Момент ДТП с депутатом в Рыбинске попал на видео

Момент столкновения иномарки «Танк-500» и рейсового автобуса в Рыбинске Ярославской области попал на видео. Напомним, утром 5 сентября на нерегулируемом перекрестке улиц Луначарского и Карякинской случилось ДТП с общественным транспортом.
Как уточнили порталу 76.RU в региональном Минздраве, число пострадавших увеличилось до 10 человек, среди них — один ребенок. Госпитализация потребовалась 7 пострадавшим.
— По предварительной информации водитель-женщина, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины, — ранее сообщали в Госавтоинспекции.
За рулем иномарки оказалась депутат Ярославской облдумы, владелица фермерского хозяйства Марина Степанова. Она также была доставлена в больницу с травмами.
Устанавливать обстоятельства ДТП будет следственный комитет, ход проверки поставила на контроль Рыбинская городская прокуратура.