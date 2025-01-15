Из-за обрыва кабеля миллионы россиян остались без интернета — когда всё починят

В 21 российском регионе упала скорость интернета. Проблема возникла из-за повреждения кабеля в Татарстане. Инцидент затронул 3,8 млн человек.
— Установлено кратковременное нарушение связности. Работа Сети оперативно восстановлена дежурными службами Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, — сообщили в Роскомнадзоре.
Обрыв произошел на участке Тюлячи — Новая Тура. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Устранить проблему обещали приблизительно к 21:00 (по московскому времени).
Согласно данным сервиса по мониторингу сбоев, проблемы затронули довольно обширную территорию. Замедление коснулось жителей Центральной России, Юга и Урала. Пользователи жалуются на работу банковских сервисов, маркетплейсов, соцсетей и мессенджеров.
Вчера произошел массовый сбой в русском сегменте интернета. В течение получаса люди не могли воспользоваться браузерами, приложениями банков и другими сервисами.
А у вас работает интернет?