Что будет с кафе «Дом актера» в Ярославле: ответ властей

Сейчас кафе «Дом актера» закрыто и опечатано Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Власти Ярославской области рассказали, что происходит с наследием известного актера и руководителя камерного театра Юрия Ваксмана, скончавшегося весной 2024 года.

Что сейчас с камерным театром и кафе «Дом актера»

После трагического ухода из жизни Юрия Ваксмана вопрос о будущем ярославского камерного театра — перового частного театра в России, который обожали зрители, а также знакового кафе «Дом актера» на улице Кирова, принадлежавшего тому же камерному театру, повис в воздухе. Но в конце августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил, что театр сделают государственным.

В итоге камерный театр стал структурным подразделением ярославского ТЮЗа с государственным финансированием, получив при этом имя Юрия Ваксамана.

С кафе «Дом актера» ситуация оказалась сложнее. В декабре 2024 года его просто опечатали. Сделали это представители комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля (помещение кафе принадлежит городу и находилось у камерного театра в безвозмездном пользовании). Причем городские и областные власти по-разному озвучили причины такого исхода.

— В настоящее время деятельность кафе «Актер» приостановлена в связи с обращением вдовы Юрия Михайловича Ваксмана в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области. Обращение связано с юридическими аспектами деятельности организации, зарегистрированной по данному адресу, — пояснила 17 декабря и. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

На двери заведения висит такая бумажка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Чуть позже комментарий по ситуации на запрос нашего издания прислал комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Он был таким:

— Указанные помещения являются собственностью города Ярославля. Они были переданы в безвозмездное пользование негосударственному учреждению культуры «Ярославский камерный театр». Помещения опечатаны в связи с отсутствием участника и единоличного исполнительного органа ссудополучателя.

То есть проблема в том, что в налоговых и прочих документах учредителем камерного театра числится Юрий Ваксман, которого уже нет в живых.

Ярославский камерный театр появился в Ярославле в начале 2000-х годов. Его основателями стали актеры Юрий Ваксман, Владимир Гусев и режиссер Владимир Воронцов. Судьба кафе неразрывно связана с историей театра, ведь именно здесь новая труппа проводила первые репетиции. Впоследствии кафе стало атмосферным местом в городе, где любила собираться творческая интеллигенция. Здесь бывали актеры Олег Янковский и Олег Меньшиков, режиссер Эмир Кустурица и другие звезды российского и мирового театра и кино.

Почему новый учредитель театра не может заняться кафе?

Мы вновь обратились в правительство региона с просьбой разъяснить перспективы кафе на улице Кирова. Ведь, по сути, новым учредителем камерного театра стало именно министерство культуры области. Однако оказалось, что есть юридические аспекты.

— По адресу: Ярославль, улица Кирова, 5а зарегистрирована организация «Негосударственное учреждение культуры „Ярославский камерный театр“». Учредителем и руководителем являлся Юрий Михайлович Ваксман. Основной вид деятельности — деятельность в области исполнительских искусств. Камерный театр смог продолжить работу в качестве структурного подразделения Ярославского государственного театра юного зрителя имени В. С. Розова, учредителем которого является Министерство культуры Ярославской области. Сегодня труппа работает под названием «Ярославский камерный театр имени Юрия Ваксмана». В настоящее время деятельность помещения кафе «Актер», находящегося в пользовании вышеуказанной частной организации, приостановлена по обращению вдовы Юрия Михайловича Ваксмана в Управление Министерства юстиции Российской Федерации, — прислал новый ответ Минкульт.

Получилось, что камерный театр стал частью ТЮЗА, но тот, так как является другой организацией, не может юридически продолжать арендовать помещение кафе, переданное в пользование прежнему камерному театру.

Судьба кафе решается Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Что дальше

В правительстве пояснили, что прорабатываются варианты дальнейшего использования помещения на улице Кирова для сохранения культурного наследия Юрия Ваксмана, в том числе рассматривается возможность привлечения для этого инвесторов.