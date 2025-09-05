Путин назвал главное требование к Украине и позвал Зеленского в Кремль: главное об СВО за неделю

Президент пообещал Владимиру Зеленскому полную безопасность Источник: Кремль. Новости / Telegram

В Европе прорабатывают план по гарантиям безопасности, а также обсуждают помощь Украине. Президент РФ Владимир Путин на этой неделе несколько раз пригласил украинского коллегу сесть за стол переговоров в Москве, а американский лидер Дональд Трамп переживает, что политики еще не готовы к двухсторонней встрече.

Расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

План по гарантиям безопасности и помощь Украине

На этой неделе The Daily Telegraph опубликовала план Европы по гарантиям безопасности для Украины, собранный на основе брифингов западных официальных лиц.

Основная стратегия плана заключается «в продолжении восстановления пострадавших от боевых действий ВСУ». В нем утверждается, что украинские формирования будут защищать укрепленную границу на передовой, а военные НАТО займутся перевооружением и подготовкой ВСУ.

Также предлагается размещение на Украине сотрудников американских ЧВК, которые будут заниматься строительством фортификационных сооружений (предназначенные для защиты войск, населения и объектов тыла страны от воздействия средств поражения противника) и новых баз, а еще защищать интересы бизнеса США.

Кроме того, Великобритания направила Украине 1 миллиард фунтов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных российских активов. Об этом говорится на официальном сайте правительства Великобритании. По словам министра обороны Джона Хили, пересматривается уровень боеготовности британских Вооруженных сил, которые страна намерена отправить на Украину в случае прекращения огня.

Готовность отправки войск на Украину после прекращения огня также обсудили во время онлайн-встречи Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп. По словам французского политика, 26 стран обязались отправить свои силы на Украину после прекращения огня или присутствовать на суше, на море или в воздухе. Еще несколько стран пока не приняли окончательное решение по этому поводу.

Что еще известно по поводу помощи Украине:

В «коалиции желающих» не станут разглашать, какие силы готовы выделить для Украины;

Гарантии безопасности Украине будут обеспечивать страны Европы и Азии;

Европейские страны введут санкции против России в координации с Соединенными Штатами в случае отказа от переговоров;

Следующим этапом в рамках урегулирования по Украине должен стать очередной контакт между Россией и США.

Европейцы рассчитывают подключиться к переговорам по Украине после того, как Москва и Киев проведут двусторонний саммит, а также трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием Вашингтона.

Какие гарантии требует Владимир Зеленский:

Усиление армии Украины — ключевая гарантия безопасности;

На переговорах обсуждался вопрос усиления ПВО, поставок оружия и финансирование украинского оборонного производства, а также размещения на Украине иностранных войск;

Членство Украины в ЕС вынесено в отдельный пункт гарантий безопасности;

Производство оружия в Европе работают недостаточно, объемы должны быть больше, скорость должна быть выше.

Европа беспокоится о способности ВСУ удерживать позиции

Помимо прочего, в западных странах растет обеспокоенность способностью ВСУ удерживать позиции из-за нехватки личного состава. Сообщения указывают на неукомплектованность передовых частей, пишет MWM.

Также об этом на этой неделе заявил Владимир Путин. Он тоже считает, что ВСУ не способны вести крупномасштабные военные операции. Сейчас они лишь удерживают рубежи.

Экс-начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич заявил, что бригады укомплектованы лишь на 30%. Кроме того, эти подразделения не способны вести боевые действия, но им приказывают атаковать и удерживать позиции.

Кротевич отметил, что украинские «резервы» — это переброшенные из сектора в сектор подразделения, а не свежие формирования. Он также усомнился в эффективности дальнейшей мобилизации, считая, что призыв 100 тысяч солдат изменит ситуацию лишь на несколько недель.

Мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп в интервью CBS News заявил, что Россия и Украина пока не готовы к мирному соглашению, но «что-то должно произойти». В интервью американский лидер отметил, что вопрос о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина приобретает все более неопределенные черты.

По его мнению, добиться остановки военных действий можно при условии, когда два лидера сядут друг напротив друга и договорятся. Трамп также сказал, что думал о мирном соглашении между странами как о том, что не составит труда сделать. Однако оказалось, что это несколько сложнее.

Путин считает, что Украина не вправе обеспечивать свою безопасность в ущерб интересам России. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, во время которой они обсуждали планы на Украине и будущее с США. Российский лидер согласился, что каждая страна имеет право самостоятельно выстраивать свою политику безопасности, однако это не должно происходить за счет других государств.

Сегодня во время пленарного заседания ВЭФ-2025 Путин в очередной раз отметил, что готов к переговорам с Украиной и главой страны Владимиром Зеленским. Местом встречи он предложил выбрать Москву.

Однако Путин не видит во встречи с украинским лидером большого смысла, потому что считает, что договориться с украинской стороной по ключевым вопросам будет практически невозможно.

«Даже если будет политическая воля — в чем я сомневаюсь — есть юридико-технические трудности», — отметил президент, имея в виду нелегитимность Зеленского из-за конца срока его пребывания на посту президента Украины.

Еще российский лидер добавил, что не видит смысла нахождения западных войск на территории Украины, если будут достигнуты решения, которые приведут к долгосрочному миру.

Другие заявления Путина по поводу украинского конфликта мы опубликовали здесь.

«Мне представляется, если здравый смысл восторжествует, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта можно, тем более, что мы видим настроение действующей администрации США, видим призывы найти эти решения, видим свет в конце тоннеля, если нет, то придется решить все вооруженным путем» — рассуждал президент во время итогов поездки в КНР на этой неделе.

Важно, чтобы при этом соблюдался главнй принцип — неделимости безопасности.

«Несмотря на то, что каждая страна имеет право выбора обеспечения своей собственной безопасности, но без оглядки на безопасность самой России, такие вопросы не решаются. Если эти договоренности будут достигнуты, Россия — пусть никто не сомневается — их будет исполнять в полном объеме. Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины», — отметил президент.

Встреча Путина и Зеленского

Американское информационное агентство Bloomberg считает, что приезд Зеленского в Москву для потенциальной встречи с Путиным возможен. На это указывает давление американского лидера Дональда Трампа.

«Мы видим, что после катастрофического визита в Овальный кабинет Зеленский сменил тактику, и теперь, когда Трамп говорит: „Прыгай“, — Зеленский отвечает: „Как высоко?“ — и прыгает даже выше», — заявил журналист агентства.

В настоящий момент встреча двух лидеров до сих пор не согласована. Президент России на этой неделе ни один раз предлагал украинскому лидеру провести переговоры в Москве. Однако пока министр иностранных дел Украины Андрей Сибига называет предложение российского президента «заведомо неприемлемым».

А сам Зеленский утверждает, что предложение Владимира Путина провести переговоры в Москве означает, что на самом деле Кремль не желает этой встречи.

Освобождение территорий и обмен пленными

Пока политики прорабатывают и обдумывают вопросы возможной встречи, российские войска полностью освободили территорию ДНР в зоне действия группировки «Восток». По информации Минобороны РФ, во время операций укрепили позиции, обеспечили безопасность на освобожденной территории, создав условия для стабилизации обстановки и восстановления инфраструктуры.

«Следует отметить, что юг республики <…> — освобождены все населенные пункты. Последний населенный пункт [Камышеваха] оставался, теперь на территории ДНР все наши города, все наши районы освобождены, что касается юга республики», — сказал глава ДНР Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Кроме того, установили контроль над населенным пунктом Новоселовка в Днепропетровской области.

Еще ликвидировали 17 бойцов из группы «Азов» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ) и захватили много оружия и боеприпасов, сделанных в странах НАТО. По информации российских силовых структур, было уничтожено две американские бронемашины MaxxPro.