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Происшествия Перевернулся экскурсионный автобус Подробности Пострадали туристы: после ДТП с перевернувшимся автобусом под Ярославлем возбудили уголовное дело

Пострадали туристы: после ДТП с перевернувшимся автобусом под Ярославлем возбудили уголовное дело

Среди тех, кто получил травмы, есть дети

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Под Ярославлем перевернулся автобус с туристами | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruПод Ярославлем перевернулся автобус с туристами | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Под Ярославлем перевернулся автобус с туристами

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Следователи возбудили уголовное дело после ДТП с перевернувшимся автобусом под Ярославлем, в котором пострадали восемь туристов из Москвы и Московской области. Среди тех, кто получил травмы, двое детей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

«По предварительной информации, в результате происшествия пострадали 8 человек, включая двоих несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящее время продолжается проведение следственных и иных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в СУ СКР по Ярославской области.

Авария произошла на 27 километре дороги «Тутаев — Шопша» в Ярославском округе. По предварительной версии Госавтоинспекции, ДТП произошло из-за того, что 62-летний водитель автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет. Там автобус перевернулся.

В аварии пострадали восемь туристов

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Позднее губернатор Ярославской области рассказал, что в салоне автобуса было 19 туристов из Москвы и Московской области, которые ехали в Тутаев. Восьмерых пострадавших доставили в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую больницу.

По информации 76.RU, возраст взрослых, получивших травмы, варьируется от 23 до 60 лет. Также пострадали 16-летний подросток и 9-летний ребенок.

После осмотра пятерых взрослых и двоих детей отпустили на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, её состояние врачи оценивают как стабильное.

За ходом и результатами расследования Госавтоинспекции следит прокуратура Ярославской области.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Перевернувшийся автобус Следственный комитет Уголовное дело
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Комментарии
22
Гость
20 минут
Наши спасатели и медики молодцы, оперативно оказали помощь. Пусть пострадавшие скорее поправляются, хорошо что обошлось без серьезных последствий для здоровья и все живы
Гость
27 минут
жаль конечно туристов но главное что все закончилось относительно благополучно. здоровье важнее всего
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Гость
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