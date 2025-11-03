НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

4 м/c,

южн.

 759мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Политика «Последней капли нет»: Трамп уверен, что сможет завершить конфликт на Украине

«Последней капли нет»: Трамп уверен, что сможет завершить конфликт на Украине

Президент США считает, что уложится в два месяца

246
Трамп добавил, что надеется наладить с Россией торговлю | Источник: Andrew Harnik / AP PhotoТрамп добавил, что надеется наладить с Россией торговлю | Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Трамп добавил, что надеется наладить с Россией торговлю

Источник:

Andrew Harnik / AP Photo

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Думаю, да, мы справимся», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, сможет ли он сделать это за пару месяцев.

При этом он отметил, что возможности США оказывать экономическое давление на Россию ограничены.

«Я думаю, что это работает с [президентом России Владимиром] Путиным. С ним я поступил иначе, потому что у нас не так уж много бизнеса с Россией, понимаете? Он ведь не тот, кто много у нас покупает», — сказал американский лидер.

Он добавил, что расширение торгово-экономических связей России и США было бы прекрасным развитием событий. Трамп считает, что Москва стремится наладить сотрудничество и развивать взаимную торговлю.

«Я думаю, что он [Путин] хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для России. Я думаю, что это отлично», — подчеркнул президент США.

Кроме того, во время выступления Трамп заявил, что Штаты не рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, и добавил, что у него не иссякает терпение по поводу темпа украинского урегулирования.

«Последней капли нет. Иногда нужно дать им бороться, чтобы они выпустили это», — ответил он журналистам.

Ранее Дональд Трамп снова назвал условие для встречи с Владимиром Путиным. Подробнее об этом — в материале.

Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.

По данным The Wall Street Journal, Трамп рассмотрел три предложенных варианта санкций против России и остановился на среднем по степени жесткости, который направлен на энергетическую отрасль. Подробнее об этом рассказали в материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Дональд Трамп СВО Россия Украина Конфликт
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Начать нужно с головы»: как победительница конкурса красоты похудела на 27 килограммов
Людмила Антонова
Миссис Архангельск-2025 и Королева Северо-Запад-2025
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление