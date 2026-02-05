НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

облачно, без осадков

ощущается как +16

1 м/c,

вос.

 746мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 85,16
EUR 98,73
Собаки гибнут после вакцинации
Судьба дома-памятника
Столкнулись лодка и катер
Гид подготовки к учебному году
Новый глава ДГХ
Чем удивит погода
Когда построят новый аэропорт
Когда закончат пешеходный центр
Политика Трамп не хочет продлевать договор о сдерживании ядерного оружия с Россией. Что он предложил взамен

Трамп не хочет продлевать договор о сдерживании ядерного оружия с Россией. Что он предложил взамен

Важное соглашение прекратило свое действие 5 февраля

1 649
Президент США выступает за разработку нового, улучшенного договора | Источник: Evan Vucci / AP PhotoПрезидент США выступает за разработку нового, улучшенного договора | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Президент США выступает за разработку нового, улучшенного договора

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что не нужно продлевать российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-III). По словам политика, вместо него нужно разработать новое соглашение с Россией о ядерном оружии.

ДСНВ — это соглашение между Россией и США, призванное снизить риск ядерной войны путем жесткого ограничения арсеналов обеих стран. Документ нужен для того, чтобы поддерживать стратегический баланс (ни одна из сторон не получает решающего преимущества), а также для снижения риска неожиданного удара.

СНВ‑III — седьмой по счету договор между Москвой и Вашингтоном об ограничении стратегических ядерных вооружений. Его срок действия истек 5 февраля.

«Вместо продления СНВ-III (сделки, плохо согласованной США, которая еще и грубо нарушается) наши эксперты по ядерному оружию должны разработать новый, улучшенный и модернизированный договор, который будет служить долго», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

В Администрации США также отметили, что планируют продолжить переговоры с Россией о создании нового соглашения на замену ДСНВ. Об этом на брифинге рассказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Кроме того, она не подтвердила информацию о том, что США и Россия согласились придерживаться ограничений ДСНВ во время переговоров о разработке нового подобного документа.

«Мне об этом неизвестно», — ответила Ливитт на вопрос во время брифинга.

В России же о создании нового соглашения пока не говорили. Представитель президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль вступит в переговоры с США по продлению ДСНВ только при наличии конструктивных ответов и предложений от американской стороны.

«Ну, слушайте, если будут какие-то конструктивные ответы, конечно, мы будем вести диалог», — сказал он телеканалу «Россия 1».

Ранее Владимир Путин отмечал, что Россия готова продлевать действие ограничений по договору еще на год, то есть до 5 февраля 2027 года.

О том, какие лимиты по ядерному оружию устанавливает договор и чем опасно прекращение его действия, рассказали подробно в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
ДСНВ Дональд Трамп Ядерное оружие Договор
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
6 февраля, 11:24
В каждый такой договор завернута большая фига. Нет договора нам же лучше. Штаты даже конвенцию по морскому праву не подписали.
Гость
6 февраля, 08:33
Трамп видимо забыл что у нас орешник есть, совсем страх потерял
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Ни в чем себе не отказывали». Пенсионерка отдохнула в Абхазии за 160 тысяч рублей — ее впечатления
Алла Гайсина
Мнение
Соседи раздают кабачки ведрами? Срочно берите! Известный врач назвал сверхспособности овоща-скромняги
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
Нам бы так! Водитель проехался по дорогам Казахстана и остался в восторге — почему?
Анатолий Кузнецов
Мнение
Нереальные закаты, смешные деньги и очень вкусная еда. Туристка проехала 2,5 тысячи километров по Монголии на машине — стоит ли повторять ее опыт
Алёна Кашпарова
журналист ИрСити
Мнение
«Здесь даже дышать тяжело»: путешественница съездила в отпуск на Кипр и осталась в шоке — честное мнение об острове-курорте
Виктория Улитова
Рекомендуем