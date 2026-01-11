Как монетизировать ностальгию: блогер-аноним зарабатывает десятки тысяч на роликах о старых компьютерных играх

Просмотры позволяют зарабатывать на жизнь Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

На YouTube несколько лет назад выстрелил канал молодого блогера Shozy Snake. Автор — зовут его Даниил — делает видеоэссе о компьютерных играх нулевых, где в ироничной манере рассуждает о геймплейных особенностях, создании игры и том, как она состарилась к 2020-му.

Жанр оказался очень востребованным — сейчас ролики набирают сотни тысяч просмотров, и вскоре у канала появились рекламодатели и, следовательно, доход. Затем Даниил стал вставлять в ролики шутки о Тюмени и кадры тюменских улиц. Выяснилось, что он живет в этом городе. 72.RU поговорил с Даниилом о его канале и заработке.

Ирония и ностальгия

Даниил скрывает свой точный возраст и внешность — говорит, что ему «четверть века». Объясняет это тем, что иногда деанонимизация блогеров приводила к потере просмотров, поэтому и не торопится показывать себя.

Это ему, в общем-то, и не нужно — формат блога подразумевает, что пользователи будут смотреть на игровой процесс и визуальные шутки: мемы, отсылки и так далее. Первый ролик появился на канале три года назад.

Такое селфи Даниил выложил в своем канале. Его это силуэт или нет — неясно Источник: Карта Джокера / T.me

Сначала парень выкладывал разноформатные ролики на тему компьютерных игр, пока не нашел свою нишу — ретроспектива по геймдеву нулевых. Формат он подсмотрел у коллег-блогеров.

— Был такой блогер Neopoznan, он снял видео «Я прошел все бумерские части Need For Speed». Потом еще NAGIB_PRO постоянно делал марафоны по разным сериям игр. В общем, формат уже существовал. И я как раз что-то прогуливался по Тюмени, у меня тогда по пять тысяч просмотров было всего на роликах. Я подумал: «А почему никто так не рассказал про Call of Duty? Это же эпохальная серия игр». Вдохновленный этими блогерами, я тоже сделал обзор, — рассказывает Даниил.

Ролик неожиданно выстрелил, на данный момент его посмотрели более 900 тысяч раз. Успех — значит надо делать дальше. Shozy продолжил серию видео по старым играм. Сейчас на канале уже более 20 таких роликов, и каждый собирает сотни тысяч просмотров.

Секрет успеха такого формата — ностальгия молодых людей по детству в нулевых, считает автор.

— [Блогер] проходит все эти старые игры одной серии, и ты думаешь, мол, прикольно, в одну из них 20 лет назад я играл. Интересно будет посмотреть на эту игру обзор. А тут тебе час харизматичный человек рассказывает обо всем. И пусть твоей игре детства уделено пять или десять минут, остальные ты уже за компанию досмотришь, — рассуждает Даниил в разговоре с 72.RU.

Играть и писать сценарии

Монтировать ролики Даниил учился самостоятельно по гайдам в интернете. Использует программу DaVinci Resolve. Говорит, сейчас всё можно найти на YouTube: и как голос для записи настроить, и как видео смонтировать.

— Базовых навыков достаточно, чтобы делать интересные вещи в видеоредакторе, если просто проявлять креатив. Я смотрел на блогера Скиллз, который рассказывает про музыку. У него очень простой, даже примитивный монтаж, который легко воссоздать, но при этом он смотрится стильно, — рассказывает тюменец.

Так сейчас выглядит канал Даниила Источник: Shozy Snake / youtube.com

При этом на создание ролика у него уходит до месяца. Всё из-за выбранного формата: нужно пройти большое количество игр, которые могут быть и весьма продолжительными. Процесс производства ролика для серии игр поэтапно выглядит таким образом:

Прохождение одной игры — не менее двух дней. Подготовка сценария — четыре дня. Запись голоса — около часа. Монтаж — три дня.

Итого 11 дней требуется на примерно 20 минут контента. Как правило, этот ролик Даниил заливает на Boosty — платформу для добровольных донатов авторам контента. Однако на YouTube ролики идут дольше, поэтому он проходит еще несколько частей, и всё повторяется заново.

Еще два дня уходит на создание обложки и запись рекламной интеграции — таким образом производственный цикл составляет около 25 дней. Всё это при условии, что Shozy сидит за работой с девяти утра и до вечера — прямо как в офисе. Правда он не строчит отчеты, а играет в игры и пишет сценарии.

Мемные обложки тюменец тоже увидел у коллег и подогнал под себя Источник: Карта Джокера / T.me

Под влиянием South Park

Так как Даниил делает развлекательный контент, его обзоры полны шуток и отсылок, понятных его аудитории — молодым мужчинам от 25 до 35 лет. Иногда это сарказм, самоирония или черный юмор.

— Каждые две-три минуты в сценарии нужна шутка. Иногда это сложно — перебираешь разные варианты в поиске неочевидных параллелей. У меня был пример черной шутки про известного рэпера (мы не будем приводить ее из этических соображений. — Прим. ред.). Я когда это придумал, начал кругами ходить по квартире, предвкушая реакцию зрителя. Думал: «Не, ну это просто разрыв», — делится блогер.

Говорит, чувство юмора у него формировалось под влиянием сериала South Park, популярных некогда блогеров и отца. В разговоре с молодым человеком вообще иногда трудно понять, когда он шутит, а когда отвечает всерьез. В Данииле очень много ироничного отношения к себе и окружающим.

Кстати, именно для шутки в одном из роликов и появилось упоминание Тюмени. После этого Даниил стал упоминать свой город в роликах регулярно.

Первая реклама и заработок

Первая реклама появилась на канале Shozy Snake год назад в видео про Max Payne, когда ролики перевалили за отметку в 200 тысяч просмотров. Эта была интеграция, в которой Даниил рассказывал про ролевую онлайн-игру.

— Мне просто написал менеджер, мол, давай работать вместе. И я согласился. Так обычно и бывает: менеджеры пишут блогерам, у которых видят потенциал для дальнейших сборов просмотров. Точно не помню свой процент от интеграции, кажется, 80%, — сказал он журналисту.

Так выглядит рабочее место блогера. Вся техника и мощный компьютер требуют немалых вложений Источник: Карта Джокера / T.me

Даниил зарегистрировался как самозанятый и платит налоги, а потому строго соблюдает закон о рекламе. Иначе можно нарваться на большой штраф. Он отмечает, что все, кто снимает family-friendly контент на YouTube, работают в открытую. Поэтому у него нет рекламы, например, казино или интеграций другого нелегального и полулегального формата.

Это позволяет блогеру зарабатывать хорошие деньги. Точно сумму он назвать затруднился, так как доход в разные месяцы может отличаться. Как он сам говорит о своем доходе:

— Это не маленькие деньги, но и не большие. Ориентируясь по своим друзьям, кто-то получил образование, кто-то не получил, но мы все находимся плюс-минус в равном цифровом диапазоне с учетом нашего возраста. Ну как в среднем по Тюмени.

— Если верить официальной статистике, то у нас средняя зарплата — 90 тысяч. Это близко к тому, что у тебя получается?

— Ну близко, но это среднее. Надо, наверное, медианную зарплату смотреть. У меня по медианной будет, я думаю. Скажем так, на жизнь хватает.

Помимо рекламы, доход идет с Boosty, где постоянные зрители поддерживают Shozy рублем. Донаты на платформе приносят ему дополнительно около 15 тысяч рублей. Кстати, у блогера есть еще и небольшой канал в телеграме, но там рекламы нет — только мемы, рассказы о жизни и общение с подписчиками.

Родители не понимали, пока не появились деньги

Друзья начинание парня поддержали. Недоумение было только со стороны родителей, но Даниил их понимает.

«Им лет уже много, им трудно объяснить, что такое YouTube, например. Но, когда зарабатывать начал, они с пониманием отнеслись. Правда всё это занимало годы. [Монетизация] — долгий и постепенный процесс. Не было такого момента, чтобы мне все сказали: „Ого, молодец, нашел, как монетизировать блог“. Всё началось c Boosty, потом появился первый рекламодатель, потом второй», — вспоминает Shozy.

С просмотром YouTube сейчас есть проблемы Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Сейчас блогер продолжает создавать новые видео. На данный момент делает ролик про игру Spider Man. Несмотря на то, что YouTube в России «замедлен» и практически не работает без разного рода ухищрений, менять платформу не планирует.

Спросили у него, как относится к этим ограничениям и опасается ли, что придется переходить на новую платформу.