Купальный сезон — всё: ярославские спасатели назвали число утонувших за лето

В Ярославской области назвали причину происшествий на воде с детьми Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области 1 сентября закончился купальный сезон, который официально длился с 1 июня по 31 августа. Об этом сообщили в Ярославском обществе спасения на водах.

«Купальный сезон в этом году оказался у нас особенным. Жаркая погода способствовала увеличению числа отдыхающих на водоемах. К сожалению, зарегистрированы и случаи гибели людей на водных объектах. Основная причина происшествий на воде с детьми — бесконтрольность со стороны взрослых», — рассказали ярославские спасатели.

Как уточнили 76.RU в региональном МЧС, за купальный сезон зафиксировали десять происшествий. На воде в Ярославской области погибли восемь взрослых.

«Друзья, купальный сезон этого года официально закрыт! Дежурство спасателей на пляжах с 1 сентября будет прекращено, купание после закрытия купального сезона опасно для здоровья», — предупредили в обществе спасения на водах.

В случае экстренных ситуаций можно обратиться по номеру «112».

Под конец лета в Ярославле на центральном пляже на Подзеленье из воды спасли двоих подростков 14 и 15 лет, которые тонули в Которосли. По информации спасателей, один из парней не умел плавать. В итоге одного подростка вытащили из воды с помощью спасательного круга, второй уже ушел под воду, за ним пришлось нырять.