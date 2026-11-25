Источник: Арина Майорова, Арктик-отель «Китовый Берег» / vk.com

Сегодня в Москве губернатору Мурманской области Андрею Чибису избрали меру пресечения. На заседании он был в жилетке с координатами отеля на берегу Баренцева моря, что, конечно, вызвало большой интерес не только у прессы, но и у всех присутствующих. Что за место такое? Наши коллеги из 51.RU рассказывают, что известно об этой четырехзвездочной гостинице. Условия в которой, конечно, очень сильно отличаются от тех, куда попал сегодня глава Заполярья.

На жилетке Чибиса написано: «69.6479, 31.8184, июнь '23». По этим координатам находится отель «Китовый берег». Это проект «Норникеля».

— Парк-отель «Китовый Берег» построен на полуостровах Средний и Рыбачий в рамках реализации первой очереди комплексного проекта «Валла-Тунтури»: на берегу Северного Ледовитого океана для гостей Кольского Заполярья доступны уникальный круглогодичный глэмпинг и комфортные коттеджи, банный дом с видовым спа и ресторан арктической кухни. Проект предлагает широкий спектр активностей вне зависимости от сезона. Объем вложенных инвестиций составил порядка 7,8 млрд рублей, — рассказывали про проект в правительстве Мурманской области год назад.

На сайте Норникеля указано, что в проект туристско-рекреационного комплекса на Кольском полуострове вложено 10,1 миллиарда рублей инвестиций, из них 3,2 миллиарда — в 2025 году.

Глэмпинг открылся в июле 2021 года. В ценнике, указанном на сайте, сейчас представлены цены с сентября 2026 по март 2027 года. Дешевле всего было провести ночь в номере «стандарт» в октябре–ноябре — он стоит 25 тысяч рублей одному либо 35 тысяч на двоих (в сентябре — 65 тысяч одному и 80 вдвоем). Проживание в номере «комфорт» и в коттедже в октябре–ноябре стоит 35 тысяч одному, 45 тысяч вдвоем, а в сентябре стоило 80 одному и 95 вдвоем. Аренда четырехместной виллы в сентябре обошлась бы в 250 тысяч рублей, сейчас в 150 тысяч рублей, с декабря будет стоить 175 тысяч рублей. В веб-архиве также сохранились цены с октября 2024 по декабрь 2025 года. Виллу открыли лишь в 2024 году.

Заседание по избранию меры пресечения прошло через день после задержания Чибиса Источник: mash / t.me

На сайте «Китового берега» предлагают свои услуги по трансферу до места внедорожником либо вертолетом. Можно выбрать автомобиль среди Toyota и Mercedes-Benz. Перевозка машиной в одну сторону будет стоить от 10 до 75 тысяч рублей. Цену трансфера на вертолете озвучивает менеджер.

Гостям предлагают и различные активности. К примеру, лекция будет стоить 15 тысяч рублей, катание на катере — от 60 до 95 тысяч рублей, рыбалка на катере — от 75 до 120 тысяч рублей. Экскурсия на мыс Романов с гидом — от 170 до 220 тысяч рублей. Флоатинг — 15 либо 25 тысяч рублей за человека. До 4 часов аренды сапборда обойдется в 9 тысяч рублей, а услуги инструктора — в 30 тысяч рублей.

Услуги предоставляет туроператор «Панарктик Стар». Они же работают по другому проекту «Норникеля», парку-отелю «Нералах» в Красноярском крае. Также компания реализует круизы на Дальний Восток под брендом «Васта экспедиции». Сам туроператор предлагает туры в Антарктиду, Африку и по России.

Выручка ООО «Панарктик Стар» в 2025 году — 1,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 77 миллионов рублей. 69,9% принадлежит АО «Мотус» (по данным на май 2026 года им полностью владеет Татьяна Пигошева), остальное — Леониду Зинченкову. Фирма зарегистрирована в Норильске.

Леонид Зинченков — совладелец «Панарктик Стар», об успехах «Китового берега» он докладывал в правительстве Мурманской области Источник: «Панарктик стар» / vk.com

Мещанский районный суд Москвы арестовал Андрея Чибиса на два месяца. Его подозревают в хищениях, растрате и незаконных валютных операциях.