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8 человек в больнице: в Рыбинске столкнулись легковушка и ПАЗ

Первые подробности с места аварии

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От удара автобус улетел в дом

Утром 5 сентября в Рыбинске Ярославской области столкнулись иномарка «Танк» и ПАЗ. Все случилось на пересечении улицы Луначарского и Карякинской — в самом центре города. По данным полиции, в аварии пострадали восемь человек.

— По предварительным данным в результате ДТП пострадали 7 пассажиров автобуса и женщина-водитель иномарки, все доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, — сообщили в пресс-службе управлении МВД России по Ярославской области.

В соцсетях появились первые кадры. От удара общественный транспорт врезался в стену здания.

Транспорт снес ограждение на тротуаре

Автобус улетел в стену здания

— На Луначарского автобус улетел в дом, движение затруднено, — сообщают в группе «Авто Новости Рыбинск».

В районе аварии частично затруднено движение

Мы запросили информацию о состоянии пострадавших в Министерстве здравоохранении Ярославской области.

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