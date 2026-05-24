«Матерюсь и люблю красоту. И что вы мне сделаете?»: блогер превратила сервировку в искусство и доход

Ксения Громова полностью оправдывает свою фамилию: она энергична, жизнерадостна и заражает всех вокруг позитивом. Она не играет роль успешной женщины: то худеет, то полнеет, в сложный момент может выругаться и при этом обожает красиво сервировать столы. То, что начиналось как случайное кухонное увлечение, неожиданно стало приносить доход, а благодаря ее природному обаянию и любви к перформансу профессия обрела уникальный почерк.
В блоге Ксении почти 50 тысяч подписчиков. Многих цепляют ее нецензурно-эстетичные ролики: девушка в красивом винтажном платье сервирует столы, сопровождая процесс забавными комментариями.
«Людям надоела гламурная эстетика, им интересна реальная жизнь. Я матерюсь и люблю красоту. И что вы мне сделаете?» — рассказал Ксения NGS.RU.
Сейчас стоимость ее базовой сервировки для бренда — 45–50 тысяч рублей. Если просят что-то сложное — дороже. Но Ксения признаётся, что часто эта сумма не покрывает траты. Сделать проект она может и бесплатно или в минус, если идея кажется крутой.