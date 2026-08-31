НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

штиль.

 754мм 100%
Подробнее
0 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Похоронили утонувшего подростка
Студенты из Африки
Продажа Центрального рынка
Полезная памятка мамам и папам
Суд по смертельному ДТП
Спасли львицу
Кандидаты в Госдуму
Афиша концертов
Авто Водительские права можно будет предъявить через телефон — подробности

Водительские права можно будет предъявить через телефон — подробности

Инициатива заработает в ближайшее время

85
Теперь носить с собой бумажные документы будет необязательно | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUТеперь носить с собой бумажные документы будет необязательно | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Теперь носить с собой бумажные документы будет необязательно

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Водители смогут предъявлять инспектору ГИБДД QR‑код удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в мессенджере Мах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними», — сообщили в Минцифры.

Техническая возможность для предъявления документов в мессенджере будет реализована в ближайшие месяцы, заявили в правительстве.

Также мы писали о том, что в России хотят ввести цифровой паспорт для машин, чтобы закрыть лазейки с продажей скрученного пробега у авто на вторичном рынке. Такой законопроект в Госдуму или правительство ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) намерена направить в 2027 году.

Цель этого законопроекта заключается в том, что создается цифровая история каждого автомобиля «от момента рождения и до его технической смерти». Дело в том, что машина за весь свой цикл обслуживания меняет несколько собственников, их может быть 2–3, а то и куда больше.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Мах Водитель Удостоверение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
1 час
Можно будет играться, предьявите права, вот qr-код в макс, нет мне нужны пластиковые, вот пластиковые, нет мне нужен qr-код в макс.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Первый самостоятельный бюджет — это тренировка». Зачем школьникам карманные деньги: давать нельзя не давать
Сергей Шейн
Мнение
Ешьте с гренками или бутербродами: как правильно приготовить намазку из кабачков
Елена Агафонова
Мнение
Нейросеть вместо репетитора: почему школам бессмысленно воевать с ИИ и как новые технологии подстроятся под каждого ученика
Мария Липчанская
Рекомендуем