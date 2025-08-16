Трамп объявил о подготовке к встрече Путина с Зеленским

Трамп заявил после встречи с Путиным о близости к завершению конфликта Источник: The White House / X

Следующий шаг для урегулирования конфликта на Украине за президентом этой страны Владимиром Зеленским. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Теперь дело за президентом Зеленским, и я бы также сказал, что европейские страны должны немного вмешаться, но это дело президента Зеленского. Думаю, мы готовы, и если они захотят, я буду на следующей встрече. Сейчас они собираются организовать встречу президента Зеленского с президентом Путиным. А я, кажется, даже не просил их об этом. Не то чтобы я хотел там быть, но я хочу убедиться, что это будет сделано», — сказал он в интервью Fox News.

Полное заявление Трампа Источник: РИА Новости

Отдельно он отметил большой ядерный потенциал России, с которым «необходимо считаться».

«Я могу вам сказать, что встреча была очень теплой. Он сильный парень. Встреча была теплой между двумя сильными державами. Это очень хорошо, что мы ладим. Мне кажется, что мы близки к сделке. Украине надо будет согласиться на нее», — посоветовал после этого Трамп.

Требование пойти на сделку он озвучил дважды. Второй раз, когда президента США спросили, что можно посоветовать Зеленскому.

«Заключи сделку. Россия — могучая страна, а они — нет», — ответил американский лидер.

Комплименты на встрече услышал и Трамп. По его словам, Путин оценил экономические успехи, назвав США «горячими как пушка».