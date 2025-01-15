НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -7

4 м/c,

сев.

 753мм 80%
Подробнее
7 Пробки
USD 102,81
EUR 106,10
В центре поставят телеэкран
Как избавится от пробок
Педагог разбился насмерть
Избили соседа из-за замечания
Почему зима теплая
Скандал из-за уборки школы
Что будет с «Домом актера»
Ограбили хоккеиста
Избили из-за замечания
Купели в Ярославле
Страна и мир Из-за обрыва кабеля миллионы россиян остались без интернета — когда всё починят

Из-за обрыва кабеля миллионы россиян остались без интернета — когда всё починят

Специалисты уже начали восстанавливать поломку

558
3 комментария

Проблемы продлятся несколько часов

Источник:

В 21 российском регионе упала скорость интернета. Проблема возникла из-за повреждения кабеля в Татарстане. Инцидент затронул 3,8 млн человек.

— Установлено кратковременное нарушение связности. Работа Сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, — сообщили в Роскомнадзоре.

Обрыв произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Устранить проблему обещали приблизительно к 21:00 (по московскому времени).

Новостные сайты работают без перебоев

Источник:

Согласно данным сервиса по мониторингу сбоев, проблемы затронули довольно обширную территорию. Замедление коснулось жителей Центральной России, Юга и Урала. Пользователи жалуются на работу банковских сервисов, маркетплейсов, соцсетей и мессенджеров.

Вчера произошел массовый сбой в русском сегменте интернета. В течение получаса люди не могли воспользоваться браузерами, приложениями банков и другими сервисами.

А у вас работает интернет?

Да, все работает
Очень плохо, но погружает
Не работает
ПО ТЕМЕ
Интернет Скорость Замедление Сбой РКН
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
38 минут
Главное ТВ показывает Таврического и рассказывает как хорошо мы живём а будем жить ещё лучше!
Гость
29 минут
Интернет нужно отключить как в СевКорее, запретить прокладки и памперсы как чуждые нам ценности Люди простые люди просили умоляли об этом!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Взгляните на Ярославль чужими глазами! Подборка лучших фото 2024 года
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Зовите командира, я научу его летать». Бортпроводник — о самых неприятных пассажирах
Кирилл Фрош
Мнение
«Копай и собирай мешки бесконечно»: неравнодушная россиянка поехала волонтером в Анапу и показала масштабы трагедии без прикрас
Дарья
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
Работа в −50, алкоголь и тоска по дому: нефтяник — о том, как празднуют Новый год на вахте
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление