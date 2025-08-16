НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Трамп рассказал, как Россия и Украина могут достичь мирного соглашения

Трамп рассказал, как Россия и Украина могут достичь мирного соглашения

Предложение президент США озвучил европейским лидерам

Далее Трамп собирается провести переговоры с Зеленским

Далее Трамп собирается провести переговоры с Зеленским

Источник:

The White House / X

Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным на Аляске предложил европейским лидерам признать за Россией всю территорию Донбасса, в том числе еще не освобожденные территории. Об этом газете The New York Times рассказали два высокопоставленных европейских чиновника.

По их данным, Трамп считает, что этот вариант поможет быстрее достичь мирного соглашения. Взамен, как сообщается, наступит прекращение огня на остальной территории Украины по нынешним линиям фронта.

«По словам европейских чиновников, в более позитивном ключе Трамп заявил, что Путин согласился с тем, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности после урегулирования, но не в рамках НАТО», — пишет The New York Times.

Уточняется, что предложенный план Трамп обсудит с Владимиром Зеленским на встрече 18 августа в Белом доме. Также президент США снова выразил надежду на трехстороннюю встречу с лидерами России и Украины.

Напомним, саммит США и России в формате «три на три» прошел в ночь с 15 на 16 августа на Аляске. Собрали все подробности о встрече президентов и их заявления.

Переговоры Трампа и Путина вызвали большое обсуждение в мире — почитайте, как на них отреагировали зарубежные СМИ.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Дональд Трамп Россия СВО Украина Переговоры
