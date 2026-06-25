«Советский подход не для меня». Почему россияне меняют по 10–15 работ — мнения HR, сотрудников и психолога

Если 30 лет назад частая смена работы отпугивала работодателей, то сейчас они закрывают на это глаза Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Еще недавно длинное резюме с десятком работодателей считалось тревожным сигналом для HR-специалистов. Человека, который менял работу каждые год-два, могли назвать «летуном» или «бегунком» и отказать ему еще на этапе собеседования. Но рынок труда изменился. Сегодня компании всё чаще готовы закрывать глаза на частые переходы, если кандидат приносит результат. Корреспондент NGS.RU поговорила с читательницами, которые успели сменить десятки должностей и даже профессий, узнала мнение экспертов рынка труда и выяснил у психолога, почему люди постоянно ищут новое место и всегда ли это признак развития. Подробности — в материале.

От стрип-бара до руководства закупками

39-летняя Екатерина сейчас работает старшим категорийным менеджером в крупной торговой сети. За почти двадцать лет карьеры она сменила 15 работодателей и 21 должность, успев поработать промоутером, продавцом, логистом, специалистом по закупкам, руководителем отдела, и. о. директора завода в деревне и даже неделю — танцовщицей в стрип-клубе. К постоянным переменам женщина относится спокойно и считает их необходимой частью профессионального развития.

«Я всегда считала, что человеку нужно расти, развиваться и выходить из зоны комфорта. Работать на одном месте по десять лет можно, если ты собственник компании или президент. В остальных случаях рано или поздно начинается рутина. Если сотруднику кажется, что он засиделся, значит, ему не кажется. Нужно двигаться вперед, потому что иначе ты перестаешь развиваться, а вместе с этим перестаешь приносить компании ту пользу, которую мог бы», — уверена Екатерина.

Екатерина успела поработать неделю танцовщицей в стрип-баре Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За годы работы ей приходилось сталкиваться с самыми разными коллективами и ситуациями. Одним из самых необычных мест женщина называет завод в деревне, где она временно исполняла обязанности директора. На заводе работали жители села и привезенные временно мигранты. Сейчас предприятия уже нет, но именно оно научило Екатерину спокойно реагировать на сложные ситуации и договариваться с людьми.

«Это было в 2015 году, но атмосфера там была будто из девяностых. 50% сотрудников регулярно пили алкоголь, несколько раз ловила их на рабочем месте. Также любили бастовать (были задержки по зарплате), это они старались компенсировать воровством продукции. Научилась спокойно реагировать на маты пьяных людей, которых еще и развивать приходилось, но в итоге нашли почти со всеми общий язык, максимально увеличили продажи и погасили долги по зарплате, насколько это было возможно», — рассказывает она.

По словам Екатерины, работодатели по-разному реагировали на ее резюме, но негативное отношение она всегда воспринимала как повод отказаться от предложения.

«Если уже на собеседовании чувствуется осуждение из-за количества мест работы, я понимаю, что нам не по пути. Для меня это такой тест работодателя. Я убеждена, что важно не количество записей в трудовой книжке, а то, насколько человек может быть полезен компании и насколько компания полезна ему. Поэтому советский подход „просидеть двадцать лет на одном месте“ не для меня», — говорит собеседница.

На заводе в деревне сибирячка боролась с пьянством и забастовками Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

«Важно верить в продукт»

23-летняя маркетолог Анна за пять лет успела поработать в восьми местах. Она трудилась в газетах, журналах, онлайн-медиа, в Министерстве образования, в политической партии и IT-компании, которая впоследствии обанкротилась.

По мнению Анны, работа в разных сферах позволяет получить гораздо больше опыта, чем у людей, трудящихся в одном месте.

«Некоторые проекты я совмещала параллельно, поэтому работодателей количество мест работы особо не смущало. В резюме я даже не всегда указываю все компании, а оставляю только тот опыт, который подходит под конкретную вакансию. Я считаю, что люди, которые не боятся изменений, в итоге становятся более универсальными специалистами», — рассуждает девушка.

По словам собеседницы, плюсом для компании будет адекватный руководитель, а еще наличие удаленки или возможности совмещать ее с работой из офиса. При этом, признается Анна, есть вещи, которые заставят ее уйти из компании независимо от зарплаты.

«Для меня важно верить в продукт, который я продвигаю. Если этой веры нет, то не будет и результата. Кроме того, я не готова терпеть токсичную атмосферу, давление со стороны руководства или домогательства — с таким опытом, к сожалению, мне тоже пришлось столкнуться, — говорит она.

Есть вещи, с которыми Анна не готова мириться на рабочем месте Источник: Анна Золотова / NGS.RU

«Каждый раз думала, что надолго»

44-летняя Татьяна работает в маркетинге с 2007 года. За это время у нее было 13 мест работы. Женщина признается: ни разу не устраивалась с мыслью, что это временно.

«Всегда хотелось стабильности. Каждый раз я думала, что останусь надолго, но жизнь вносила свои коррективы. Три компании, в которых я работала, просто закрылись. Еще две сокращали сотрудников во время кризисов, и маркетологи обычно первыми попадали под увольнение. Из одной компании мне вообще пришлось уйти после того, как я начала требовать зарплату, которую постоянно задерживали. Поэтому далеко не всегда человек уходит по собственному желанию», — говорит Татьяна.

Самый короткий период работы у нее составил два месяца, а самый долгий — семь лет, правда, с учетом двух декретных отпусков.

Работодатели перестали бояться «летунов»

Как отмечают в пресс-службе «Зарплаты.ру», отношение работодателей к так называемым «бегункам» за последние годы заметно изменилось. Если раньше частая смена работы считалась тревожным сигналом, то сегодня компании вынуждены смотреть на ситуацию прагматично.

«Дефицит кадров и высокий спрос на квалифицированных специалистов заставили работодателей сместить акцент с формальных критериев на реальные навыки кандидатов. Сейчас компании в первую очередь интересует, способен ли человек быстро адаптироваться и приносить результат», — отметили аналитики.

Кроме того, смена работы всё чаще становится осознанной стратегией карьерного роста. По данным сервиса, почти 70% работников хотя бы раз меняли работодателя ради увеличения дохода, а четверть из них после этого смогла получать больше на 10–20%. Поэтому большое количество компаний в резюме сегодня всё чаще воспринимается как показатель амбициозности и стремления к развитию, а не как недостаток.

Сегодня работодателей интересует не частота мест работы, а логика переходов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Вместе с тем настороженность полностью не исчезла. Работодателей по-прежнему беспокоит не сам факт частых переходов, а завышенные ожидания кандидатов и попытки приукрасить свой опыт.

Директор «HeadHunter Сибирь» Екатерина Дегтярева также отмечает, что рынок труда за последние годы сильно изменился. По ее словам, смена работы раз в один-три года уже давно перестала восприниматься как нечто негативное, особенно в ИТ, маркетинге, креативных профессиях и на управленческих должностях.

«Сегодня работодателей интересует не сам факт переходов, а их логика. Если человек может объяснить, что каждый новый этап был связан с развитием навыков, ростом ответственности или сменой профессионального направления, это скорее плюс, чем минус. Компании всё меньше оценивают формальную преданность одной организации и всё больше — способность человека адаптироваться и приносить реальную пользу», — объясняет Екатерина Дегтярева.

По словам спикера, гораздо сильнее работодателей настораживают не частые переходы, а хаотичная карьера без видимых результатов, постоянные увольнения через несколько месяцев после трудоустройства, конфликты, прогулы и исчезновения без предупреждения.

Ценных работников с радостью принимают снова в компанию после увольнения Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

При этом на рынке появился и другой тренд: некоторые компании готовы повторно принимать бывших сотрудников.

«Увольнение больше не воспринимается как предательство или окончательный разрыв. Люди уходят по разным причинам, а если сотрудник расстался с компанией нормально и показывал хорошие результаты, многие работодатели готовы оставить для него дверь открытой», — отмечает Дегтярева.

«Бегут к чему-то новому или от самих себя?»

Клинический психолог Центра психотерапии «Модус» Василина Рамусь считает, что частая смена работы не просто карьерная стратегия, а отражение процессов, происходящих внутри человека. По ее словам, за постоянными переходами может скрываться стремление к развитию и поиску себя, но иногда человек таким образом пытается убежать от собственных проблем.

«Очень часто дело не в плохом коллективе или скучных задачах, а в том, что на работе человек сталкивается со своими слабостями: страхом критики, неумением отстаивать границы, тревогой или чувством собственной несостоятельности. И вместо того чтобы прожить этот опыт и повзрослеть, психика выбирает более простой путь — уйти и начать всё сначала. Так возникает иллюзия, что проблема была именно в этом месте, хотя сценарий потом повторяется снова», — объясняет специалист.

По словам психолога, существует и другая причина — стремление найти свое призвание. Сегодня многие люди уже закрыли базовые потребности, и на первый план выходит вопрос: «А мое ли это дело?» Люди ищут не только деньги, но и смысл. Но ни одна работа не способна полностью ответить на этот вопрос. Поэтому человек снова и снова меняет компании, надеясь, что именно следующая должность принесет ощущение удовлетворения, а затем снова разочаровывается. Еще один фактор, по ее словам, связан с зависимостью от новизны.

«Новый коллектив, новые задачи, новые знакомства дают мощный эмоциональный подъем. Но, как только работа становится привычной, появляется скука, и человек снова отправляется на поиски этого ощущения. Поэтому очень важно понять: вы меняете работу потому, что действительно растете, или потому, что пытаетесь убежать от внутренней пустоты. Это две совершенно разные истории», — подчеркивает психолог.

Важно понимать: человек меняет работу ради развития или смены декораций Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

По мнению специалиста, современный мир действительно дает человеку свободу не быть привязанным к одному месту на всю жизнь, и в этом нет ничего плохого. При этом важно понимать, что именно стоит за очередным увольнением.