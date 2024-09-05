8 человек в больнице: в Рыбинске столкнулись легковушка и ПАЗ

От удара автобус улетел в дом Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com











Утром 5 сентября в Рыбинске Ярославской области столкнулись иномарка «Танк» и ПАЗ. Все случилось на пересечении улицы Луначарского и Карякинской — в самом центре города. По данным полиции, в аварии пострадали восемь человек.

— По предварительным данным в результате ДТП пострадали 7 пассажиров автобуса и женщина-водитель иномарки, все доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, — сообщили в пресс-службе управлении МВД России по Ярославской области.

В соцсетях появились первые кадры. От удара общественный транспорт врезался в стену здания.

Транспорт снес ограждение на тротуаре Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com











Автобус улетел в стену здания Источник: Авто Новости Рыбинск / Vk.com

— На Луначарского автобус улетел в дом, движение затруднено, — сообщают в группе «Авто Новости Рыбинск».

В районе аварии частично затруднено движение Источник: Яндекс.Карты









