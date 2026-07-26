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Ехали из Москвы: что известно о состоянии пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

Глава региона сделал заявление после аварии

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В ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ruВ ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

В ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса, который утром 26 июля перевернулся в Ярославском округе. Ранее было известно, что травмы получили восемь человек, включая двоих детей.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что пассажирами были 19 туристов из Москвы и Московской области, которые направлялись в Тутаев.

«В результате ДТП восемь пострадавших, включая двоих детей, были доставлены в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую клиническую больницу. После осмотра и проведения всей необходимой диагностики пять взрослых и дети отпущены домой на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, её состояние врачи оценивают как стабильное», — уточнил глава региона.

Автобус съехал в кювет и перевернулся

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Власти пожелали всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Тем временем в прокуратуре Ярославской области рассказали, что ведомство будет контролировать ход и результаты проверки Госавтоинспекции по факту ДТП.

Напомним, по предварительной версии правоохранителей, автобус перевернулся из-за того, что 62-летний водитель не справился с управлением.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Автобус Пострадавший Госпитализация
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Комментарии
21
Гость
22 минуты
Водитель наверное просто не рассчитал скорость или устал. Пусть следствие установит все детали без спешки
Гость
23 минуты
Жаль конечно туристов но главное что все закончилось относительно благополучно. Здоровье важнее всего
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Гость
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