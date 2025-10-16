Трамп и Путин договорились о встрече в Венгрии — главное из телефонного разговора двух президентов

Главы США и России обсудили ситуацию на Украине Источник: The White House, Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 октября, провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social. После них Белый дом рассказал о том, как всё прошло.

Разговор двух лидеров продолжался больше двух часов. Как отметил Трамп, беседа была продуктивной. Большую часть диалога заняло обсуждение темы конфликта на Украине. Белый дом отметил, что Трамп полностью сохраняет приверженность оказанию содействия урегулированию конфликта на Украине.

Трамп также добавил, что успех на Ближнем Востоке поможет положить конец конфликту на Украине. Президент США заявил, что они с Путиным много говорили про торговлю США и России после окончания СВО.

Также Трамп заявил, что проведет встречу с Путиным в Венгрии. Но перед этим чиновники России и США проведут встречу на следующей неделе, Америку представит Рубио, место определят позднее, заявил Трамп по итогам телефонного разговора. Лидер США также отметил, что на встрече с Зеленским обсудит разговор с Путиным.