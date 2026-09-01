Только с разрешения: с 1 сентября обновили правила сбора краснокнижных растений и грибов

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 3-5 тысяч рублей; на должностных лиц — 20-40 тысяч рублей; на юридических лиц — 80-120 тысяч рублей.

Если растение занесено в Красную книгу Российской Федерации, размеры штрафов будут следующие: для граждан —2,5-5 тысяч рублей, для должностных лиц — 15-20 тысяч рублей, для организаций — 500 тысяч — миллион рублей. При умышленном уничтожении, незаконной добыче особо ценных растений и грибов возможна уголовная ответственность, предусматривающая обязательные, исправительные или принудительные работы на срок до 2-4 лет. В случае использования служебного положения, действий, совершенных группой лиц, и при прочих отягчающих обстоятельств возможно даже лишение свободы.