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Политика Умер экс-министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов

Умер экс-министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов

Ему было 73 года

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Путин лично выразил соболезнования семье Иванова | Источник: Единая Лига ВТБ / TelegramПутин лично выразил соболезнования семье Иванова | Источник: Единая Лига ВТБ / Telegram

Путин лично выразил соболезнования семье Иванова

Источник:

Единая Лига ВТБ / Telegram

Умер бывший министр обороны РФ и спецпредставитель президента Сергей Иванов. Ему было 73 года. О произошедшем сообщили в Единой Лиге ВТБ.

«Сергей Борисович стоял у истоков создания Единой Лиги ВТБ и внес ключевой вклад в становление и развитие турнира. Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединивших ведущие клубы и давших новый импульс развитию игры», — сообщили в компании.

Сергей Иванов родился в Ленинграде 31 января 1953 года. Сначала он выучился на филолога в ЛГУ, а потом прошел спецподготовку в учебных заведениях КГБ.

Карьеру Сергей Иванов начал в 1975 году в органах госбезопасности и со временем дошел до высокой должности в Службе внешней разведки.

В конце 90‑х Иванов был замдиректора ФСБ, потом руководил Совбезом, а в 2001 году стал министром обороны. Дальше политик шел по карьерной лестнице: был вице‑премьером, первым вице‑премьером, в том числе отвечал за военную промышленность. С 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента, а с 2012‑го вошел в Совбез.

Обновлено в 15:38 (мск): Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует родным и близким бывшего министра обороны. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент России глубоко соболезнует родным и близким Сергея Борисовича, направил семье телеграмму соболезнований», — заявил Песков.

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Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Сергей Иванов Министр обороны Спецпредставитель
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Комментарии
12
Гость
36 минут
Наконец то.
Гость
49 минут
С чего это вдруг? Вроде не сильно стар.
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