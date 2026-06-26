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Работа За какими сотрудниками охотятся работодатели: ответ Минтруда

За какими сотрудниками охотятся работодатели: ответ Минтруда

Эти люди наиболее производительны

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Возраст работника имеет большое значение | Источник: Анна Золотова / NGS.RUВозраст работника имеет большое значение | Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Возраст работника имеет большое значение

Источник:

Анна Золотова / NGS.RU

Самой производительной и востребованной возрастной группой в России стали россияне 40–45 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Почему мы сегодня говорим про 40–45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда», — сказал Котяков.

26 июня стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она проводится с 2023 года по поручению президента РФ. С 2025 года мероприятие включено в национальный проект «Кадры».

По словам министра, ярмарки вакансий помогают людям понять, в какой сфере они могут быть востребованы, даже если для этого нужно пройти переобучение. Центры занятости предлагают бесплатные программы переподготовки по более чем 200 профессиям, чаще всего это курсы до 256 часов. Перед началом обучения соискатель уже знает, у какого работодателя будет работать. С ним, обучающей организацией и будущим работодателем заключают трехстороннее соглашение.

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