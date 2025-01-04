«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе

Эта служба и опасна, и трудна. Но, согласитесь, часто нам нужна! Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Такси выручает нас, когда опаздываем на работу или в театр, во время дождя или снегопада, когда сломалась машина или вовсе ее нет, если веселье затянулось до глубокой ночи. 63.RU стало интересно «заглянуть в голову» водителю и узнать, бесят ли его пассажиры, дороги, комиссии сервиса? Обо всем этом читайте в откровенной колонке таксиста Михаила Швалёва.

Далее — текст от первого лица.

Бесит, когда называют таксистом. Ты — человек с высшим образованием, знаешь как минимум один иностранный язык, учился за границей. Сдаешь недвижимость и работаешь, помимо такси, еще в разных направлениях сам на себя. И не нуждаешься так сильно в деньгах, чтобы работать, так скажем, на износ. То есть работаешь как… не знаю, как если бы помещик для разнообразия цветы сажал.

А тебя называют таксистом, имея в виду, что таксист — такой грубоватый простоватый парень, возможно, приезжий, который редко моется, возможно, отсидел… Да, работа в такси, по мнению большинства, — не считается серьезным делом, престижным занятием для мужчины. Поэтому, когда говорят «таксист», немного подбешивает. Ну так, на секунду. Хочется сказать: «А ты кто?»

Обычно я с людьми вежлив, стараюсь вести себя деликатно и тактично. Оказать качественную услугу, подъехать, куда им удобно. И пассажиры начинают нахваливать меня в третьем лице: у нас сегодня такой замечательный таксист, такой вежливый… То есть это слово чаще звучит в положительном ключе, но все равно немного бесит. Эго твое ущемляет.

Я перевозчик. Гражданско-правовой договор перевозки осуществляю. Зачастую мои клиенты оказываются юридически не подкованными. А я же юрист, и, когда я с ними говорю, они не знают этого языка. Получается, что как бы я грамотнее их, а они говорят «таксист». Это немножко задевает. Режет ухо.

А вот когда говорят «Михаил» — там же указано имя в приложении — это приятно.

Еще немного бесит навигация — она ставит точку, куда везти пассажира или откуда забрать его, но порой нужно додумывать, где эта точка на самом деле находится. Приходится самому пассажира искать. То же самое — когда заканчиваешь заказ. Ты доехал до точки, формально заказ выполнил. А человека же надо отвезти туда, куда ему нужно. Вот этот момент недоработан, приходится самому это делать.

Отвратительная идея — тариф «Вместе» . Когда мы берем попутчиков. С одной стороны, идея хорошая: можно на одной машине увезти сразу много людей — объединение человеческих усилий, это хорошо. Но эту идею нужно еще дорабатывать и дорабатывать, чтобы при ее реализации не создавалось опасных ситуаций на дороге.

Например, перекресток. Ты едешь правым рядом или средним рядом, намереваясь проехать перекресток прямо — тебе так показывает навигация, маршрут уже проложен. И вот в самый последний момент перед перекрестком приходит заказ (нашелся попутчик), навигация старая исчезает. Проходит 5–7 секунд, навигатор прокладывает новый маршрут и говорит тебе развернуться и ехать назад!

И если в такой ситуации ты послушаешь навигацию, ты попадешь в ДТП. Это создает угрозу. То есть тебя подводят под нехорошие ситуации. Это, я считаю, должны проверять и корректировать соответствующие правоохранительные органы.

А если ты не послушаешь навигатор, то проедешь перекресток прямо — по правилам. И развернешься где-то дальше — там, где можно. Таким образом, пассажиру, который ждет, придется подождать не 3–4 минуты, как ему обещало приложение, а 7–8 минут. Ему это не нравится, и он отменяет заказ! Хотя я развернулся ради него, сделал крюк со своим первым попутчиком. Потратил кучу времени и нервов, уже паркуюсь — и пожалуйста. Это постоянно бывает. Я сам уже угораю с ними на эту тему — так веселее, чтобы не нервничать.

То есть тариф с попутчиком очень недоработан. Мое предложение было бы, например, таким: если клиент отказался в последний момент, то с него снимается денежка для компенсации — часть мне, часть первому попутчику, потому что у нас своровано время по его как бы вине. Заказал такси, отказался — будь добр, компенсируй. Мне кажется, это вполне было бы справедливо и соответствовало нормам гражданского кодекса.

И я бы доработал навигацию, чтобы она меняла маршрут не резко и не на перекрестках. Она должна менять его плавно. Навигатор — твой друг, привыкаешь выполнять его рекомендации, так как в большинстве случаев он советует правильно. По привычке мы едем по навигации. Она говорит: «Сейчас налево», — и ты автоматически поворачиваешь налево. Словно рефлекс срабатывает.

Михаил выходит на линию почти каждый день — о работе в такси он может рассказать многое Источник: Михаил Швалев / Личный архив











90% хороших пассажиров. Они не бесят. Я с ними общаюсь на разные темы, это очень интересно. Люди вежливые. Бывает, конечно, ночью в выходные попадется компания пьяная. Ну ты знал, на что шел. Я стараюсь быть на их позитивной волне и разговаривать на их языке, так получается гармоничное общение.

Часто работают глушилки, которые уводят навигацию в разные стороны, — и навигаторы часто врут. У меня точка стоит в одном месте, а люди меня ищут в другом. Некоторые садятся, начинают сходу возмущаться. Это неправильно — здесь небольшая лекция по психологии: не надо разговор начинать с обвинений, лучше спросить, что случилось и почему так вышло. А люди иногда начинают возмущаться, им кажется, что ты как бы виноват. Неприятно, потому что никто не виноват, но тебя обвиняют. Иногда я им объясняю.

Комиссии сервиса и налоги не бесят. Я — самозанятый, отдаю 4% государству в качестве налога и 18,5% — агрегатору. Это вполне справедливо. Эти деньги они заработали. Агрегатор обеспечивает нас заказами; там есть поддержка, тревожная кнопка — там вообще много чего. У меня три страховки: ОСАГО, каско и бесплатная страховка от агрегатора — предусмотрены выплаты, если ты заболел ковидом, пострадал во время работы и в других случаях. Там все очень цивилизованно, считаю. Комиссии вполне адекватные.

А налог в 4% с физических лиц на данный момент это немного. Вообще, если брать общую мировую практику налогообложения.

Кто работает и внимательный, тот знает, когда, какие цены, в каких тарифах, по отрезкам года и в праздники. И вообще как брать или не брать заказы, разными способами. Если ты грамотно выбираешь время работы, заказы, день недели, район города — заработаешь хорошо.

Есть еще такой момент. Корпорации нужно заработать деньги — это ее основная задача. Поэтому она предлагает, например, за две недели сделать определенный объем заказов. 200 заказов за 2 недели — и получишь бонус. Последний раз бонус был 15 000 чистыми. Из них не берут комиссию 18%, я плачу только 4% налога как самозанятый.

200 заказов — это много. Стресс. Надо брать кучу дешевых заказов, машина изнашивается, нервная система тоже, можно штрафов нахватать… И ты должен обязательно сделать вот этот объем. Сделаешь 199 заказов — ничего не получишь. Это морковка перед осликом. Ну я против этого, так как устаешь.

Дороги иногда бесят — сильнее всего весной. У нас же в июне начинают чинить дороги, и к концу лета они все лучше и лучше: смотришь, почти все починили. Потом приходит зима, перепады температур: то плюс, то минус. И асфальт благодаря этим циклам заморозки-разморозки разрушается. Дыры появляются быстрее, чем их успевают засыпать асфальтом. По весне легко колесо пробить. Я этой весной два сразу пробил.

Еще один неприятный момент — когда в машине оставляют мусор. На сиденьях сзади есть кармашки, и туда могут положить пустую бутылку пива или пакетик от семечек. В гостинице, я считаю, это нормально — ты можешь уехать и оставить мусор в номере. Там есть уборщица, это входит в цену. Но в такси так делать не нужно!

Пассажиры бывают разные, некоторые ведут себя не очень хорошо Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











И последняя бесячка — расскажу пример. Вечером сели 4 пассажира, в годах, пьяненькие, солидные. И вот они между собой галдят, как на рынке. Рот не закрывается ни у кого. Как будто они за весь вечер не наговорились . И хочется спросить: «А можно я выйду, пожалуйста?»

Большинство пассажиров едут тихо, и это намного лучше. Когда ты приходишь в гости, ты же не начинаешь с порога пить вискарь, плясать, орать песни и всех целовать? Нет, мы стараемся вести себя воспитанно. И в такси желательно так же себя вести. А вести себя, будто меня там нет, будто робот машину ведет, — невоспитанно. Это не критичная ситуация, конечно, но хотелось, чтобы поменьше галдели.

Кстати, еще один недоработанный момент заключается в том, что, если пассажир ставит низкую оценку, например одну звезду, очень сильно падает рейтинг. Предположим, ты получил 30 пятерок от 30 пассажиров и одну единицу от одного пассажира. И для системы это примерно равного веса оценки. Это достаточно несправедливо. А самое интересное, что сервис не может никак проверить объективность оценки: никто же не проводит следствие. То есть человек может просто поставить двойку, потому что у него плохое настроение, а ты никак не защитишь свои права — нет ни суда, ни профсоюза для таких ситуаций.

Грубо говоря, я про кого-то сказал, что это плохой журналист, — и все, сразу рейтинг журналиста падает. А почему я так сказал, объективно или просто так ляпнул, никто разбираться не будет.

Часто пользуетесь такси? Часто Редко Я и сам работаю в такси