Выбили дверь и украли награды: в США ограбили российского хоккеиста Малкина

Малкин остался без наград Источник: e.malkin71geno / Instаgram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Хоккеиста Евгения Малкина, выступающего за «Питтсбург Пингвинз», ограбили. Из дома спортсмена украли награды от НХЛ.

Евгений Малкин — российский хоккеист, родом из Магнитогорска в Челябинской области. Он трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира и участник трех Олимпийских игр в 2006, 2010, 2014 годах.

Инцидент произошел 11 января во время игры «Питтсбурга» против «Оттавы Сенаторз», сообщает CBS News. Заднюю дверь дома форварда выбили, а камера и сигнализация были отключены. Грабители также взломали сейф. Они забрали чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.