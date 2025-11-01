Продал бизнес, чтобы стать блогером: история Игоря Мёдова, который уже 7 лет помогает людям

Блогер с 1,5 миллиона подписчиков ремонтирует квартиры и помогает малоимущим Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Игорь Мёдов стал успешным блогером без эпатажа и трэш-контента. В своем канале он рассказывает истории людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это пенсионеры, инвалиды, многодетные матери-одиночки.

Знакомство с Игорем полностью меняет жизнь людей: он делает ремонты в полуразрушенных домах и квартирах, оплачивает врачей и лекарства, помогает всем, чем может. В каждом проекте активно участвует его аудитория — более 1,5 млн подписчиков. Подробная история блогера и его героев — в коротком видео.

«Самой первой героиней у нас на канале была многодетная мама. Она находилась в роддоме, а нам написала ее подруга и рассказала, что у нее вообще ничего нет — „помогите купить для ребенка подгузники, питание“. Мы встретились с ней прямо на выписке», — вспоминает Игорь Мёдов.