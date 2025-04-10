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Политика Переговоры России и США В Турции идут переговоры США и России: что известно к этому часу

В Турции идут переговоры США и России: что известно к этому часу

Россия надеется на восстановление авиасообщения и выдачи виз

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17 комментариев
Россия и США избавляется от помех в дипломатических отношениях | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUРоссия и США избавляется от помех в дипломатических отношениях | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Россия и США избавляется от помех в дипломатических отношениях

Источник:
Иван Митюшёв / 29.RU

В Стамбуле (Турция) 10 апреля 2025 года начались переговоры России и США. Они посвящены отношениям двух стран и устранению преград для взаимного сотрудничества. Расскажем, что известно об обсуждении.

Кто участвует в переговорах 

Это второй раунд российско-американских консультаций по нормализации работы дипмиссий. Российскую делегацию возглавляет посол Александр Дарчиев, а американскую — заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. По данным источника РИА Новости, переговоры идут спокойно и в конструктивном ключе.

Что будут обсуждать 

Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров после анонса встречи, российская сторона ждет значительных улучшений для совместной работы. 

«Не хочу делать прогнозов, но мы видим наметившийся прогресс и желание американских партнеров снять эти совершенно неприемлемые с точки зрения дипломатической практики препятствия для нормальной работы дипломатов в столицах друг друга», — заявил Лавров после заседания Совета безопасности. 

Участник текущих переговоров Дарчиев отметил, что встреча должна способствовать избавлению от «токсичного наследия» администрации экс-президента США Джо Байдена. Во время прошлых консультаций удалось достичь договоренностей о гарантиях банковского обслуживания посольств и упрощении выдачи виз дипработникам.

Теперь же стороны намерены обсудить возвращение изъятой дипломатической собственности, восстановление штата посольств и консульств, а также возможности для получения виз для россиян. А еще делегации планируют поставить вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между странами. Официально оно было прекращено в марте 2022 года, а последний рейс из Москвы в Нью-Йорк вылетел 27 февраля того же года.

Какого прогресса удалось достичь

На прошлой неделе глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев уже побывал в США и провел встречи с представителями администрации главы Белого дома. Он отметил продвижение по ряду важных вопросов. Посол побывал в Штатах по поручению президента РФ Владимира Путина. 

По данным газеты The Washington Post, он встречался со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ради этого США даже пришлось временно снять с Дмитриева санкции, чтобы выдать ему визу.

Стоит отметить, что визит российского представителя прошел после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Москва якобы затягивает переговоры по Украине. Трамп даже угрожал ввести дополнительные санкции против российской нефти, если Путин не сможет прийти к соглашению.

После поездки в США Дмитриев подчеркнул, что есть хрупкая надежда, что отношения между РФ и США вернулись к дружескому тону, однако его легко разрушить. 

«Я думаю, наши коллеги из Соединенных Штатов понимают, что надо восстанавливать диалог с Россией, что Россия выстояла ту попытку стратегического поражения, которую администрация экс-президента Джо Байдена пыталась ей нанести. Выстояла достойно», — поделился глава РФПИ. Он добавил, что смог разглядеть начало уважительного и хорошего диалога.

Восстановление отношений России и США началось со встречи делегаций стран в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 18 февраля. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления двустороннего сотрудничества, устранить ограничения в работе посольств и начать процесс урегулирования конфликта на Украине.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Переговоры в Стамбуле Россия и США Визы Авиасообщение Делегации
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Комментарии
18
Гость
3 часа
Очень правильно первым вопросом поставлен возврат украденной у нас собственности. Бандитов американских пора ставить в угол.
Гость
3 часа
Что там по окраине решили?
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