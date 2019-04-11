Скандал в «мосейцевском деле»: женщину, приютившую сбежавших из приюта детей, обвинили в побоях

В громкой истории о приюте в Мосейцево, которая, казалось бы, была завершена приговором суда, появился новый поворот. И снова страдают дети. На женщину, приютившую когда-то сбежавших из мосейцевского приют детей, написали заявление о побоях — якобы она избила девочку. Это заявление сейчас проверяется. — Я сегодня иду в полицию узнавать, что происходит, — рассказала женщина, которую обвиняют. Страшная и запутанная история началась несколько лет назад в селе Мосейцево, где был открыт детский приют. На удочерение детей получила благословение своего духовника некая Людмила Любимова. Ей тогда было 57 лет, но отдел опеки оформил на неё сразу семь маленьких девочек. В воспитании детей Любимовой помогали другие «матушки». В 2014 году случилась трагедия — в приюте умерла 13-летняя девочка.

Разгорелся скандал. На теле ребёнка криминалисты обнаружили 29 телесных повреждений. Эксперты следствия утверждали, что девочку жестоко избили за то, что она отказалась есть и работать по дому. Приёмная мать утверждала, что девочка просто упала с печки, а потом ещё и в подвал деревенского дома. Потом был долгий суд и наконец матушек признали виновными и назначили им разные сроки в колонии. В отношении органов опеки возбудили дело о халатности. Но предыстория «мосейцевского дела» началась ещё чуть раньше, в 2013-м. Когда из приюта сбежала мама с тремя детьми. В сам приют она попала, скрываясь от мужа-тирана. А после решила спасаться и от «заботы» в приюте. История вышла дикая — мама с детьми фактически осталась на улице. Где её и подобрала ярославна Ирина. Маме нужна была помощь — она инвалид детства по психическому заболеванию. Узнав её историю, Ирина пожалела и её, и детей — и приютила у себя. Так и жили все вместе, следили за судебной тяжбой. Пока не случилось неожиданное — Ирину саму обвинили в побоях. Мы позвонили женщине. Ирина рыдает в трубку — для неё это удар в спину.