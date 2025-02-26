Трамп прямо сказал, чего хочет от Украины. Он назвал Путина «очень умным человеком»

Трамп сделал завершение конфликта одним из своих предвыборных обещаний Источник: The White House











26 февраля Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов в Белом доме. Он сделал ряд новых заявлений по Украине.

Трамп прямо сказал, каких целей добивается. Первое (и основное) — это положить конец кровопролитию. Второе — возместить средства, которые США потратили на помощь Украине.

— Я делаю это по двум причинам. Первая причина — прекратить убийства всех этих людей. <…> Второе, что я хочу сделать, — это не платить больше денег [Украине], поскольку [бывший президент США Джо] Байден потратил $ 350 млрд без всякого шанса получить их обратно. Теперь мы заберем все эти деньги обратно, и даже больше, — передает ТАСС слова Трампа.

Получить деньги (и заработать больше) Трамп собирается при помощи сделки по минералам. На Украине официально сообщили, что готовы ее подписать. Трамп добавил, что подписание состоится 28 февраля — для этого Зеленский прибудет в Вашингтон.

Также Трампа спросили о России. Президент США сказал, что готов отменить санкции против РФ — но только после того, как конфликт будет урегулирован. Лично Путина Трамп назвал «очень умным человеком».

— Когда меня избрали, мы поговорили [с Путиным]. И я думаю, что мы придем к сделке [по Украине]. Я не могу гарантировать этого. Вы знаете, что сделка — это сделка. Множество безумных вещей случается в сделках, верно? Но я думаю, что мы достигнем сделки, — объяснил Трамп.

Он добавил, что России ради урегулирования тоже придется идти на уступки. Другие тезисы Трампа:

Украина может забыть про членство в НАТО — так как «это, вероятно, и является причиной, из-за которой всё и началось»;

США готовы поддержать Европу, если там решат разместить миротворцев на Украине. Это легкий вопрос, сложность — в урегулировании;

США попытаются ставить вопросы о возвращении Украине части утраченных территорий, но добиться этого сложно.

Ранее Владимир Путин похвалил Дональда Трампа и раскритиковал Владимира Зеленского. Напомним, Россия и США уже провели первую встречу по поводу украинского кризиса. На ней не было киевских властей. Президент США Дональд Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского очень мал и в стране необходимо провести выборы.