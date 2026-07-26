Ехали из Москвы: что известно о состоянии пострадавших в ДТП с экскурсионным автобусом под Ярославлем

В ДТП под Ярославлем пострадали восемь человек Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Появилась информация о состоянии пострадавших в ДТП пассажиров экскурсионного автобуса, который утром 26 июля перевернулся в Ярославском округе. Ранее было известно, что травмы получили восемь человек, включая двоих детей.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал, что пассажирами были 19 туристов из Москвы и Московской области, которые направлялись в Тутаев.

«В результате ДТП восемь пострадавших, включая двоих детей, были доставлены в ярославскую больницу имени Соловьева и областную детскую клиническую больницу. После осмотра и проведения всей необходимой диагностики пять взрослых и дети отпущены домой на амбулаторное наблюдение. Одна женщина госпитализирована, её состояние врачи оценивают как стабильное», — уточнил глава региона.

Автобус съехал в кювет и перевернулся Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Max.ru

Власти пожелали всем пострадавшим скорейшего выздоровления. Тем временем в прокуратуре Ярославской области рассказали, что ведомство будет контролировать ход и результаты проверки Госавтоинспекции по факту ДТП.