«Матерюсь и люблю красоту. И что вы мне сделаете?»: блогер превратила сервировку в искусство и доход

Видеоистория Ксении Громовой, полная эстетики и самоиронии, в двух минутах Источник: Антон Дигаев

Ксения Громова полностью оправдывает свою фамилию: она энергична, жизнерадостна и заражает всех вокруг позитивом. Она не играет роль успешной женщины: то худеет, то полнеет, в сложный момент может выругаться и при этом обожает красиво сервировать столы. То, что начиналось как случайное кухонное увлечение, неожиданно стало приносить доход, а благодаря ее природному обаянию и любви к перформансу профессия обрела уникальный почерк.

История красотки — в видео выше.

В блоге Ксении почти 50 тысяч подписчиков. Многих цепляют ее нецензурно-эстетичные ролики: девушка в красивом винтажном платье сервирует столы, сопровождая процесс забавными комментариями.

«Людям надоела гламурная эстетика, им интересна реальная жизнь. Я матерюсь и люблю красоту. И что вы мне сделаете?» — рассказал Ксения NGS.RU.