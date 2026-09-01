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Город Зонтики не забыли? Ярославцев предупредили о грозе с сильным ветром

Зонтики не забыли? Ярославцев предупредили о грозе с сильным ветром

Когда небо затянут тучи

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Ярославцев предупредили о грозе с сильным ветром&nbsp;— прогноз погоды | Источник: Александр Куренной / 76.RUЯрославцев предупредили о грозе с сильным ветром&nbsp;— прогноз погоды | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ярославцев предупредили о грозе с сильным ветром — прогноз погоды

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Школьники, зонтики дома не забыли? 1 сентября погода может сильно испортиться. Предупреждение об этом для Ярославской области опубликовали в РСЧС.

«При грозе усиление ветра порывами 12–17 м/с ожидается в отдельных районах Ярославской области 1 сентября до 21:00. Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций», — предупредили в РСЧС.

Телефон экстренных служб — 112

Погода по дням

Несмотря на предупреждение о грозе, 1 сентября в Ярославле будет тепло. Днем синоптики ожидают до +24 градусов. Ночью температура опустится до +15…17 градусов, возможно, выпадет небольшой дождь.

В течение суток 2 сентября ожидается переменная облачность и небольшой дождь. К тому же, по прогнозу, возможна гроза. Ночью столбики термометров покажут +15…17 градусов, днем +20…22. Также обещают сильные порывы ветра до 14 метров в секунду.

Ночью 3 сентября ожидается до +14…16 градусов, днем воздух прогреется до +17…19. Прогнозируется переменная облачность и небольшой дождь.

В течение суток 4 сентября ожидается малооблачное небо и небольшой дождь. Ночью будет +11…13, днем +19…21 градус.

В субботу, 5 сентября, выпадет небольшой дождь. Ночью и днем будет примерно одинаковая температура: от +13 до +15 градусов.

Неделя завершится дождем. В течение дня 6 сентября ожидается +10…12 градусов. По прогнозу синоптиков, будет сильный ветер порывами 11 метров в секунду.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Погода Экстренное предупреждение Зонт 1 Сентября Прогноз
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