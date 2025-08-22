На Украине готовятся к выборам, пока Москва и Киев согласовывают условия для мира: главные новости про СВО

Владимир Зеленский согласился провести выборы в стране, но при определенных условиях Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Обсуждение мирного соглашения вышло на новый уровень: глава США Дональд Трамп по очереди встретился с президентом России Владимиром Путиным, украинским коллегой Владимиром Зеленским и высокопоставленными чиновниками из Европы. На этих переговорах обсуждались условия для достижения мира. Следующим шагом будет личная встреча между Путиным и Зеленским. В администрации Трампа уверяют, что стороны согласились на это и некоторые другие условия. Например, на Украине планируют провести выборы, а Россия впервые не стала возражать против предоставления Украине гарантий, аналогичных пятой статье НАТО.

В материале расскажем о том, что произошло в зоне спецоперации, и о политических решениях на этой неделе.

Переговоры США, России и Украины

США активно включились в разрешение конфликта на Украине. Американский лидер Дональд Трамп после встречи с президентом России Владимиром Путиным провел еще один раунд переговоров по этому вопросу: с украинским коллегой Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Среди них были президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджа Мелони, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте.

На этой встрече Трамп много говорил о своих идеях по урегулированию. Главное из высказываний:

саммит на Аляске укрепил веру Трампа в возможность достижения мира;

возможный обмен территориями между Россией и Украиной необходимо обсуждать;

Трамп уверен, что Путин и Зеленский смогут найти общий язык ради урегулирования конфликта;

трехсторонняя встреча по Украине с участием Путина и Зеленского состоится, вопрос лишь в сроках;

уже через неделю или две станет ясно, удастся ли урегулировать конфликт на Украине путем переговоров.

Президент США отметил готовность всех сторон конфликта разрешить его. Теперь Штаты намерены проводить дополнительные встречи, чтобы прийти к соглашению между Россией и Украиной.

Европейские лидеры поддержали стремление США, отметив важность для западных стран завершить конфликт с прочными гарантиями безопасности для Украины. Однако по некоторым пунктам они возразили Трампу. Например, президент Франции предложил включить в переговорный процесс Европу, а Фридрих Мерц потребовал прекратить огонь перед тем, как проводить встречу Путина с Зеленским.

Глава Украины при этом уже отказался от этого ультиматума. Ради встречи с президентом России он готов отбросить все предварительные условия. Американский сенатор Линдси Грэм уверен, что с текущим подходом конфликт удастся закончить «задолго до Рождества» (до 25 декабря).

«Я думаю, что быстрое мирное соглашение лучше, чем прекращение огня», — поддержал эту идею Трамп.

Однако госсекретарь США Марко Рубио не так оптимистичен. В интервью ABC News он сказал, что Вашингтон пока далек от заключения соглашения. Он отметил достижение определенного прогресса и возможных направлений для переговоров, но указал и на серьезные разногласия по некоторым вопросам.

Встреча Путина с Зеленским

Следующим шагом западные политики видят личную встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Президент США уже объявил о подготовке к ней. По словам Трампа, сначала главы России и Украины поговорят один на один, а после состоится трехсторонний саммит с его участием.

Axios писало, что американский президент планировал всё организовать уже к 22 августа, однако пока о встрече и сроках ее проведения ничего не сообщалось. Но факт согласия обеих сторон подтвердила американская сторона.

После анонсирования личных переговоров многие страны вызвались стать площадкой для их проведения. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто предложил сторонам встретиться в Будапеште, однако этот вариант отверг Зеленский, аргументируя это антиукраинской позицией страны на протяжении всего конфликта. Еще одной площадкой мог бы быть Рим, с таким предложением выступила премьер-министр Италии Мелони. Макрон в свою очередь предложил Женеву.

Выбор места осложняет выданный Международным судом ордер на арест Путина, из-за чего все страны, ратифицировавшие римский статут, обязаны будут его задержать. И Венгрия, и Италия, и Швейцария к ним относятся. Однако глава МИД последней Иньяцио Кассис предложил дать Путину иммунитет от судебного преследования.

По словам Кассиса, правительство Швейцарии определило «правила предоставления иммунитета лицу, в отношении которого выдан ордер». Иммунитет предоставят, «если это лицо приедет на мирную конференцию, а не по личным делам», сказал глава МИД.

С предложением провести встречу выступила и Беларусь. Пресс-секретарь главы республики Наталья Эйсмонт заявила, что Минск готов стать площадкой, если это требуется для обеспечения мира.

Зеленский в свою очередь остановился на трех вариантах: Швейцария, Австрия или Турция. Из них безопасной для Путина является только Турция.

Российская сторона более осторожна в вопросе проведения переговоров напрямую между Путиным и Зеленским. Никто из политиков не отказывается от нее, но указывают на необходимость тщательной подготовки.

«Что касается встречи, о которой говорит Зеленский, ну вспомните, что он же очень долго заявлял, что никогда не будет с Путиным вести переговоры, он до сих пор не отменил свой указ трехлетней, по-моему, давности, которым прямо запрещается вести переговоры с Путиным», — отметил Лавров.

Кроме того, Россия считает любые переговоры с Зеленским не имеющими правового обоснования, так как срок полномочий президента Украины прошел. В Конституции соседней страны при этом не прописано ни одно условие, при котором он может сохранять за собой эту должность дольше положенного срока, указал сенатор Андрей Клишас.

«Когда и если дело дойдет до подписания будущих договоренностей, то будет решен вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны», — добавил Лавров.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что Путин готов на встречу, но перед тем, как она состоится, должны быть проработаны все детали этих переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский уже согласился сделать первый шаг — провести в стране выборы, но только если они помогут завершить конфликт и не дестабилизируют общество, расколов страну. Но признать государственным русский язык, чего требует Россиия, он отказался.

В это время Европа уже готовит новый пакет санкций. Telegraph пишет, что Британия и ЕС введет новые ограничения, если президент России откажется от встречи с Зеленским и Трампом.

Условия России и Украины

Конечной целью любых переговоров является мирное соглашение, именно его условия сейчас обсуждают президенты России, США и Украины. Путин огласил российские условия во время саммита с главой Штатов.

«Путин потребовал у Трампа гарантий того, что русский язык снова станет официальным на Украине, а также гарантий безопасности для православных церквей», — пишет Reuters. Среди других условий:

Украина выводит войска с территории ДНР и ЛНР;

в обмен происходит заморозка линии фронта в Запорожской и Херсонской областях;

также Россия якобы готова покинуть «сравнительно небольшие» районы Сумской и Харьковской областей;

Запад признает суверенитет России над Крымом;

антироссийские санкции отменяются хотя бы частично;

Украине отказывают во вступлении в НАТО. При этом возможность получения гарантий безопасности от Запада для нее не исключается.

«Хочу еще раз особо подчеркнуть, мы никогда не вели речь о том, что нам просто нужно захватить какие-то территории. Ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссия как территории никогда не были нашей целью. Нашей целью было защитить людей, русских людей, которые столетиями проживали на этих землях, которые открывали эти земли, проливали за них кровь и в Крыму, и на Донбассе, создавали города — Одессу, Николаев, многие другие, порты, заводы, фабрики», — отметил Лавров.

При этом, по словам вице-президента США Джей ди Вэнса, главным для России среди условий является признанный контроль над территориями.

«Именно в этом и заключается суть переговоров. Украинцы хотят гарантий безопасности. Россияне хотят определенные участки территории», — заявил он в интервью Fox News.

Трамп уже пообещал не требовать Крым, а также отказал Украине во вступлении в НАТО.

«Обе эти вещи невозможны», — заявил он в интервью Fox News.

Говоря о размещении иностранного контингента, он отметил, что Франция и Германия хотят разместить свои силы на Украине, но Штаты на это не пойдут.

Кроме того, президент США предложил европейским лидерам на встрече признать за Россией всю территорию Донбасса, в том числе еще не освобожденные территории. По данным двух высокопоставленных чиновников из Европы, Трамп считает, что этот вариант поможет быстрее достичь мирного соглашения. Взамен, как сообщается, наступит прекращение огня на остальной территории Украины по нынешним линиям фронта.

Украина согласна признать за Россией территории, но только фактически: Киев думает пойти лишь на заморозку конфликта.

«Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что одним из основных сценариев выхода из этой войны является замораживание конфликта вдоль линии фронта… Но де-юре они остались бы украинскими», — сказал замглавы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, его слова приводит газета La Repubblica.

Он назвал еще четыре требования Украины:

«Украинская армия должна быть усилена, и мы должны понять, придут ли иностранные контингенты на помощь». «Военное производство должно быть увеличено, в том числе за счет совместных предприятий между зарубежными странами и Украиной, в том числе благодаря тому, что Европа наращивает военные бюджеты». «Противовоздушная оборона Украины [силами США]. И Англия, и Франция сказали: „Мы будем готовы ввести контингенты, если американцы обеспечат прикрытие с воздуха“». «Установка на территории Украины ракет, способных достать до европейской части России. Россия должна знать, что здесь есть не только ракеты малой дальности, но и ракеты средней дальности. Что они могут наносить удары на 2000 километров. Это как во времена холодной войны, когда НАТО и Варшавский договор были соперниками: тогда все понимали важность ракет средней и большой дальности».

Предложения для Украины от Запада

Как отметил вице-президент США и что заметно из речи Подоляка, для Украины главное — гарантии безопасности. Сейчас на Западе прорабатывают сценарии того, что именно можно предложить Киеву.

По данным британской газеты The Times, сейчас есть четыре основных варианта:

первый вариант включает в себя обучение войск на территории Украины. Для этого Великобритания и Франция могут направить тысячи военнослужащих для обучения ВСУ в западной части страны. Кроме того, Европа продолжит поставлять Украине оружие, а небо страны будет патрулировать «воздушная полиция»;

во втором варианте предусматривается, что США предоставят ограниченные гарантии безопасности с целью заставить Европу засомневаться в размещении войск на Украине. При этом они продолжили бы патрулировать воздушное пространство, а еще могли бы ввести бесполетную зону;

третий сценарий — предоставить Украине коллективную безопасность НАТО, которая прописана в пятой статье. Сейчас она действует только на страны, входящие в альянс, но подобную меру можно распространить и на Киев;

в последнем предложении рассматривается идея создания союза в области безопасности. Для этого с Украиной могут подписать договор о взаимной помощи и безопасности по аналогии документа между США и Японией. Этот договор обязывает США защищать Японию и позволяет размещать американские военные базы на территории страны.

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что на переговорах Путина и Трампа они достигли договоренности по гарантиям безопасности для Украины и Европы, однако участие НАТО в этих договоренностях не было предусмотрено. По его словам, основным сценарием является предоставление Украине гарантий, аналогичных пятой статье Североатлантического договора, предусматривающей коллективную оборону в случае нападения на одного из участников. Уиткофф подчеркнул, что Россия впервые согласилась на это.

В ближайшее время представители так называемой «коалиции желающих» и США проведут переговоры, на которых обсудят вопросы предоставления Украине гарантий безопасности. Как сообщается на официальном сайте правительства Великобритании, главным будет обсуждение единой стратегии и подготовки к вероятному размещению многонационального контингента, если Россия и Украина решат прекратить огонь.

Свои военные контингенты намерены разместить французские, немецкие и британские власти, рассказал Трамп.

«Как показывают дискуссии Запада с украинской стороной, эти все замыслы связаны, по сути дела, с предоставлением гарантий путем иностранной интервенции военной на какую-то часть украинской территории. И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает, либо они пытаются просто привлечь к себе внимание, но надеюсь, что они понимают, что это будет абсолютно неприемлемым для Российской Федерации и для всех здравомыслящих политических сил в Европе», — отреагировал на эти планы глава российского МИД.

В целом российские власти согласны на предоставление Украине гарантий безопасности, но при условии равноправного участия в этом процессе Китая, США, Британии и Франции, сказал Лавров. Он сослался на инициативу властей Украины, которую они продвигали на переговорах в 2022 году. Тогда рассматривали предоставление Киеву гарантий безопасности со стороны всех постоянных членов Совбеза ООН, включая Москву, Пекин, Вашингтон, Париж и Лондон.

Детально предложения будут обсуждать Генштаб США с главами аналогичных ведомств из Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и Украины. Они уже разработали военные варианты для «поддержки переговоров». Они будут представлены советникам по нацбезопасности каждой страны-участницы. Первые обсуждения уже прошли 21 августа — американский госсекретарь Марко Рубио встретился с советниками по нацбезопасности из Европы и Украины, чтобы обсудить гарантии.

Хотя, по мнению Трампа, СВО можно закончить «немедленно». Для этого Зеленскому просто надо отказаться от требований на Крым и гарантировать невступление Украины в НАТО.

Ситуация на СВО

Пока стороны конфликта не пришли к заключению мирного соглашения, они не прекращают боевых действий. За прошедшую неделю было несколько серьезных прилетов беспилотников. Например, ВСУ попытались атаковать Смоленскую атомную электростанцию беспилотниками, сообщили в ФСБ России. Сбитый дрон типа «Спис» был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. В эту же ночь предотвратили удар и по промпредприятию в Нижегородской области.

В ночь на вторник беспилотники массированно атаковали Волгоград. Под удар попали местная больница и нефтеперерабатывающий завод.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — объяснил губернатор региона Андрей Бочаров через Telegram-канал администрации.

Новой целью ударов стал трубопровод «Дружба», через который поставляется нефть из России в Венгрию и Словакию. За прошедшую неделю его атаковали дважды: сначала 18 августа, из-за чего поставки приостановили до следующего дня, и сегодня.

«Ночью поступила новость о том, что нефтепровод „Дружба“ на российско-белорусской границе подвергся неоднократной атаке. Перевозка сырой нефти в Венгрию снова прекращена! Это очередная атака на энергетическую безопасность нашей страны. Очередная попытка втянуть нас в войну», — написал глава МИДа этой страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Российские военные в ответ тоже наносили удары. Например, по складам, где находились оперативно-тактические ракеты «Сапсан» и комплектующие к ним.

ОТРК «Сапсан» — это украинский многофункциональный оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты, разработанной для поражения целей на расстоянии до 500–700 км. Он предназначен для поражения стационарных объектов, включая военную инфраструктуру и скопления живой силы, может оснащаться зенитными и противокорабельными ракетами.

Еще поразили командный пункт управления беспилотниками ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Южная». Атаку провел экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением авиационных бомб, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.

В ближайших планах у ВС РФ — полностью ликвидировать производственные мощности по выпуску баллистических крылатых ракет «Фламинго» еще до того, как ВСУ завершат финальный этап их сборки. О планах по запуску этого производства ранее сказал Зеленский.

«Фламинго» — дальнобойная крылатая ракета, которая якобы полностью разработана Украиной. Она напоминает крылатую ракету FP-5 от компании Milanion Group. Дальность полета «Фламинго» составляет 3000 км, то есть она может долететь вплоть до Омска, если ее будут запускать с линии боевого соприкосновения.

Кадры запуска ракеты «Фламинго» Источник: zn.ua

Кроме боевых действий, страны продолжили усилия над достигнутыми договоренностями на переговорах в Стамбуле. На этой неделе Россия и Украина обменялись телами военнослужащих по формуле «1000 на 19», рассказал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

«По стамбульским договоренностям. Сегодня мы передали украинской стороне тысячу тел солдат ВСУ. Нам отдали 19. Так же, как месяц назад», — написал Мединский в своем Telegram-канале.

Всего Украина за время конфликта потеряла 1,7 млн военнослужащих погибшими и пропавшими без вести. Такая информация оказалась в распоряжении группы хакеров, связанных с Killnet, Palach Pro, User Sec и Beregini, которые получили доступ к базе данных Генштаба ВСУ.

Для атаки на сервисы в облачном хранилище OneDrive был использован новый вирус «Нюанс». По словам хакеров, он действует только на территории Украины. Вирус заражал устройства, скачивал данные, после чего блокировал их без возможности восстановления.