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Дороги и транспорт Какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2025 году: ответ властей

Какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2025 году: ответ властей

Список дорог озвучил мэр Артем Молчанов

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3 комментария

Какие дороги отремонтируют в Ярославле в 2025 году

Источник:

Стало известно, какие дороги в Ярославле отремонтируют в 2025 году. Об этом рассказал мэр Артем Молчанов во время пресс-завтрака с журналистами 15 января.

— В этом году у нас запланирована работа по ремонту дорог во всех районах. В первую очередь, обозначу большой участок с разворотным кольцом на улице Яковлевской. Это важное направление, о котором жители много говорили. Решение этой проблемы позволит устранить образующиеся там пробки. Это большой и серьезный участок дороги, — отметил глава Ярославля. — В другом районе в этом году займемся Большой Октябрьской улицей, которая сегодня является одной из главных магистралей.

Артем Молчанов ответил, что список улиц, которые планируют отремонтировать в 2025 году, составлялся с учетом жалоб местных жителей.

— Есть улицы, по которым жители давно обращались. Они попадали в планы, но до ремонта дело так и не доходило из-за недостаточного финансирования. Например, улицы Кавказская и Комарова. По этим участкам поступает огромное количество жалоб и обращений. Мы включили эту работу в план на 2025 год и выполним ее, — пообещал мэр.

На пресс-завтраке с журналистами была озвучена дата завершения ремонта проспекта Машиностроителей.

— Поступило большое количество обращений по поводу проспекта Машиностроителей. Проект с прошлого года перешёл на 2025 год. До 1 июля 2025-го мы завершим этот проект. Предусмотрено расширение проспекта Машиностроителей и узловая развязка проспекта и улицы Мостецкой. Таким образом, завершающий этап работ должен решить проблемы с организацией движения, пробками и качеством дороги.

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Также мэр Артем Молчанов сообщил о планах строительства ФОКа в Ярославле. Подробнее о проекте — читайте в этом материале.

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Дороги Ремонт Мэрия Мэр
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Комментарии
3
Гость
45 минут
"Список дорог озвучил мэр Артем Молчанов" И где список в статье?
Гость
35 минут
К сожалению, ни один объект не сдаётся вовремя. Будь то дороги, парки, строительные объекты и др. Это уже традиция, стиль работы.
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