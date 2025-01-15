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Образование Россияне еще могут подать заявку на обучение по президентской программе

Россияне еще могут подать заявку на обучение по президентской программе

До окончания регистрации осталось 10 дней

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Желающие повысить квалификацию могут подать заявку на обучение до 25 января

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Регистрация участников на обучение по программе «Время героев» закроется через 10 дней. Пока что желающие еще могут подать заявки и пройти тестирование — дополнительный отбор продлится до полудня 25 января.

— Мы уже получили более 17,5 тысяч заявок. А их общее количество с учетом первого потока превысило 61 тысячу. 25 января в 12:00 по московскому времени мы завершим регистрацию. До этого времени каждый участник или ветеран СВО может направить нам заявку — как через сайт, так и на почту, — напомнил ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В программе «Время героев» могут участвовать военнослужащие, которые хотят в дальнейшем работать в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях. Новые должности уже получили 18 участников первого потока. Среди них — полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор РФ Алексей Кондратьев.

Еще ряд участников программы сейчас готовится к переходу на новые места работы. В свою очередь, руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

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Время Героев Обучение Участники СВО
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