Трамп не хочет продлевать договор о сдерживании ядерного оружия с Россией. Что он предложил взамен

Президент США выступает за разработку нового, улучшенного договора Источник: Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нужно продлевать российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III). По словам политика, вместо него нужно разработать новое соглашение с Россией о ядерном оружии.

ДСНВ — это соглашение между Россией и США, призванное снизить риск ядерной войны путем жесткого ограничения арсеналов обеих стран. Документ нужен для того, чтобы поддерживать стратегический баланс (ни одна из сторон не получает решающего преимущества), а также для снижения риска неожиданного удара. СНВ‑III — седьмой по счету договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических ядерных вооружений. Его срок действия истек 5 февраля.

«Вместо продления СНВ-III (сделки, плохо согласованной США, которая еще и грубо нарушается) наши эксперты по ядерному оружию должны разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет служить долго», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В Администрации США также отметили, что планируют продолжить переговоры с Россией о создании нового соглашения на замену ДСНВ. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Кроме того, она не подтвердила информацию о том, что США и Россия согласились придерживаться ограничений ДСНВ во время переговоров о разработке нового подобного документа.

«Мне об этом неизвестно», — ответила Ливитт на вопрос во время брифинга.

В России же о создании нового соглашения пока не говорили. Представитель президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль вступит в переговоры с США по продлению ДСНВ только при наличии конструктивных ответов и предложений от американской стороны.

«Ну, слушайте, если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — сказал он телеканалу «Россия 1».

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия готова продлевать действие ограничений по договору еще на год, то есть до 5 февраля 2027 года.