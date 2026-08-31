Водительские права можно будет предъявить через телефон — подробности

Теперь носить с собой бумажные документы будет необязательно Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Водители смогут предъявлять инспектору ГИБДД QR‑код удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства в мессенджере Мах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Электронные документы автомобилиста можно будет использовать по желанию. Они не заменят бумажные, а будут действовать наравне с ними», — сообщили в Минцифры.

Техническая возможность для предъявления документов в мессенджере будет реализована в ближайшие месяцы, заявили в правительстве.

Также мы писали о том, что в России хотят ввести цифровой паспорт для машин, чтобы закрыть лазейки с продажей скрученного пробега у авто на вторичном рынке. Такой законопроект в Госдуму или правительство ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РоАД) намерена направить в 2027 году.