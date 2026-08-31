НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 754мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 86,38
EUR 100,57
Похоронили утонувшего подростка
Студенты из Африки
Продажа Центрального рынка
Полезная памятка мамам и папам
Суд по смертельному ДТП
Спасли львицу
Кандидаты в Госдуму
Афиша концертов
Происшествия Подробности «Совершил отпевание»: в Ярославской области похоронили подростка, который утонул, спасая друга

«Совершил отпевание»: в Ярославской области похоронили подростка, который утонул, спасая друга

Трагедия случилась 26 августа

455
В Ярославле погиб мальчик, спасший тонувшего друга | Источник: МЧС России по Ярославской области, В Ярославле погиб мальчик, спасший тонувшего друга | Источник: МЧС России по Ярославской области,

В Ярославле погиб мальчик, спасший тонувшего друга

Источник:

МЧС России по Ярославской области,

15-летнего подростка, который погиб, спасая своего друга в Которосли, похоронили в Ярославской области. 30 августа мальчика отпели. Об этом сообщили в местной митрополии.

«После Божественной литургии в Авраамиевом Богоявленском монастыре Ростова Великого митрополит Ярославский и Ростовский Вадим совершил отпевания новопреставленного иподиакона», — написали в группе «Ярославская митрополия».

Напомним, что ребенок скончался 27 августа. С момента происшествия подросток находился в отделении реанимации. О погибшем известно, что он часто посещал церковь.

Сама трагедия случилась вечером 26 августа. Подростки 14 и 15 лет купались в реке на Центральном пляже на улице Подзеленье в Ярославле. Вдруг ребята начали тонуть. На помощь им кинулись спасатели. По информации Ярославского общества спасения на водах, оказалось, что один ребенок не умел плавать.

В итоге одного подростка вытащили из воды с помощью спасательного круга, второй уже ушел под воду, за ним пришлось нырять. Вскоре его нашли и вынесли на берег. Пока ехала скорая, спасатели без остановки проводили ребенку сердечно-легочную реанимацию.

Редакция 76.RU выражает соболезнования родным и близким погибшего.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Отпевание Похороны Подросток
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 минута
🙏🙏🙏😪😪😪
Гость
49 минут
Не умеешь плавать, так не лезь глубоко!
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вы не знаете, за что платите». Эксперт рассказала, как продавцы частных домов хитрят с ценой квадратного метра
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
По следам Николая II на брендированном экспрессе: как посмотреть духовную столицу Сибири за два дня и 7 тысяч рублей
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
«У нас в селе семья из четырех человек столько получает». Сколько реально можно заработать на вахте и кому там больше платят
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Какие странные продукты можно найти в магазинах Таиланда? Обзор местных маркетов от туристки
Аксиния Петрова
Руководитель модельного агентства в Тюмени
Мнение
Водопад в центре и самый милый театр в мире. Зачем снова и снова ехать в Тбилиси — советы туристки
Полина Перепелица
Заместитель главного редактора 72.RU
Рекомендуем