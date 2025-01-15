Чтобы не было плохо и очень дорого. Почему радость чиновников от роста российского туризма преждевременная

Россияне могли бы чаще и больше ездить по стране, но не у всех есть возможность Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Чиновники радуются рекордным показателям российского туризма. Согласно последним данным, с января по ноябрь 2024 года россияне и иностранцы совершили 79,2 миллиона туристических поездок, и это только по территории России. Этот показатель на 11% превышает аналогичный период прошлого года, и, по прогнозам, к концу года количество поездок достигнет рекордных 92 миллионов. Только вот точной статистики еще нет. Как и отчета по новогодним каникулам.

Но даже без них понятно, что самыми популярными регионами для внутреннего туризма остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом заявил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В число лидеров по внутреннему туризму также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область и Ставропольский край.

В последние месяцы наблюдается значительный рост потока иностранных туристов, особенно из Китая, которые активно посещают Дальний Восток России. В частности, в Хабаровском крае количество турпоездок иностранных гостей увеличилось на 204%, в Амурской области — на 142%, а в Приморье — на 112%.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на национальные данные заявляет, что резко вырос турпоток и по многим международным направлениям. Куба — рост на 1% по сравнению с предыдущим годом (Россия сохранила третье место по количеству туристов на Кубе), Шри-Ланка — плюс 2,2%, Таиланд — плюс 17,9%, Вьетнам — рост на 84,9% (и это, заметим, в отсутствие прямых рейсов).

Что касается турецкой провинции Анталья, то турпоток из России вырос на 12,9% (россияне занимают первое место среди туристов, опережая немецких и британских).

Правда, не все опрошенные MSK1.RU эксперты разделяют оптимизм чиновников, указывая на серьезные внутренние проблемы отрасли.

— Я ожидаю значительный рост стоимости гостиничных услуг в 2025 году, на 10–15%, что связано с увеличением операционных расходов и высокой конкуренцией. В этих условиях только те отели, которые активно внедряют инновации, смогут занять лидирующие позиции, — говорит MSK1.RU учредитель компании «Тимджет» (цифровизация отелей) Алексей Корнеев.

— Оптимизм должен быть взвешенным, — говорит серийный предприниматель Султан Далипов (создатель ряда потребительских брендов). — Для устойчивого роста отрасли необходимы системные изменения: развитие транспортной доступности, цифровизация сервиса и усиление образовательных программ для сотрудников туризма. Более того, крайне важно создавать комплексные продукты, которые смогут заинтересовать не только внутреннего туриста, но и привлечь внимание международной аудитории.

— Рекордные показатели внутреннего туризма и рост числа иностранных туристов, о которых сообщил вице-премьер, действительно вселяют оптимизм. Однако за этими цифрами скрываются вызовы, которые важно учитывать для устойчивого развития отрасли, — обращает внимание маркетолог Никита Сенников, основатель компании «OFFЛАЙН», специалист по брендингу и стратегическим решениям. — Несмотря на положительную динамику, необходимо признать, что значительная часть россиян по-прежнему не может позволить себе путешествия. Высокая инфляция и снижение уровня доходов ограничивают возможности для поездок, особенно для семей.

— А ведь Росстат заявляет, будто в прошлом году реальные доходы россиян выросли. Только за первые три квартала почти на 8,5%.

— Но не забывайте, что в туристической отрасли есть и многие другие ограничения. Например, недостаток доступных по цене качественных гостиниц и проблемы транспортной логистики.

Одна из ключевых проблем — это слабая медийность многих российских туристических направлений. У нас действительно есть множество красивейших мест, от Алтая до Камчатки, от Северного Кавказа до Арктики, но об этом знают лишь те, кто целенаправленно ищет такую информацию.

Современные туристы привыкли к визуальным впечатлениям, которые формируют их желание путешествовать. Однако в России недостаточно специализированных медиа, которые активно продвигают туристические направления. Также отсутствует единая стратегия маркетинга территории, которая могла бы объединить регионы под общим брендом и усилить их присутствие в информационном пространстве.

— А успешные примеры есть?

— Есть. Чернышенко сам приводит рекордный рост числа китайских туристов. Этот пример показывает, что таргетированные маркетинговые кампании работают. Но это должно быть не точечное решение, а системный подход. Развитие туризма требует грамотных PR-кампаний, которые показывают не только природные красоты, но и современные удобства, инфраструктуру и безопасность.