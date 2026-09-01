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Экология Только с разрешения: с 1 сентября обновили правила сбора краснокнижных растений и грибов

Только с разрешения: с 1 сентября обновили правила сбора краснокнижных растений и грибов

Что важно знать ярославцам, чтобы не получить штраф

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Вяз гладкий из региональной Красной книги на улице Нахимсона в Ярославле не спилили, несмотря на то, что он уже засох | Источник: Александр Куренной / 76.RUВяз гладкий из региональной Красной книги на улице Нахимсона в Ярославле не спилили, несмотря на то, что он уже засох | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вяз гладкий из региональной Красной книги на улице Нахимсона в Ярославле не спилили, несмотря на то, что он уже засох

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С 1 сентября 2026 года в России вступили в силу обновленные правила сбора и оборота растений и грибов, занесенных в федеральную и региональные Красные книги. Теперь любые действия с ними возможны только с разрешения Росприроднадзора.

«Любое изъятие редких видов из природы допускается только в исключительных случаях и строго на основании разрешений, выдаваемых Росприроднадзором или региональными ведомствами. Получить разрешение можно для научных исследований, сохранения генофонда в питомниках, спасения растений или обеспечения безопасности граждан», — пояснили в федеральном Министерстве природных ресурсов и экологии.

Особые требования предъявляются к стройкам. Если возведение объекта затрагивает места произрастания краснокнижных видов, то застройщик обязан пересадить растения в безопасную среду или собрать семена для последующего восстановления популяции.

Если редкое растение или гриб обнаружены на земельных участках частных лиц, то пересаживать их владелец земли не обязан, но закон запрещает продавать или передавать такие экземпляры третьим лицам.

В Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области добавили, что жителям и коммунальным службам нужно быть аккуратными и с краснокнижными деревьями, которые требуют спила.

«Если дерево (например, вяз гладкий или вяз голый) растет в опасном месте — грозит упасть на дом, машину или ЛЭП — просто так спилить его нельзя. Нужно получить официальное разрешение», — пояснили власти.

Под оборотом понимаются сбор (заготовка), приобретение, передача от одного лица другому, а также их возврат и (или) высадка в природную среду обитания.

В Ярославской области разрешение на действия с краснокнижными растениями выдает Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора (Ярославль, ул. Красноборская, д. 8, телефон: 8 (4852) 35-21-87, электронная почта: rpn76@rpn.gov.ru).

Какое наказание грозит нарушителям

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3-5 тысяч рублей; на должностных лиц — 20-40 тысяч рублей; на юридических лиц — 80-120 тысяч рублей.

Если растение занесено в Красную книгу Российской Федерации, размеры штрафов будут следующие: для граждан —2,5-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 15-20 тысяч рублей, для организаций — 500 тысяч — миллион рублей. При умышленном уничтожении, незаконной добыче особо ценных растений и грибов возможна уголовная ответственность, предусматривающая обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до 2-4 лет. В случае использования служебного положения, действий, совершенных группой лиц, и при прочих отягчающих обстоятельств возможно даже лишение свободы.

Познакомиться с содержанием Красной книги Ярославской области можно на сайте регионального Министерства лесного хозяйства и природопользования.

Напомним, соответствующее постановление было принято федеральным правительством 1 июня 2026 года. До этого единых четких федеральных правил, касающихся сбора и оборота краснокнижных растений и грибов не было. Действовал общий природоохранный режим, согласно которому любое изъятие таких видов из природы считалось запрещенным.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
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Комментарии
2
Гость
1 минута
а таблички в лесу расставили? ну чтобы точно знать, что это что-то краснокнижное?
Смирняга

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Кто вообще эти грибы собирает))
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