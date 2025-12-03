Компромиссов снова нет? В Москве прошли переговоры Путина и спецпосланника Трампа — что они обсуждали 5 часов

Во вторник, 2 декабря, президент России Владимир Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Они обсуждали пути урегулирования конфликта на Украине. Встреча продлилась почти пять часов. Рассказываем, о чем сторонам удалось договориться.
Кто был на встрече?
С российской стороны во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США был предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер.
Возглавили переговоры Владимир Путин и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.
Итоги переговоров
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча была полезной и конструктивной. За пять часов стороны обсудили несколько вариантов плана по урегулированию на Украине, однако компромиссного решения пока нет. По словам политика, некоторые наработки США приемлемы для России, некоторые — не подходят.
«Компромиссы пока найдены не были, и встреча лидеров России и США на данный момент не планируется», — сказал Ушаков.
«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим разрешения кризиса. Конечно же, обсуждались огромные перспективы будущего экономического взаимодействия двух стран», — отметил помощник президента.
Он добавил, что Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров.
Что еще было на встрече:
Москва получила еще четыре документа, помимо изначального плана Трампа из 28 пунктов;
США и Россия заявили о готовности продолжать совместную работу;
представители президента США передали Путину привет и наилучшие пожелания от Трампа;
Путин передал привет Трампу через Уиткоффа;
будет ли встреча Путина и Трампа, зависит от прогресса в урегулировании на Украине.
Что будет дальше?
После переговоров с Путиным Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в одну из стран Европы, где встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа запланирована на 3 декабря, пишет Axios.
Предыдущие переговоры Украины и США прошли в Майами 30 ноября. Тогда стороны обсудили территориальные вопросы, а также возможное вступление Украины в НАТО.
Напомним, в конце ноября Трамп предложил мирный план для урегулирования конфликта на Украине, который состоял из 28 пунктов. Но позже его сократили до 19 пунктов. Подробности — здесь.