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Политика Спецоперация на Украине Зеленский направил письмо Путину: что он предложил президенту России

Зеленский направил письмо Путину: что он предложил президенту России

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Зеленский выступил за переговоры | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Зеленский выступил за переговоры | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Зеленский выступил за переговоры

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

Украинский лидер Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо к президенту России Владимиру Путину. В нем Зеленский предложил личную встречу и переговоры.

По его мнению, конфликт между странами должен закончиться «в формате между нами и вами».

«Я предлагаю вам встречу», — написал Зеленский.

В следующих строках он сразу отказался от возможной встречи в Москве. В качестве площадок, которые устроят Украину, Зеленский перечислил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира. Президенту России он предложил «определить точку встречи», а также обменять военнопленных по принципу «всех на всех».

Зеленский выступил за участие Европы и США в мирном процессе. По словам Зеленского, Украина готова прекратить огонь на время переговоров, потому что считает это правильным шагом.

В это время Владимир Путин проводил пресс-конференцию на ПМЭФ. Прочитайте, что он сказал о Европе, СВО и российской экономике.

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Василина БерезкинаВасилина Березкина
Василина Березкина
Корреспондент
Владимир Зеленский Владимир Путин Письмо Встреча СВО
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