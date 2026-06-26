За какими сотрудниками охотятся работодатели: ответ Минтруда

Возраст работника имеет большое значение Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Самой производительной и востребованной возрастной группой в России стали россияне 40–45 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Почему мы сегодня говорим про 40–45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда», — сказал Котяков.

26 июня стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Она проводится с 2023 года по поручению президента РФ. С 2025 года мероприятие включено в национальный проект «Кадры».