«Собираюсь увидеться с Путиным»: Трамп заявил, что приедет в Россию на этой неделе

В заявленную дату должна пройти встреча на Аляске Источник: Justin Sullivan / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу, 15 августа, приедет в Россию.

«Я собираюсь увидеться с Путиным. В пятницу я еду в Россию», — сказал американский лидер во время пресс-конференции 11 августа.

Никаких подробностей о предстоящей поездке он не раскрыл.

Источник: The White House

Напомним, ранее Путин и Трамп договорились встретиться лично 15 августа на Аляске. В саммите примут участие только Россия и Соединенные Штаты.

Как сообщал помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф во время визита в РФ вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита.

В Кремле предположили, что это будет не последняя встреча президентов. Следующий саммит лидеров РФ и США планировали провести в России. Как стало известно, Дональду Трампу уже передали приглашение.