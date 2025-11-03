«Последней капли нет»: Трамп уверен, что сможет завершить конфликт на Украине

Трамп добавил, что надеется наладить с Россией торговлю Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине. Об этом он сказал в интервью CBS News.

«Думаю, да, мы справимся», — ответил Трамп на вопрос журналиста о том, сможет ли он сделать это за пару месяцев.

При этом он отметил, что возможности США оказывать экономическое давление на Россию ограничены.

«Я думаю, что это работает с [президентом России Владимиром] Путиным. С ним я поступил иначе, потому что у нас не так уж много бизнеса с Россией, понимаете? Он ведь не тот, кто много у нас покупает», — сказал американский лидер.

Он добавил, что расширение торгово-экономических связей России и США было бы прекрасным развитием событий. Трамп считает, что Москва стремится наладить сотрудничество и развивать взаимную торговлю.

«Я думаю, что он [Путин] хочет прийти и торговать с нами, сделать много денег для России. Я думаю, что это отлично», — подчеркнул президент США.

Кроме того, во время выступления Трамп заявил, что Штаты не рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, и добавил, что у него не иссякает терпение по поводу темпа украинского урегулирования.

«Последней капли нет. Иногда нужно дать им бороться, чтобы они выпустили это», — ответил он журналистам.

Ранее Дональд Трамп снова назвал условие для встречи с Владимиром Путиным. Подробнее об этом — в материале.

Напомним, 16 октября Трамп и Путин провели двухчасовой телефонный разговор. После него президент США заявил, что хочет встретиться вновь. В качестве места он предложил столицу Венгрии, Будапешт. Но уже 23 октября Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что президенты не достигнут нужной цели.