Песков ответил на вопрос о новой мобилизации в РФ: новости 5 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 сентября.

Пресс-секретарь Путина заявил, что многие хотят заключить контракт с Минобороны Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Дмитрий Песков ответил, будет ли мобилизация

Российские власти не планируют объявлять в стране новую мобилизацию. Об этом заявил ТАСС на ВЭФ пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

— Обсуждений таких не ведется, — сказал он.

При этом, отметил Песков, растет число желающих заключить контракт с Минобороны для участия в СВО.

— Поток желающих заключить контракт, их количество большое. Действительно, всё больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты, — сказал Песков.

Он добавил, что в стране принимаются экономические меры, способствующие активизации этого процесса.

Два экс-сотрудника Минобороны РФ арестованы по подозрению в получении крупной взятки

В Москве расследуется дело двух бывших сотрудников Управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны РФ Андрея Чекмазова и Дмитрия Фомина. Подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере избрали меру пресечения, сообщается в Telegram-канале военных следственных органов СК РФ.

Полковник запаса Чекмазов работал начальником отдела исследований в области разработки оружия, его взяли под стражу. Заместителя Чекмазова, Дмитрия Фомина, отправили под домашний арест.

Известно, что в 2016 и 2022 годах между управлением, в котором работали Чекмазов и Фомин, и АО «Оборонтест» было заключено два госконтракта на 1,5 миллиарда рублей. По ним требовалось выполнение работ для Минобороны РФ. По версии следствия, с июня 2023 года по 3 сентября 2024 года полковники получили взятку в размере более семи миллионов рублей от замдиректора «Оборонтеста» Александра Сухарева. За эти деньги Чекмазов и Фомин пообещали беспрепятственно принимать этапы работ по госконтракту, не находить в работе нарушений и помогать по службе. Теперь мужчинам грозит до 15 лет колонии.

Атака на Новороссийск

Ночью Новороссийск атаковали безэкипажные катера. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Источник: ostorozhno_novosti / T.me

Жителям первой береговой линии рекомендовали не выходить на улицу, не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон со сплошными стенами. В районе набережной ограничили движение транспорта, закрыли пляжи, запретили гулять.

На месте атаки были слышны звуки стрельбы Источник: ostorozhno_novosti / T.me

Житель Шебекино погиб в результате обстрела ВСУ

ВСУ обстреляли Шебекино, снаряды попали в частные дома. Один из местных жителей получил серьезные травмы, он скончался на месте. О произошедшем сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

+1

В двух частных домах от прямых попаданий снарядов случился пожар.

В небе над Белоруссией заметили чужие беспилотники

Ночью 5 сентября в воздушном пространстве Белоруссии зафиксировали нарушение государственной границы. Предположительно, это были беспилотники. О произошедшем сообщили в Минобороны республики.

Очевидцы сняли один из объектов на видео Источник: shot_shot / T.me

— Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели-нарушители были уничтожены, — заявил начальник Главного штаба Сергей Фролов.

После этого в белорусском Гомеле случился пожар. По данным МЧС республики, горело кирпичное здание склада. Огонь повредил пять квадратных метров кровли. Люди не пострадали.

Источник: МЧС Республики Беларусь











Ярославский депутат на машине TANK протаранила автобус. Пострадали десять человек

Утром 5 сентября в Рыбинске Ярославской области столкнулись иномарка «Танк» и ПАЗ. Всё случилось на пересечении улицы Луначарского и Карякинской — в самом центре города.

Транспорт снес ограждение на тротуаре Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com











Автобус улетел в стену здания Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com

В белой иномарке «Танк» находилась депутат Ярославской областной думы, владелица крупного фермерского хозяйства Марина Степанова.

Источник: пресс-служба Ярославской областной думы











Как сообщили порталу 76.RU в региональном Минздраве, пострадали десять человек, среди них — один ребенок. Госпитализация потребовалась семи пострадавшим.

Момент ДТП попал на видео Источник: news76 / T.me

— По предварительной информации, женщина-водитель, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины, — передали в Госавтоинспекции.

Все новости по данной теме журналисты 76.RU собирают в отдельном сюжете.

В Карелии люди массово отравились шаурмой

Более 80 человек обратились за медпомощью после употребления шавермы в городе Сегежа в Карелии. Часть из них доставлены в инфекционное отделение. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

— В период с 1 по 4 сентября в Сегежскую ЦРБ за медицинской помощью обратились 87 граждан, почувствовавших недомогание после употребления шавермы, — написал он в своем Telegram-канале.

В настоящее время в инфекционном отделении получают лечение 26 человек, 16 из них — дети, остальные проходят амбулаторное лечение. У первых трех заболевших выявлен сальмонеллез. Состояние части пациентов медики оценивают как средней тяжести.

Возбудили уголовное дело. Лабораторные исследования продолжаются. Ведется эпидрасследование.

Единственный правнук Федора Достоевского скончался в Петербурге

В Петербурге на 80-м году ушел из жизни Дмитрий Андреевич Достоевский, единственный правнук знаменитого писателя Федора Достоевского. Как сообщают его родственники на странице в соцсети, мужчина умер во сне.

Последние годы Дмитрий Достоевский исследовал личность своего прадеда Федора Михайловича Источник: Дмитрий Достоевский / Vk.com











Родные выразили благодарность всем, кто поддержал их семью в этот трудный момент, и попросили помолиться о спокойствии его души.

— Дмитрий Андреевич отошел мирно, во сне, дома. Мы все были вместе, вспоминали смешное и грустное, поминали дедушку добрым словом, — отметили они.

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году и большую часть своей жизни посвятил работе водителем трамвая. Его маршрут под номером 34 проходил через исторические места, связанные с наследием великого писателя.

Литва установила препятствия на границе с РФ

Литва установила заграждения, называемые «зубы дракона», у моста в городе Панемуне, соединяющего страну с Россией. Об этом сообщило Министерство обороны балтийской страны.

Источник: Kam.lt











Источник: Kam.lt











Средства «контрмобильности» возле моста Королевы Луизы, соединяющего Литву с Калининградской областью РФ, включают в себя не только бетонные пирамидки, но также мины и ежи Источник: Kam.lt











В оборонном ведомстве пояснили, что данная мера является «средством предосторожности» и послужит обеспечению более эффективной обороны. Помимо вышеперечисленных мер предполагается установить резервные препятствия — предмостные укрепления в виде металлических балок.

Также вблизи границ с Россией и Белоруссией планируется создание 27 парков инженерных средств, а литовской армии до конца года передадут «зубы дракона», сборные «ежи», «испанские лошади» и бетонные дорожные заграждения на сумму более четырех миллионов евро Источник: Kam.lt









