Россияне поймали тренд на дома в морских контейнерах — плюсы и минусы необычного жилья

В России появился тренд на дома из морских контейнеров Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Когда-то морские контейнеры видели только в порту — громоздкие, серые. Сегодня они переезжают на участки и превращаются в уютные дома с панорамными окнами и террасами. Вот он, парадокс современного строительства. В России контейнерные дома пока не на каждом углу, но популярность растет: люди всё чаще выбирают не «как у всех», а практично, современно и по карману.

Большие плюсы контейнерного дома

Сама идея не новая, ведь модульное строительство из контейнеров давно прижилось в Европе, США и Азии. Еще в 1962 году в Лондоне построили выставочный стенд для транспортной компании Insbrandtsen Company Inc из контейнеров. Именно она запатентовала идею использования контейнеров не по прямому назначению.

Постепенно тренд перенимали другие страны: в Нидерландах из контейнеров возводили студенческие общежития, в Шанхае из 78 контейнеров построили ферму, а в Сеуле архитектурная студия расширила с помощью контейнеров здание театрального центра.

Вот так с помощью морских контейнеров расширили театральный центр в Сеуле Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

О каких минусах нужно знать

В России идеи новомоднего строительства начали перенимать в начале 2010-х годов. Во многом строительство прижилось из-за низкой стоимости материалов. Морской контейнер б/у размером в 40 футов стоит в районе 150 000 — 250 000 рублей.

Некоторые продают как пустые контейнеры, так и жилые Источник: Авито

У сооружения готовый жесткий каркас: стены, пол и потолок уже есть. Можно пропустить этап возведения коробки и сразу заняться утеплением, планировкой и отделкой.

Однако утепление — это отдельная статья расходов. Просто купить контейнер и въехать в него не получится. Металл быстро нагревается и остывает, поэтому без качественного утепления зимой будет холодно, а летом — жарко.

Если в контейнерном доме жить круглый год, то слой утепления должен быть 100 мм и более. Например, его можно сделать пенополиуретаном. Материал на 100 мм обойдется примерно в 2280 руб./м². Так, контейнер с площадью 67 м² вырастет в стоимости на 152 760 рублей.

Дома из морских контейнеров нужно хорошо утеплять Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Важные нюансы

Дом станет дороже, но это напрямую повлияет на его срок службы. Как пояснил Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета для профессионалов и бизнеса ВсеИнструменты.ру, антикоррозийной обработкой металла, герметизацией швов и стыков, паро- и ветроизоляцией, монтажом обрешетки и финишной отделкой пренебрегать нельзя, если вы хотите сделать контейнер жилым.

«При качественном строительстве дом из морского контейнера может прослужить 40–50 лет и более. Однако срок службы зависит не от самого контейнера, а от того, насколько грамотно его переоборудовали под жилье. Ошибки на любом из этапов сокращают срок службы дома», — рассказал эксперт.

Важно учитывать, что после утепления площадь контейнера становится меньше, а пароизоляции нельзя избежать из-за конденсата — лучшего друга плесени и ржавчины в металлическом доме.

Дом из морских контейнеров можно сделать с панорамными окнами Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Еще одна проблема — акустика. Для того, чтобы не слышать в непогоду, как барабанит дождь или град, нужно оборудовать, как минимум, крышу с шумопоглощением.

«В обслуживании такие дома нельзя назвать неприхотливыми. Металлический корпус требует регулярного осмотра. Если защитное покрытие повреждено, его нужно сразу восстановить, иначе коррозия быстро распространится по металлу», — добавил Максим Соколов.

Однако большой плюс контейнерных сооружений — скорость строительства. В среднем дом будет готов через два-три месяца после согласования проекта. Кстати, такое жилье очень мобильно. При желании его можно разобрать, погрузить и собрать заново на новом месте.

Варианты планировок

Планировка контейнерного жилья может быть очень разной, ведь их можно складывать, как кубики. Из двух‑трех модулей собирают полноценный дом с отдельными комнатами, гардеробной и даже кабинетом.

Дома из морских контейнеров могут быть многокомнатными Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Большие возможности дает объединение контейнеров с панорамным остеклением. Так пространство кажется просторнее и светлее. Металлические балки и сварные швы часто прячут за отделкой, а фасады красят в яркие цвета или комбинируют металл с деревом и бетоном.

К дому из морских контейнеров подводят коммуникации для комфортной жизни Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Из морских контейнеров делают не только дома, но и дачные домики, бани, офисы и мастерские. Однако не стоит забывать про юридические вопросы. Дом из контейнеров — это всё равно капитальное строение, если он стоит на фундаменте и подключен к коммуникациям. Его нужно ставить на кадастровый учет, согласовывать с администрацией и соблюдать градостроительные нормы.

«После всех доработок стоимость контейнерного дома оказывается сопоставимой с каркасным домом аналогичной площади. Экономия возможна только в том случае, если речь идет о небольшом сезонном доме или если часть работ выполняется самостоятельно», — пояснил спикер.