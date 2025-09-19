Украинские беспилотники добрались до глубокого тыла, а Киев готовится воевать еще год: главные новости об СВО

Российские предприятия подвергаются постоянным атакам со стороны дронов ВСУ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Украинские беспилотники добрались вглубь России и прицельно бьют по промышленным предприятиям. Однако достается и мирным жителям. Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что согласен встретиться с президентом России Владимиром Путиным для урегулирования конфликта. Хотя госбюджет страны говорит о том, что Киев готов продолжать боевые действия еще как минимум год. В материале расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Взаимные атаки

Атаки беспилотников продолжались всю неделю. Дроны долетели довольно далеко от границы.

БПЛА атаковал промышленное предприятие в Губахе Пермского края 13 сентября. Во время ЧП никто не пострадал. О произошедшем сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Утром 14 сентября в Ленинградской области в Киришском районе уничтожили три беспилотника. Фрагменты одного из них стали причиной пожара на НПЗ. Возгорание оперативно ликвидировали. В ходе инцидента никто из людей не пострадал.

15 сентября водитель и семь пассажиров служебной «Газели» получили ранения в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Зозули Борисовского района Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших доставили в больницу.

В ночь на 16 сентября прошла крупная атака. Средства ПВО сбили 87 украинских беспилотников над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, наибольшее число дронов было уничтожено в небе над Курской областью — 30, и над Саратовской — 18. Еще 11 беспилотников сбили в Ростовской области, 10 — в Брянской, пять — в Тульской, четыре — в Рязанской. Кроме того, три дрона ликвидировали над территорией Республики Крым, по два — в Волгоградской и Воронежской областях, а также по одному — над Нижегородской областью и акваторией Черного моря.

В результате падения обломков в Курске повреждения получил частный дом, а в Ростовской области загорелась сухая трава. Жертв и серьезных разрушений, по предварительным данным, нет. Также этой ночью в некоторых регионах был введен режим беспилотной опасности.

17 сентября удар пришелся по зданию правительства Белгородской области. Повреждения получила кровля и остекление административного здания.

Последствия атаки по зданию правительства Источник: Настоящий Гладков / Telegram

В ночь на 18 сентября удалось отразить атаку БПЛА над территорией Волгоградской области. Обломки повредили кровлю частных домов.

В этот же день два украинских беспилотника атаковали «Газпром нефтехим» в Башкирии. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров. По его словам, обошлось без пострадавших и погибших.

Также в ночь на 18 сентября произошел пожар на территории нефтегазовой компании в Краснодарском крае после падения обломков дрона ВСУ. Его удалось потушить.

Украинская сторона тоже подвергалась ответным атакам. Российские военные за неделю нанесли четыре групповых удара по предприятиям ВПК Украины и военной инфраструктуре, сообщило Минобороны России.

Военные показали кадры работы российских беспилотников Источник: Минобороны России / Telegram

Как рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, удалось поразить военные производства, ремонтные мастерские, склады техники и пункты управления украинских войск в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

По его словам, уничтожены позиции ВСУ и военная техника в городе Гуляйполе, пункты управления БПЛА и склады в селе Червоноднепровке, а также инфраструктура для военной логистики в других населенных пунктах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.

Удары нанесли и по позициям и складам техники ВСУ в Николаевской области Украины. В Очакове атаки прошли по местам расположения военных ВСУ и объектам обороны, а в Галицыновской общине — по местам дислокации украинских операторов беспилотников, сообщил Лебедев.

За прошедшие семь дней освободили несколько населенных пунктов. В их числе Муравка в ДНР, Ольговское и Новоивановка в Запорожской области.

Против украинских военных сыграл и крупный сбой в работе системы спутниковой связи Starlink 15 сентября. Связь полностью пропала вдоль всей линии фронта на Украине, сообщил командующий силами БПЛА ВСУ Роберт Бровди.

Starlink — это глобальная система спутниковой связи, разворачиваемая компанией SpaceX Илона Маска. Сеть состоит из нескольких тысяч спутников на низкой околоземной орбите, которые обеспечивают высокоскоростной интернет в любой точке мира.

Причиной отключения стал технический сбой на стороне компании SpaceX, которая управляет сетью Starlink. К утру работа системы начала постепенно восстанавливаться, но произошедшее оказало влияние на деятельность военных.

Продолжение конфликта

Президент США Дональд Трамп допускает, что все переговоры об урегулировании конфликта на Украине придется вести ему самому из-за сложившейся, по его мнению, крайне высокой степени неприязни между президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским. Такую позицию он изложил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома. Трамп указал, что Зеленскому придется заключить сделку по Украине.

Серьезные намерения американского лидера касаются и России. Дональд Трамп сказал, что готов ввести санкции против РФ, когда все страны НАТО согласятся и перестанут покупать российскую нефть. По его мнению, это сыграет большую роль в прекращении украинского конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться лицом к лицу с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы положить конец конфликту. Об этом сообщает газета The Hill.

«Иногда нам это нужно. Даже если мы не любим лиц [друг друга]», — сказал президент Украины.

В интервью Sky News Зеленский уточнил, что американский лидер Дональд Трамп предложил, чтобы сначала российский и украинский президенты встретились с глазу на глаз, а потом бы уже прошел общий саммит.

Однако на вопрос, поедет ли он в Москву, Зеленский ответил отрицательно. Он считает, что это место было выбрано так, чтобы он точно отказался.

«Но мы можем встретиться в любой другой стране. На столе лежит множество предложений, с некоторыми из которых согласны американцы, европейцы и, конечно, я. Думаю, теперь этот вопрос следует адресовать России, которая до сих пор не дала ответа», — указал Зеленский.

Кроме того, президент Украины заявил, что Киев готов к прекращению огня.

«Мы надеялись, что президент [Трамп] договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня», — заявил украинский лидер

Об обратном говорит проект госбюджета Украины на 2026 год. Он подготовлен из расчета, что вооруженный конфликт с Россией будет продолжаться в течение всего следующего года, заявил министр финансов страны Сергей Марченко.

Помимо этого, в текущем году Украина должна получить международную помощь в размере 54 млрд долларов, из которых 15 млрд долларов будут перенесены на следующий год, рассказал глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью «РБК Украина».