После ливней по России ударит волна инфекций: где ждать болезни

Паводковые воды смешиваются с канализационными стоками Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Во время сильных ливней и паводков резко возрастает риск вспышек острых кишечных инфекций, вызванных бактериями и вирусами, попадающими в воду с канализационными стоками и отходами. Об этом предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов в разговоре с Городскими медиа.

«Во время паводков разлив рек и подтопление территорий приводят к смешению паводковых вод с канализационными стоками, содержимым уличных туалетов, бытовыми и сельскохозяйственными отходами, а также с почвой. В результате образуется „коктейль“ из химических веществ и множества микроорганизмов, потенциально опасных для человека», — пояснил Неронов.

В такой ситуации основную опасность представляют не столько гепатит А и лептоспироз, сколько острые кишечные инфекции. Их вызывают патогенные штаммы кишечной палочки, протей, клостридиальные патогены, возбудители дизентерии, сальмонеллеза, а также ротавирусы, норовирусы, аденовирусы и энтеровирусы.

Что это за инфекции? Кишечная палочка — некоторые штаммы вызывают тяжелую диарею с кровью, рвоту, боль в животе, могут привести к почечной недостаточности.

Протей — вызывает гастроэнтерит с жидким стулом, болями в животе, лихорадкой; особенно опасен для детей и пожилых.

Клостридиальные патогены — среди них возбудитель ботулизма и газовой гангрены; при кишечных инфекциях дают сильную интоксикацию и диарею.

Шигеллы — возбудители бактериальной дизентерии: поражают толстую кишку, вызывают частые болезненные позывы, стул с примесью слизи и крови.

Сальмонеллы — вызывают сальмонеллез: высокая температура, рвота, диарея, обезвоживание, возможны осложнения на суставы и сердце.

Ротавирус — особенно опасен для детей: сильная рвота и водянистая диарея, быстрое обезвоживание.

Норовирус — основная причина вспышек гастроэнтерита в коллективах: рвота, диарея, спазмы.

Аденовирус — помимо кишечных симптомов дает конъюнктивит, насморк и боль в горле.

Энтеровирусы — могут поражать не только кишечник, но и нервную систему, сердце, вызывать сыпь, лихорадку, в редких случаях менингит.

Именно эти возбудители чаще всего становятся причиной роста заболеваемости при загрязнении питьевой воды и контакте людей с паводковой водой, подчеркнул врач. Инфекции передаются через воду, продукты, приготовленные на такой воде, а также при случайном проглатывании воды во время купания или работ в зоне подтопления.

Лептоспироз действительно может встречаться при паводках, но он не является доминирующей инфекцией в общей структуре заболеваемости, отметил Неронов. Его риск связан с контактом с водой, загрязненной мочой инфицированных животных — грызунов и сельскохозяйственных животных.

В конце июля сразу несколько регионов России оказались в зоне затопления. Причиной стали мощные ливни, обрушившиеся на Урал, Сибирь, Крым и Дальний Восток.