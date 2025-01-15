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Город «Взяли на борт»: сотрудники ДПС помогли роженице добраться до больницы в Ярославле. Видео

«Взяли на борт»: сотрудники ДПС помогли роженице добраться до больницы в Ярославле. Видео

А потом сделали новоиспеченным родителям подарок

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4 комментария

За помощью к сотрудникам обратился муж ярославны

Источник:

В Ярославской области сотрудники ДПС помогли рожающей женщине добраться до больницы. В перинатальный центр ее везли с мигалками. За помощью к правоохранителям обратился супруг роженицы.

По словам молодого папы, в тот день они с женой ехали из Рыбинска в Ярославский перинатальный центр. Поначалу, все было спокойно, но на подъезде к Тутаеву у будущей мамы участились схватки.

— Происходили каждые полторы минуты. Было принято решение что-то делать, — рассказал мужчина.

На Промышленной улице в Тутаеве в это время дежурил патруль ДПС. Тогда муж роженицы обратился к инспекторам за помощью. А те не отказали.

— Увидели, на дороге стояли сотрудники ГАИ, было принято решение к ним подъехать, попросить помощи. Ребята, не думая ни минуты, взяли жену на борт, повезли сюда, помогли подняться. Принесли сумки, все занесли. Я подъехал минут через 20, и сказали, что можно рожать. Буквально через час пришла новость, что все, родила. Мальчика здорового, все хорошо, — рассказал новоиспеченный отец.

Молодых родителей поздравили сотрудники ДПС

Источник:

На выписку молодой мамы приехали и те самые инспекторы ДПС — старший лейтенант полиции Денис Лапшин и младший лейтенант полиции Антон Лазарев. Родителей поздравили, подарили цветы и автокресло для малыша.

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Комментарии
4
Гость
48 минут
А не порушили бы советскую систему здравоохранения-не пришлось бы нестись в Ярославль и все спокойно рожали бы по месту жительства!!!
Гость
31 минута
Молодцы!
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