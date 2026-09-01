Ничему не научат? В российские школы массово набирают педагогов без профильного образования — как так вышло

В стране — дефицит педагогов Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

«То, как мне предложили заменить учителя, — очень смешная история. Разговор был примерно такого характера: „Сонь, вы же у себя на актерском много книжек читаете? Значит, наверное, литературу в пятом классе сможешь преподавать?“» — вспоминает выпускница факультета культуры и искусств.

Софья отучилась на артиста драматического театра и кино и устроилась педагогом дополнительного образования в школу. А затем стала преподавать еще и русский язык с литературой. Не потому, что мечтала стать учителем, — просто вести уроки оказалось некому.

Из-за дефицита кадров в образовании подобные ситуации происходят нередко. Один учитель может вести физику, информатику, математику, технологию. Если он этого не сделает, у детей просто не будет части уроков.

Наши коллеги из NGS55.RU разбирались, как такой подход сказывается на качестве образования и состоянии учителей. Подробнее — в материале Екатерины Шрайнер.

Сколько учителей не хватает

По данным НИУ ВШЭ, доля педагогических вакансий в России держится на уровне 2,8–3,4%. Если не учитывать тех учителей, которые работают по совместительству или договорам ГПХ, дефицит выше — 7,4%.

В разных регионах ситуация отличается. Сильнее всего число педагогов с 2016 по 2024 год сократилось в республиках Мордовия и Коми, а также в Смоленской и Курганской областях. В Московской и Ленинградской областях, Санкт-Петербурге, Чечне, Ингушетии и Севастополе учителей, наоборот, стало больше.

Есть и еще одна проблема: количество педагогов не меняется, а число школьников растет. Получается, из года в год нагрузка на тех учителей, которые продолжают преподавать, увеличивается.

«С 2016 по 2024 год число школьников в России выросло на 18,5% — с 15,2 миллиона почти до 18 миллионов человек. За это же время численность учителей почти не изменилась: в 2024/25 учебном году в школах работало 1,13 миллиона педагогов. В результате на одного учителя пришлось больше учеников: в среднем по стране показатель вырос с 14,1 до 16,8, а в городских школах — до 20 учеников на педагога», — пишут специалисты.

Проблема массовая

Из-за дефицита кадров в школу берут практически всех Источник: Иван Рейзвих / NGS55.RU

В школу Софья устроилась, потому что ей нужна была любая работа. Сначала она вела занятия по актерскому мастерству и хореографии. Затем ей поручили классное руководство в 5-м классе, а когда уволилась учительница русского языка и литературы — предложили заменить ее.

«Пошла педагогом дополнительного образования, чтобы заработать денег. Подумала, буду преподавать деткам разные смежные дисциплины. В школе нехватка кадров, поэтому мне дали классное руководство. За два дня до начала учебного года уволилась учитель по русскому языку и литературе. Первые две недели дети были без предмета абсолютно. Мне предложили заменить учителя на первое время», — рассказывает она.

Замена педагога очень быстро переросла в полноценную работу. Перед каждым занятием приходилось заново вспоминать школьную программу, перечитывать произведения и повторять правила русского языка. Профильного образования у Софьи не было, поэтому она с нуля разбиралась в структуре урока и методических рекомендациях. При этом она продолжала вести кружки.

«Незаметно из двух недель замены литературы у меня вышли полноценные часы русского языка пять раз в неделю и литературы три раза в неделю. Согласилась, потому что было жалко детей. Мне в какой-то степени нравилось преподавать. Но, конечно, платили за это копейки. Подготовка — сущий ад. Я сама подзабыла некоторые темы. Самым сложным в этом процессе была проверка тетрадей. Она отнимала много времени».

Непрофильные предметы ведут педагоги по всей стране Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Подобные ситуации случаются по всей стране. Желающих работать в школах остается немного: предметники увольняются, а оставшиеся педагоги вынуждены вести дополнительные уроки по непрофильным направлениям.

В Забайкалье такая проблема возникла с математикой, физикой и химией. Специалистов по этим предметам остро не хватает, поэтому занятия проводят педагоги других профилей.

Нашим коллегам из NGS.RU мама школьника рассказывала, что один учитель преподавал в классе ее ребенка и труд, и географию, и биологию, и музыку, и черчение. А уроки математики вел 19-летний студент. Другого варианта попросту не было.

Это законно?

Образование для работы в школе нужно, но не обязательно педагогическое Источник: Сергей Брун / NGS55.RU

Чтобы работать учителем, иметь именно диплом педагогического вуза необязательно. Согласно профстандарту, преподавать в школах могут специалисты разных областей.

Например, выпускник физфака имеет право вести уроки физики, историк — историю, а филолог — русский язык и литературу. Работать учителем может также специалист с высшим или средним профессиональным образованием в любом не связанном с преподаваемым предметом направлении, если он пройдет переподготовку. Главное — наличие хоть какого-то диплома.

Студентам работать в школе тоже не запрещено. Как сказано в законе об образовании, для этого они должны отучиться минимум три года и успешно сдать все экзамены и зачеты за это время. При этом руководство школы самостоятельно определяет, соответствует ли образование кандидата на должность тому предмету, который ему хотят поручить.

Проще говоря, в школу возьмут любого желающего , если он готов работать и получать нужную квалификацию. Наличие педагогического стажа не требуется. Учителями не смогут стать только те, кому это запрещено по решению суда. В списке также недееспособные, судимые и люди с некоторыми заболеваниями.

«Формально учитель может вести любой предмет»

Преподаватель истории и председатель профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков подтверждает, что педагоги в школах очень часто ведут непрофильные предметы. Пройти курсы или переподготовку, по его словам, совсем несложно.

«Это часто бывает. Мне однажды поступало предложение преподавать физику в большой школе в Подмосковье, хотя я историк. Формально сейчас учитель может вести любой предмет, если пройдет курсы повышения квалификации по конкретному предмету. Сейчас вообще любой человек с высшим образованием проходит курсы или переподготовку и может работать почти любым учителем. В начальной школе — даже со средним образованием», — объясняет эксперт.

Нельзя однозначно сказать, что человек без педагогического диплома — плохой учитель. Бывает, что такие специалисты объясняют детям материал даже лучше тех, кто окончил профильный вуз.

Проблема возникает тогда, когда педагог вынужден совмещать несколько совершенно разных предметов. Подготовиться качественно к каждому уроку становится сложно. С такой задачей справляются далеко не все.

«Как это может сказываться на качестве образования? Естественно, негативно, хотя бывают исключения, когда изначально не имеющий педагогического образования человек становится хорошим учителем. Вопрос слишком непростой, чтобы на него ответить однозначно», — говорит Казаков.

Дополнительная нагрузка на педагогов

Кадровый голод — системная проблема, которая сейчас практически не решается. Недостаток педагогов восполняют студентами, представителями других профессий или повышенной нагрузкой на учителей, вынужденных проходить курсы и осваивать дополнительные специальности. От такого подхода страдают и преподаватели, и дети.

«Даже свой родной предмет вести в сегодняшних условиях очень сложно. А если занятие не совсем по твоему профилю, то это троекратная нагрузка. Качество страдает. Имеющиеся педагогические кадры изнашиваются. Выгорание повсеместное, оно происходит массово. И никто с этим ничего не делает, нагрузка только возрастает», — говорит учитель русского языка и литературы, член Совета профсоюза «Учитель» Анна Штернберг.

Профессию учителя нужно сделать более привлекательной, считают эксперты Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Единственное, что может помочь решить проблему, по мнению специалиста, — улучшение условий труда в школе. Люди должны захотеть работать и оставаться в профессии долго.

«Зарплата должна быть не нищенская. Нужен нормальный диалог с педагогическим сообществом для решения проблем. Почему в 1-м классе сидит по 30 человек? Детей больше, чем парт. Не хватает школ, не хватает классов. При этом нагрузка только растет. Новые требования появляются, новые учебники каждый год. ВПР на всех свалились. Зачем, если у нас и так контрольных много? Это огромная отчетность. Издевательство просто».

«Каждый должен заниматься своим делом»

Многие учителя выгорают и увольняются из школы Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Софья работала учителем русского языка и литературы в школе весь учебный год, а потом все-таки решила уйти. Поняла: как бы ей ни были дороги дети, профессионального педагога заменить она не сможет.

«Я больше не работаю в школе, потому что считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Даже если у меня есть предрасположенность к преподаванию, я не профессионал».

За время работы она успела насмотреться и на педагогов, которые от усталости потеряли интерес к профессии, и на детей, которые совершенно не уважают преподавателей.

«У нас были учителя, которые преподают уже достаточное количество лет. У них куча часов, много классов и не всегда есть возможность полноценно готовиться. Некоторые облегчали задачу тем, что просто включали какой-нибудь видеоурок. Вопросы к системе образования бесконечные. Самое обидное, что учитель сейчас ничего не значит в глазах ребенка».

Корень проблемы она видит в том, что в обществе осталось мало уважения к профессии учителя. Многие родители считают педагогов обслуживающим персоналом и транслируют это восприятие детям.

Самое обидное, что учитель сейчас ничего не значит в глазах ребенка. Софья год проработала учителем русского языка и литературы в школе

Государство, в свою очередь, поддерживает систему, в которой у учителя нет возможности полноценно преподавать. Он вынужден брать дополнительную нагрузку и подстраиваться под бесконечные реформы.

В итоге престиж профессии падает, из нее уходят талантливые люди, дефицит становится только сильнее. Образовавшиеся дыры готовы заполнить любым человеком, согласившимся работать на таких условиях. Уровень его подготовки уходит на второй план.