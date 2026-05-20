«Прихлебатель пришел!»: реальные пенсии тех, кто работал всю жизнь и вынужден обращаться за бесплатной едой

«Прихлебатель пришел!»: реальные пенсии тех, кто работал всю жизнь и вынужден обращаться за бесплатной едой

Даже те, кто трудились всю жизнь на заводе, в старости оказываются в бедственном состоянии. Их истории — в видео

Пенсионеры рассказали, сколько получают

Источник:

Кирилл Кушнов / E1.RU

Хватает ли людям в преклонном возрасте их пенсий? Об этом E1.RU рассказали подопечные фонда «Люблю и благодарю», которые ежедневно получают бесплатные обеды. Посмотрите их истории — в видео.

74-летняя Нина Семеновна с 17 лет трудилась машинистом-резчиком в типографии. Она доработалась до ветерана труда и получила квартиру. Детей они с мужем не завели, а около десяти лет назад скончался и супруг. Нина Семеновна осталась одна. Сейчас она живет на крошечную пенсию — 18 тысяч рублей.

Ситуация с пенсиями медиков чуть лучше. 88-летняя Галина Иосифовна всю жизнь помогала пациентам и трудилась врачом в городских больницах.

«У меня хорошая пенсия, слава богу. Получаю 32 тысячи рублей. Но очень дорого стоят коммунальные услуги: по 17 тысяч уходит за квартиру трехкомнатную. А я уже в этом возрасте, что поменять что-то не могу. Мама моя тут умерла, и я там умру», — объясняет женщина.

84-летний Анатолий Николаевич Ермаков долгие годы трудился на Уралмашзаводе — станочником, сверловщиком, а позже и мастером, начальником смены. Но, несмотря на приличный стаж, его пенсия — всего 30 тысяч рублей. Пенсионер говорит, что в помощи сыновей и внука он не нуждается — со всем справляется сам.

«Ого, еще один прихлебатель пришел! Ну а что, мы все такие!» — воскликнул Анатолий Николаевич, встретив знакомого.

Еще один медик на пенсии — Анна Николаевна Сергеева. Она много лет трудилась медсестрой.

«Я стаж выработала, а когда выходила на пенсию, перестройка была, и сумму маленькую назначили. Вот и приходится выживать на гроши. А за квартиру — вы можете представить — 9500 отдаю! У меня третий инфаркт был с операцией, и на лекарства каждый месяц почти десятка уходит. И у меня ничего не остается. Дети у меня обычные — дочь преподает в университете, там ставки урезали, а нагрузку увеличили. Сын у меня упал — четыре месяца не работал, был перелом со смещением, и плюс повреждены связки. Они, конечно, меня маленько выручают, но не могут же полностью содержать», — объясняет пенсионерка.

Анастасия Якупова
Анастасия Якупова
корреспондент E1.RU
