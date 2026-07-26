Пострадали туристы: после ДТП с перевернувшимся автобусом под Ярославлем возбудили уголовное дело

Под Ярославлем перевернулся автобус с туристами Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с перевернувшимся автобусом под Ярославлем, в котором пострадали восемь туристов из Москвы и Московской области. Среди тех, кто получил травмы, двое детей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 8 человек, включая двоих несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время продолжается проведение следственных и иных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Авария произошла на 27 километре дороги «Тутаев — Шопша» в Ярославском округе. По предварительной версии Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет. Там автобус перевернулся.

В аварии пострадали восемь туристов Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Позднее губернатор Ярославской области рассказал, что в салоне автобуса было 19 туристов из Москвы и Московской области, которые ехали в Тутаев. Восьмерых пострадавших доставили в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую больницу.

По информации 76.RU, возраст взрослых, получивших травмы, варьируется от 23 до 60 лет. Также пострадали 16-летний подросток и 9-летний ребенок.

После осмотра пятерых взрослых и двоих детей отпустили на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, её состояние врачи оценивают как стабильное.