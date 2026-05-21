Политика Спецоперация на Украине НАТО грозится вмешаться в конфликт на Украине: условия

С этим согласились несколько стран

НАТО придется вмешаться в конфликт на Украине. Такой вариант развития событий озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве. По его словам, это будет необходимо, если ситуация продолжит обостряться.

«Украинско-российский конфликт вскоре может привести к ситуации, когда нам (НАТО. — Прим. ред.) придется решительно реагировать», — отметил Туск.

Польский премьер подчеркнул, что в данной оценке он не одинок, передает Sky News. Какие именно меры может предпринять альянс, Туск не уточнил.

«Нам бы хотелось избежать неприятных событий, но я не из тех, кто закрывает глаза на реальность и делает вид, что ничего не происходит», — добавил премьер.

Еще более негативный сценарий озвучил глава МИД Литвы Кестутис Будрис. Он обратился к НАТО с предложением напасть на Калининградскую область в интервью изданию Neue Zurcher Zeitung. По его словам, у военного блока имеются все необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве. Как отреагировали на угрозу в Кремле, Госдуме, Совете Федерации и самой области, можно почитать в отдельном материале.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Гость
1 час
История показывает что мере того как Империя слабеет она начинает терять территории. До полного распада. Примами могут служить Древний Рим, Византийская Империя, Монгольская Империя, Ассирия и др.
Гость
1 час
в погребе прохладно и хорошо
