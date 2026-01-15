НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников

«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников

Ольга Новгородова рассказала, должен ли руководитель отмечать сотрудников за юбилеи в компании

341
А в вашей компании отмечают юбилеи работы?

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

А в вашей компании отмечают юбилеи работы?

Источник:

Алексей Волхонский / V1.RU

Жалеть о совместно прожитых годах можно не только в неудачном браке, но и в карьере. Ты отдаешь компании свои силы и время, а в ответ никакой благодарности. HR-директор Ольга Новгородова поделилась с Е1.RU такой историей и рассказала, должен ли начальник дарить подарки сотрудникам-юбилярам.

Одна очень хорошая и трудолюбивая женщина отработала в компании 10 лет, и на этот юбилей ей подарил директор компании цветы, тортик и… значок. Красивый значок, юбилейный, с благодарностью за проработанные совместно годы.

Женщина пришла домой, поделилась с родными и заплакала. Всего лишь значок за 10 лет добросовестной работы. Ее дочка опубликовала в сетях пост, сказала, что вот такая черная неблагодарность от компании. Ее, конечно, многие пользователи поддержали: «Служи, дурачок, получишь значок», «Увольняться сразу надо после такого, на хрен терпеть было», «Заработала орден Сутулого. Грустно всё это. Человек жизнь отдает, а отношение хуже, чем к животным», «Помоечный, позорный подарок». Иные матерились.

А еще вот что вспомнили: американцы выплачивают премию за выслугу лет столько тысяч долларов, сколько человек лет отработал в компании. А японцы за 10 лет работы в компании дарят машину.

Эта женщина написала заявление об увольнении. А сегодня я с ней аж 40 минут говорила по телефону. И вот что я вам скажу: так придумать себе проблем и обид на пустом месте — это надо уметь.

Компания ни с какой стороны не обязана никак отмечать совместные юбилейные годы работы с сотрудником. Ни официально, ни морально, ни логически.

Советский рудимент в виде отмечания совместных отношений с работодателем умер примерно в 1991-м. Если работник ждет от работодателя особенных милостей и благодарностей за совместно прожитые годы, он заведомо ставит себя сильно ниже в рабочей пирамиде. Сразу в униженном положении ожидающего благодарности.

Запомните: в XXI веке отношения «работник — работодатель» исключительно равные. Каждый может уйти, если ему не нравится. И должен уйти, если ему не нравится. Каждый имеет право не терпеть и не «отдавать лучшие годы своей жизни». Работник продает свое время, навыки и опыт. Работодатель в ответ отдает ему деньги.

Женщина хорошо работает — получает хорошие деньги. Почему женщина в одностороннем порядке ожидает от компании какого-то дорогого подарка? Что, за «отдала лучшие годы своей жизни»? А компания отдала тебе лучшие деньги, исправно платила налоги, премии, индексацию и своевременную зарплату. Это нормально. Это работает именно так. Честно и на равных.

В конце концов, 10 лет были прожиты по обоюдному согласию и в довольствии? А ты что подарила компании на этот юбилей? Может быть, хотя бы стишок?

Ах, и, конечно, в Америке никто не выдает таких премий за выслугу лет. А в Японии никто машину не дарит, там сотрудники так переживают от потери работы, что до самоубийств доходит.

Не ожидайте никаких подарков на юбилей от компании. Это делает из вас сначала униженных, а потом, когда ожидания не оправдываются, — оскорбленных. И сразу станет всё честно. Вот так я сказала этой женщине. Не знаю, как она в итоге осмыслит эту информацию и способна ли будет ее понять и принять.

И это вам пишет человек, который дарил айфоны за пять лет работы в компании сотрудникам и поездки в Египет на 10 лет. Не уверена, что это было правильно. Приятно — да. Заслуженно — да. Но верно ли с управленческой точки зрения, не знаю.

Надо ли отмечать сотрудников компании за выслугу лет?

Да, они заслужили премии и ценные подарки
Да, но символически: грамота, значок, медаль, благодарность
Нет, это всё лишнее

Ранее Ольга рассказывала, что ждет рынок труда в 2026 году. Почитайте также другие колонки эксперта: например, как правильно требовать повышения оклада, как устроена индексация зарплаты и как увольняться, чтобы тебя не прокляли. А недавно Ольга рассказывала, как отвечать на самый неудобный вопрос на собеседованиях.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Работа Юбилей Поздравление Начальство Благодарность Выслуга
Комментарии
4
Гость
1 час
Хорошо,что вообще помнят, о том сколько лет работает в компании...
Гость
1 час
Значок это круто, обычно руку жмут и фото с начальником дарят.
Гость
Рекомендуем