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Происшествия Выбили дверь и украли награды: в США ограбили российского хоккеиста Малкина

Выбили дверь и украли награды: в США ограбили российского хоккеиста Малкина

Спортсмена не спасли камера и сигнализация

352
3 комментария

Малкин остался без наград

Источник:

Хоккеиста Евгения Малкина, выступающего за «Питтсбург Пингвинз», ограбили. Из дома спортсмена украли награды от НХЛ.

Евгений Малкин — российский хоккеист, родом из Магнитогорска в Челябинской области. Он трехкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный чемпион мира и участник трех Олимпийских игр в 2006, 2010, 2014 годах.

Инцидент произошел 11 января во время игры «Питтсбурга» против «Оттавы Сенаторз», сообщает CBS News. Заднюю дверь дома форварда выбили, а камера и сигнализация были отключены. Грабители также взломали сейф. Они забрали чемпионские перстни за победы в Кубке Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

Информацию об ограблении сам Малкин подтвердил «Матч ТВ». По его словам, уже началось расследование, полиция ищет преступников.

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Евгений Малкин Ограбление Хоккей США Сигнализация
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Комментарии
3
Гость
39 минут
Я так полагаю, его можно было бы называть «российским хоккеистом», если бы он играл и уж точно жил в России. Но поскольку и играет данный г-н, и живет в другой стране, да и с его гражданством есть определенные вопросы, то, может, не стоит величать его титулом «российский»? А то не получилось бы как с Исинбаевой... Куда-то резко пропали подлизы, певшие ей дифирамбы и называвшие её великой российской спортсменкой...
Гость
1 час
а у нас и ограбят и оптимизируют и никого не найдут, а найдут просто подпишет контракт и свободен
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