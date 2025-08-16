НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

штиль.

 752мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,02
EUR 93,71
Снимают фильм в Ярославской области
Пропала мама с детьми. Онлайн
Афиша на выходные
Раскупили билеты на игру «Локомотива»
Незрячего не впустили в монастырь
Улицы под платные парковки
Что изменится в школах с 1 сентября
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Построят третий мост через Волгу
Мошенничество с землей
Политика Трамп объявил о подготовке к встрече Путина с Зеленским

Трамп объявил о подготовке к встрече Путина с Зеленским

Президент США посоветовал пойти на сделку

164
Написать комментарий
Трамп заявил после встречи с Путиным о близости к завершению конфликта | Источник: The White House / XТрамп заявил после встречи с Путиным о близости к завершению конфликта | Источник: The White House / X

Трамп заявил после встречи с Путиным о близости к завершению конфликта

Источник:

The White House / X

Следующий шаг для урегулирования конфликта на Украине за президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Теперь дело за президентом Зеленским, и я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться, но это дело президента Зеленского. Думаю, мы готовы, и если они захотят, я буду на следующей встрече. Сейчас они собираются организовать встречу президента Зеленского с президентом Путиным. А я, кажется, даже не просил их об этом. Не то чтобы я хотел там быть, но я хочу убедиться, что это будет сделано», — сказал он в интервью Fox News.

Полное заявление Трампа

Источник:

РИА Новости

Отдельно он отметил большой ядерный потенциал России, с которым «необходимо считаться».

«Я могу вам сказать, что встреча была очень теплой. Он сильный парень. Встреча была теплой между двумя сильными державами. Это очень хорошо, что мы ладим. Мне кажется, что мы близки к сделке. Украине надо будет согласиться на нее», — посоветовал после этого Трамп.

Требование пойти на сделку он озвучил дважды. Второй раз, когда президента США спросили, что можно посоветовать Зеленскому.

«Заключи сделку. Россия — могучая страна, а они — нет», — ответил американский лидер.

Комплименты на встрече услышал и Трамп. По его словам, Путин оценил экономические успехи, назвав США «горячими как пушка».

Как проходили переговоры и что происходит сейчас, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский Спецоперация на Украине Переговоры России и США
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Думала, рабство уже давно отменили. Как же я ошибалась»: россиянка — о волонтерстве в отеле в Черногории
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Семья с двумя детьми вместо Турции поехала отдыхать в Дагестан. Сколько потратили и стоило ли оно того
Юлия Конева
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Мнение
«Они там совсем берега потеряли». Журналист — о поездке в Египет двадцать лет спустя
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление