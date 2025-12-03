Компромиссов снова нет? В Москве прошли переговоры Путина и спецпосланника Трампа — что они обсуждали 5 часов

Во вторник, 2 декабря, президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Они обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Встреча продлилась почти пять часов. Рассказываем, о чем сторонам удалось договориться.

Кто был на встрече?

С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США был предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.

Возглавили переговоры Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Итоги переговоров

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча была полезной и конструктивной. За пять часов стороны обсудили несколько вариантов плана по урегулированию на Украине, однако компромиссного решения пока нет. По словам политика, некоторые наработки США приемлемы для России, некоторые — не подходят.

«Компромиссы пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется», — сказал Ушаков.