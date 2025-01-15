Что будет с кафе «Дом актера» в Ярославле: ответ властей

Власти Ярославской области рассказали, что происходит с наследием известного актера и руководителя камерного театра Юрия Ваксмана, скончавшегося весной 2024 года.
Что сейчас с камерным театром и кафе «Дом актера»
После трагического ухода из жизни Юрия Ваксмана вопрос о будущем ярославского камерного театра — перового частного театра в России, который обожали зрители, а также знакового кафе «Дом актера» на улице Кирова, принадлежавшего тому же камерному театру, повис в воздухе. Но в конце августа губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил, что театр сделают государственным.
В итоге камерный театр стал структурным подразделением ярославского ТЮЗа с государственным финансированием, получив при этом имя Юрия Ваксамана.
С кафе «Дом актера» ситуация оказалась сложнее. В декабре 2024 года его просто опечатали. Сделали это представители комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля (помещение кафе принадлежит городу и находилось у камерного театра в безвозмездном пользовании). Причем городские и областные власти по-разному озвучили причины такого исхода.
— В настоящее время деятельность кафе «Актер» приостановлена в связи с обращением вдовы Юрия Михайловича Ваксмана в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области. Обращение связано с юридическими аспектами деятельности организации, зарегистрированной по данному адресу, — пояснила 17 декабря и. о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.
Чуть позже комментарий по ситуации на запрос нашего издания прислал комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Он был таким:
— Указанные помещения являются собственностью города Ярославля. Они были переданы в безвозмездное пользование негосударственному учреждению культуры «Ярославский камерный театр». Помещения опечатаны в связи с отсутствием участника и единоличного исполнительного органа ссудополучателя.
То есть проблема в том, что в налоговых и прочих документах учредителем камерного театра числится Юрий Ваксман, которого уже нет в живых.
Ярославский камерный театр появился в Ярославле в начале 2000-х годов. Его основателями стали актеры Юрий Ваксман, Владимир Гусев и режиссер Владимир Воронцов. Судьба кафе неразрывно связана с историей театра, ведь именно здесь новая труппа проводила первые репетиции. Впоследствии кафе стало атмосферным местом в городе, где любила собираться творческая интеллигенция. Здесь бывали актеры Олег Янковский и Олег Меньшиков, режиссер Эмир Кустурица и другие звезды российского и мирового театра и кино.
Почему новый учредитель театра не может заняться кафе?
Мы вновь обратились в правительство региона с просьбой разъяснить перспективы кафе на улице Кирова. Ведь, по сути, новым учредителем камерного театра стало именно министерство культуры области. Однако оказалось, что есть юридические аспекты.
— По адресу: Ярославль, улица Кирова, 5а зарегистрирована организация «Негосударственное учреждение культуры „Ярославский камерный театр“». Учредителем и руководителем являлся Юрий Михайлович Ваксман. Основной вид деятельности — деятельность в области исполнительских искусств. Камерный театр смог продолжить работу в качестве структурного подразделения Ярославского государственного театра юного зрителя имени В. С. Розова, учредителем которого является Министерство культуры Ярославской области. Сегодня труппа работает под названием «Ярославский камерный театр имени Юрия Ваксмана». В настоящее время деятельность помещения кафе «Актер», находящегося в пользовании вышеуказанной частной организации, приостановлена по обращению вдовы Юрия Михайловича Ваксмана в Управление Министерства юстиции Российской Федерации, — прислал новый ответ Минкульт.
Получилось, что камерный театр стал частью ТЮЗА, но тот, так как является другой организацией, не может юридически продолжать арендовать помещение кафе, переданное в пользование прежнему камерному театру.
Что дальше
В правительстве пояснили, что прорабатываются варианты дальнейшего использования помещения на улице Кирова для сохранения культурного наследия Юрия Ваксмана, в том числе рассматривается возможность привлечения для этого инвесторов.
Также напомним, что вопрос о судьбе кафе поднимался в ноябре 2024 года на встрече губернатора области Михаила Евраева и ярославского актера Алексея Дмитриева. Последний попросил сохранить кафе «Дом актера». Глава региона согласился с этим, отметив, что кафе — знаковое место для артистов и жителей Ярославля. Михаил Евраев тогда сказал, что область готова принять помещения в государственную собственность, чтобы здесь было и кафе, и место работы кинокомиссии.