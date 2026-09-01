Выплатят сразу две пенсии и дадут крупную надбавку: полный список изменений для пенсионеров в сентябре

Заметная прибавка в выплатах ждет тех, кто в августе отпраздновал 80-й юбилей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В сентябре 2026 года сразу несколько категорий пенсионеров получат прибавку к доходам. Кому-то существенно увеличат размер выплат, а кто-то сможет получать две пенсии одновременно. Кому ждать перерасчет и что для этого нужно, разбираемся в нашем материале.

Кому удвоят фиксированную выплату

С 1 сентября в два раза вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для тех, кому в августе 2026 года исполнилось 80 лет, а также для тех, кому впервые установили I группу инвалидности.

Размер фиксированной выплаты в 2026 году составляет 9 584,69 рубля. После удвоения она достигнет 19 169,38 рубля, прибавка — 9 584,69 рубля.

Если пенсионер относится к обеим категориям, повышенная выплата устанавливается только по одному основанию. Удвоение производится единожды.

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы также получают ежемесячную надбавку за уход — 1 413,86 рубля в месяц. С учетом удвоения фиксированной выплаты и этой надбавки общая прибавка для этой категории составит около 11 тысяч рублей.

Перерасчет происходит автоматически — Социальный фонд располагает всеми необходимыми данными. Повышенная сумма поступит пенсионеру в сентябре.

Кому пересчитают пенсию после увольнения

Пенсионеры, уволившиеся с работы в августе 2026 года, с сентября получат пересчитанную пенсию. Тем, кто после выхода на заслуженный отдых продолжал официально трудиться и завершил трудовую деятельность в августе, прибавят все пропущенные за время работы индексации.

Размер повышения индивидуален и зависит от стажа и накопленных пенсионных баллов. Перерасчет делают на основании сведений от работодателя. Если данные поступят в Социальный фонд позже, недополученную сумму компенсируют.

Как получить две пенсии одновременно

С сентября 2026 года некоторые категории граждан могут получать две пенсии. Это право есть у следующих категорий:

военнослужащих и сотрудников силовых ведомств (Минобороны, МВД, ФСБ), которые после выхода на пенсию продолжили работать в гражданском секторе;

федеральных государственных гражданских служащих;

лиц с инвалидностью из-за военной травмы;

участников Великой Отечественной войны;

награжденных знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;

членов семей погибших военнослужащих;

космонавтов и работников летно-испытательного состава.

Инвалиды вследствие военной травмы имеют право оформить вторую страховую пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста. Для остальных категорий досрочного выхода не предусмотрено — они получают вторую пенсию при достижении пенсионного возраста (в 2026 году — 64 года для мужчин и 59 лет для женщин).

Чтобы получить вторую пенсию, нужно выполнить три условия:

Иметь не менее 15 лет страхового стажа. Накопить минимум 30 пенсионных баллов. Достичь пенсионного возраста.

Вторую страховую пенсию выплачивают без фиксированной суммы (в 2026 году она составляет 9584 рубля), но подлежит индексации. Для оформления нужно подать заявление в Социальный фонд, МФЦ или через портал госуслуг.

У кого вырастут накопительные пенсии и срочные выплаты

В сентябре граждане получат повышенные накопительные пенсии, которые пересчитали в августе по итогам инвестирования за прошлый год. Накопительные пенсии вырастут на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты (от маткапитала, программы софинансирования и добровольных взносов) — на 19,3%.

Кому положена доплата за иждивенцев

Если у пенсионера есть нетрудоспособные иждивенцы — дети до 18 лет или студенты, которые учатся очно до 23 лет, фиксированная часть пенсий в сентябре у него тоже вырастет. Например, за двоих иждивенцев сумма увеличится до 6389,80 рубля, а за троих — до 9584,70 рубля.

Эта прибавка не будет автоматической. Чтобы ее получить, нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд и предоставить соответствующие документы.

Кто получит доплату при выходе на пенсию

В сентябре вырастет пенсия у тех, кто в августе 2026 года выработал необходимый северный стаж. Это касается тех, кто работал в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях.



При наличии 15 лет работы в районах Крайнего Севера фиксированную выплату увеличивают на 50% — это около 4792 рублей. Если стаж в приравненных к Северу местностях составляет 20 лет, прибавка будет 30% — около 2875 рублей. При этом обязательно нужно иметь общий страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.



Перерасчет происходит автоматически, если данные о стаже уже есть в системе Социального фонда. Если нет, нужно подать заявление.



Кроме того, северяне имеют право на досрочный выход на пенсию — на пять лет раньше общеустановленного возраста, то есть мужчины в 60 лет, женщины в 55 лет. Для этого нужно выработать тот же северный стаж (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных местностях) и иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Помимо северных надбавок, доплаты к пенсии положены и матерям‑героиням. С 2026 года им назначают ежемесячную доплату к пенсии в размере 415% от социальной пенсии — в 2026 году это 39 100 рублей.

Вместе с этим с 1 января 2026 года матерям‑героиням положена ежемесячная денежная выплата в размере 72 403,79 рубля. Обе выплаты оформляют по заявлению после выхода на пенсию.

Другие изменения в выплатах

Это далеко не все изменения в выплатах пенсионерам. Надбавки к пенсии будут каждый месяц. Самое заметное изменение ожидается с 1 октября. Узнать подробнее об этом можно здесь.