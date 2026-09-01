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Происшествия Купальный сезон — всё: ярославские спасатели назвали число утонувших за лето

Купальный сезон — всё: ярославские спасатели назвали число утонувших за лето

Публикуем ответ

294
В Ярославской области назвали причину происшествий на воде с детьми | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ Ярославской области назвали причину происшествий на воде с детьми | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области назвали причину происшествий на воде с детьми

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области 1 сентября закончился купальный сезон, который официально длился с 1 июня по 31 августа. Об этом сообщили в Ярославском обществе спасения на водах.

«Купальный сезон в этом году оказался у нас особенным. Жаркая погода способствовала увеличению числа отдыхающих на водоемах. К сожалению, зарегистрированы и случаи гибели людей на водных объектах. Основная причина происшествий на воде с детьми — бесконтрольность со стороны взрослых», — рассказали ярославские спасатели.

Как уточнили 76.RU в региональном МЧС, за купальный сезон зафиксировали десять происшествий. На воде в Ярославской области погибли восемь взрослых.

«Друзья, купальный сезон этого года официально закрыт! Дежурство спасателей на пляжах с 1 сентября будет прекращено, купание после закрытия купального сезона опасно для здоровья», — предупредили в обществе спасения на водах.

В случае экстренных ситуаций можно обратиться по номеру «112».

Под конец лета в Ярославле на центральном пляже на Подзеленье из воды спасли двоих подростков 14 и 15 лет, которые тонули в Которосли. По информации спасателей, один из парней не умел плавать. В итоге одного подростка вытащили из воды с помощью спасательного круга, второй уже ушел под воду, за ним пришлось нырять.

Вскоре его нашли и вынесли на берег. Пока ехала скорая, спасатели без остановки проводили ребенку сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, юноша скончался в больнице.

Стали очевидцем или участником происшествия? Сообщите об этом в редакцию 76.RU.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Купание Река Спасатель МЧС
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Комментарии
2
Гость
51 минута
Будьте осторожны на воде🙏🏻 берегите детей и следите за ними. Пьяными тоже не надо купаться….
Гость
59 минут
Всего-то 8 человек? Простите за каламбур - капля в море.
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Гость
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