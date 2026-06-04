Зеленский направил письмо Путину: что он предложил президенту России

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. В нем Зеленский предложил личную встречу и переговоры.
По его мнению, конфликт между странами должен закончиться «в формате между нами и вами».
«Я предлагаю вам встречу», — написал Зеленский.
В следующих строках он сразу отказался от возможной встречи в Москве. В качестве площадок, которые устроят Украину, Зеленский перечислил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Президенту России он предложил «определить точку встречи», а также обменять военнопленных по принципу «всех на всех».
Зеленский выступил за участие Европы и США в мирном процессе. По словам Зеленского, Украина готова прекратить огонь на время переговоров, потому что считает это правильным шагом.
В это время Владимир Путин проводил пресс-конференцию на ПМЭФ. Прочитайте, что он сказал о Европе, СВО и российской экономике.