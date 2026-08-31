«Совершил отпевание»: в Ярославской области похоронили подростка, который утонул, спасая друга

В Ярославле погиб мальчик, спасший тонувшего друга Источник: МЧС России по Ярославской области,

15-летнего подростка, который погиб, спасая своего друга в Которосли, похоронили в Ярославской области. 30 августа мальчика отпели. Об этом сообщили в местной митрополии.

«После Божественной литургии в Авраамиевом Богоявленском монастыре Ростова Великого митрополит Ярославский и Ростовский Вадим совершил отпевания новопреставленного иподиакона», — написали в группе «Ярославская митрополия».

Напомним, что ребенок скончался 27 августа. С момента происшествия подросток находился в отделении реанимации. О погибшем известно, что он часто посещал церковь.

Сама трагедия случилась вечером 26 августа. Подростки 14 и 15 лет купались в реке на Центральном пляже на улице Подзеленье в Ярославле. Вдруг ребята начали тонуть. На помощь им кинулись спасатели. По информации Ярославского общества спасения на водах, оказалось, что один ребенок не умел плавать.

В итоге одного подростка вытащили из воды с помощью спасательного круга, второй уже ушел под воду, за ним пришлось нырять. Вскоре его нашли и вынесли на берег. Пока ехала скорая, спасатели без остановки проводили ребенку сердечно-легочную реанимацию.