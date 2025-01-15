НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

6 м/c,

сев.

 750мм 74%
Подробнее
4 Пробки
USD 103,44
EUR 106,25
Почему загорелся туристический объект
Педагог разбился насмерть
Избили соседа из-за замечания
Почему зима теплая
Скандал из-за уборки школы
Что будет с «Домом актера»
Ограбили хоккеиста
Избили из-за замечания
Купели в Ярославле
Отменили наличку в автобусах
Экономика Кризис-2025 эксперт Чтобы не было плохо и очень дорого. Почему радость чиновников от роста российского туризма преждевременная

Чтобы не было плохо и очень дорого. Почему радость чиновников от роста российского туризма преждевременная

Эксперты рассказали, чего не хватает для роста отрасли

326
2 комментария

Россияне могли бы чаще и больше ездить по стране, но не у всех есть возможность

Источник:

Чиновники радуются рекордным показателям российского туризма. Согласно последним данным, с января по ноябрь 2024 года россияне и иностранцы совершили 79,2 миллиона туристических поездок, и это только по территории России. Этот показатель на 11% превышает аналогичный период прошлого года, и, по прогнозам, к концу года количество поездок достигнет рекордных 92 миллионов. Только вот точной статистики еще нет. Как и отчета по новогодним каникулам.

Но даже без них понятно, что самыми популярными регионами для внутреннего туризма остаются Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом заявил и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В число лидеров по внутреннему туризму также входят Московская область, Крым, Татарстан, Свердловская область, Тюменская область, Ростовская область и Ставропольский край.

В последние месяцы наблюдается значительный рост потока иностранных туристов, особенно из Китая, которые активно посещают Дальний Восток России. В частности, в Хабаровском крае количество турпоездок иностранных гостей увеличилось на 204%, в Амурской области — на 142%, а в Приморье — на 112%.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на национальные данные заявляет, что резко вырос турпоток и по многим международным направлениям. Куба — рост на 1% по сравнению с предыдущим годом (Россия сохранила третье место по количеству туристов на Кубе), Шри-Ланка — плюс 2,2%, Таиланд — плюс 17,9%, Вьетнам — рост на 84,9% (и это, заметим, в отсутствие прямых рейсов).

Что касается турецкой провинции Анталья, то турпоток из России вырос на 12,9% (россияне занимают первое место среди туристов, опережая немецких и британских).

Правда, не все опрошенные MSK1.RU эксперты разделяют оптимизм чиновников, указывая на серьезные внутренние проблемы отрасли.

— Я ожидаю значительный рост стоимости гостиничных услуг в 2025 году, на 10–15%, что связано с увеличением операционных расходов и высокой конкуренцией. В этих условиях только те отели, которые активно внедряют инновации, смогут занять лидирующие позиции, — говорит MSK1.RU учредитель компании «Тимджет» (цифровизация отелей) Алексей Корнеев.

— Оптимизм должен быть взвешенным, — говорит серийный предприниматель Султан Далипов (создатель ряда потребительских брендов). — Для устойчивого роста отрасли необходимы системные изменения: развитие транспортной доступности, цифровизация сервиса и усиление образовательных программ для сотрудников туризма. Более того, крайне важно создавать комплексные продукты, которые смогут заинтересовать не только внутреннего туриста, но и привлечь внимание международной аудитории.

— Рекордные показатели внутреннего туризма и рост числа иностранных туристов, о которых сообщил вице-премьер, действительно вселяют оптимизм. Однако за этими цифрами скрываются вызовы, которые важно учитывать для устойчивого развития отрасли, — обращает внимание маркетолог Никита Сенников, основатель компании «OFFЛАЙН», специалист по брендингу и стратегическим решениям. — Несмотря на положительную динамику, необходимо признать, что значительная часть россиян по-прежнему не может позволить себе путешествия. Высокая инфляция и снижение уровня доходов ограничивают возможности для поездок, особенно для семей.

 А ведь Росстат заявляет, будто в прошлом году реальные доходы россиян выросли. Только за первые три квартала почти на 8,5%.

— Но не забывайте, что в туристической отрасли есть и многие другие ограничения. Например, недостаток доступных по цене качественных гостиниц и проблемы транспортной логистики.

Одна из ключевых проблем — это слабая медийность многих российских туристических направлений. У нас действительно есть множество красивейших мест, от Алтая до Камчатки, от Северного Кавказа до Арктики, но об этом знают лишь те, кто целенаправленно ищет такую информацию.

Современные туристы привыкли к визуальным впечатлениям, которые формируют их желание путешествовать. Однако в России недостаточно специализированных медиа, которые активно продвигают туристические направления. Также отсутствует единая стратегия маркетинга территории, которая могла бы объединить регионы под общим брендом и усилить их присутствие в информационном пространстве.

 А успешные примеры есть?

— Есть. Чернышенко сам приводит рекордный рост числа китайских туристов. Этот пример показывает, что таргетированные маркетинговые кампании работают. Но это должно быть не точечное решение, а системный подход. Развитие туризма требует грамотных PR-кампаний, которые показывают не только природные красоты, но и современные удобства, инфраструктуру и безопасность.

А вы часто ездите по стране?

Нет, почти никогда
Если только в командировки
Стараюсь, но это не дешевле, чем за границу
Хотелось бы, но нет возможности

ПО ТЕМЕ
Туризм Внутренний туризм Рост цен на отдых Подорожание
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
1 час
Если так и дальше будут развираться события, то скоро самыми популярными станут туры в Магадан. Ну или на Колыму.
Гость
1 час
На пенсию 14 тысяч путешествую до магазина и обратно усё.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
Журналистка и мама — о новом волшебнике Изумрудного города: «Графика на высоте»
Кадрия Катцина
Главный редактор NGS24.RU
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
«Становится приятнее возвращаться домой»: организатор пространства рассказала, как правильно расхламляться
Анастасия Карачаровская
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление