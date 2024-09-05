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Происшествия Депутат попала в ДТП в Рыбинске Момент ДТП с депутатом в Рыбинске попал на видео

Момент ДТП с депутатом в Рыбинске попал на видео

Ранее в Госавтоинспекции сообщили, что водитель иномарки не уступила дорогу

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1 комментарий

Момент аварии попал в объектив городских камер

Момент столкновения иномарки «Танк-500» и рейсового автобуса в Рыбинске Ярославской области попал на видео. Напомним, утром 5 сентября на нерегулируемом перекрестке улиц Луначарского и Карякинской случилось ДТП с общественным транспортом.

Как уточнили порталу 76.RU в региональном Минздраве, число пострадавших увеличилось до 10 человек, среди них — один ребенок. Госпитализация потребовалась 7 пострадавшим.

— По предварительной информации водитель-женщина, управляя автомобилем TANK, при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу автобусу ПАЗ, двигающемуся по главной дороге, под управлением мужчины, — ранее сообщали в Госавтоинспекции.

За рулем иномарки оказалась депутат Ярославской облдумы, владелица фермерского хозяйства Марина Степанова. Она также была доставлена в больницу с травмами.

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Устанавливать обстоятельства ДТП будет следственный комитет, ход проверки поставила на контроль Рыбинская городская прокуратура.

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Авария с пострадавшими Марина Степанова ДТП с общественным транспортом Рыбинск
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Комментарии
1
Гость
5 сентября 2024, 13:30
даже не тормозила..это вот как она представляла расхождение с автобусом как таковое? что он испарится?
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