 год и выполним ее, — пообещал мэр.

На пресс-завтраке с журналистами была озвучена дата завершения ремонта проспекта Машиностроителей.

— Поступило большое количество обращений по поводу проспекта Машиностроителей. Проект с прошлого года перешёл на 2025 год. До 1 июля 2025-го мы завершим этот проект. Предусмотрено расширение проспекта Машиностроителей и узловая развязка проспекта и улицы Мостецкой. Таким образом, завершающий этап работ должен решить проблемы с организацией движения, пробками и качеством дороги.