НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +17

3 м/c,

с-в.

 750мм 83%
Подробнее
6 Пробки
USD 79,67
EUR 92,95
Отремонтируют дорогу за 274, млн
Накроет грозой с градом
Где остались места в 10-е классы
Стоит ли брать ипотеку
Где искать ягоды
Ярославцы в Дагестане
Обзор популярного ТЦ
Викторина для ярославцев
Девушка выпала из окна
Открыл бизнес с глухой деревне
Политика Переговоры России и США «Собираюсь увидеться с Путиным»: Трамп заявил, что приедет в Россию на этой неделе

«Собираюсь увидеться с Путиным»: Трамп заявил, что приедет в Россию на этой неделе

Президент запланировал визит на пятницу

37
1 комментарий
В заявленную дату должна пройти встреча на Аляске | Источник: Justin Sullivan / Getty ImagesВ заявленную дату должна пройти встреча на Аляске | Источник: Justin Sullivan / Getty Images

В заявленную дату должна пройти встреча на Аляске

Источник:

Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 15 августа, приедет в Россию.

«Я собираюсь увидеться с Путиным. В пятницу я еду в Россию», — сказал американский лидер во время пресс-конференции 11 августа.

Никаких подробностей о предстоящей поездке он не раскрыл.

Источник:

The White House

Напомним, ранее Путин и Трамп договорились встретиться лично 15 августа на Аляске. В саммите примут участие только Россия и Соединенные Штаты.

Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.

В Кремле предположили, что это будет не последняя встреча президентов. Следующий саммит лидеров РФ и США планировали провести в России. Как стало известно, Дональду Трампу уже передали приглашение.

Подробнее о том, чего ожидают от предстоящей встречи Путина и Трампа в мире, мы рассказали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры Россия
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
Дракон в пещере, источники и Лермонтов. Студентка — о том, за что любят Кавказские Минеральные Воды
Ангелина Скобелева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление