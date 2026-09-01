Как лишний вес провоцирует опухоли и почему эстроген защищает от деменции: полный гид по женским гормонам

Женская гормональная система устроена крайне сложно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По данным врачей, каждая третья женщина сталкивается с гормональными сбоями. Каждый второй визит к гинекологу связан именно с этими загадочными веществами, которые регулируют работу нашего организма от и до.

Как работают гормоны? За что отвечают прогестерон, эстроген и тестостерон в организме женщины? И как правильно сдавать анализы? Об этом 72.RU на своей лекции рассказала врач, медицинский советник по гинекологии компании «Гедеон Рихтер» Дарья Толкач.

Шесть этапов в жизни женщины

В человеческом организме более сотни разных гормонов, подсчитали ученые. Все они взаимосвязаны между собой, потому что преследуют одну цель — вовремя запускать и прекращать в нашем теле процессы, нужные для выживания и размножения. Гормоны — наши спутники на всю жизнь, поэтому врачи и поделили все жизненные циклы женщины, опираясь на гормональные изменения.

Пока гормоны спят (до 10 лет)

Вся гормональная система девочки в этом возрасте находится в режиме ожидания. Эстроген организм не производит, нет и менструации — самого главного показателя гормонального здоровья женщины. В общем-то, всё, что остается в таком возрасте, — расти и развиваться.

Гормональный бунт (12–18 лет)

Примерно в это время начинает активно работать гипоталамус — небольшой, но важный отдел нашего мозга, который запускает в том числе и гормональные процессы. Гипоталамус запускает гипофиз, и начинается производство эстрогена. У девушки меняются тело, психика, появляется первая менструация — менархе.

Сначала менструальный цикл может быть не таким четким — это продолжается первые два года. Так что по этому поводу переживать не стоит, всё в рамках нормы.

— В этот период гормоны — это как продукты в небольшом магазине. Сегодня их завезли, завтра небольшая задержка, логистика не налажена, — объясняет Дарья Толкач.

Подростковый бунт часто совпадает с бунтом гормональным Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Расцвет и первые сбои (20–35, 35–40 лет)

— Это идеальный вальс двух гормонов. Баланс эстрогена и прогестерона идеален. Кожа самая лучшая, кости самые крепкие, фертильность самая высокая. Организм справится с любой нагрузкой, ну, если не было, конечно, каких-то отклонений. Лучший период для беременности, если человек здоров, — говорит врач.

После 35 лет начинается процесс старения. Первым начинает снижаться прогестерон, и стареют яичники — один из самых быстро стареющих органов. Это происходит потому, что природа подразумевает: свою функцию они уже выполнили.

Это естественный этап, бояться его не нужно, но есть смысл обратиться к врачу, если какие-либо изменения глобально мешают вам жить.

Перименопауза (45–55 лет)

Эстроген постепенно снижается, но происходит это скачкообразно. Из-за этого у женщины появляются первые признаки того, что обычно называют симптомами менопаузы: приливы жара, нарушение сна, перепады настроения, сухость влагалища, снижение либидо.

Постменопауза (55 лет и старше)

Этот период наступает, когда в течение 12 месяцев у женщины нет менструации.

— Я бы сравнила эти шесть этапов с погодой. На погоду мы не обижаемся, не боимся, но мы учитываем. Берем зонтик, когда обещают дождь. Солнечные очки — когда ожидается солнце. Здесь так же: если знать, когда и что нас ожидает, легче подстроиться и перенести погоду, — рассуждает медицинский советник Дарья Толкач.

Волшебный эстроген и его друзья

Остановимся на трех главных женских гормонах: тестостероне, прогестероне и эстрогене. Все они, кстати, производятся в нашем организме благодаря холестерину — да-да, тому самому, которого все боятся. Тестостерон отвечает за либидо, настроение, ясность ума, структуру и тонус мышц, а также выносливость.

Второй главный гормон — это прогестерон. Он отвечает в основном за фертильность и беременность. Но не только: еще он формирует костную ткань женщины, отвечает за кровоток и метаболизм.

Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Один из главных героев на этой сцене — великий и ужасный эстроген. Он вырабатывается по большей части в яичниках, но участвуют в этой работе также надпочечники, жировая ткань, кость, плацента, эндометрий.

Эстроген, вопреки всеобщему мнению, отвечает не только за формирование женских половых признаков. Вы удивитесь, но рецепторы к эстрогену есть практически везде. Эстроген влияет вот на какие части организма:

сердце и сосуды;

мозг и нервная система;

кожа и слизистые;

костная ткань;

мочеполовая система;

печень;

репродуктивная система.

То есть практически на всё наше тело.

«Это как хорошее удобрение»: болезни, связанные со сбоем эстрогена

С эстрогеном бывает две проблемы: его может быть или слишком много, или слишком мало. Гиперэстрогенемия — это как раз отклонение, при котором его много. Почему это происходит?

Одной из причин может быть лишний вес, ведь часть гормонов вырабатывается именно в жировой ткани. Еще одна частая причина — нарушения в работе печени. Другие причины — кисты в яичниках или опухоль гипофиза.

— Представьте сад. Если эстроген — это хорошее удобрение, то, когда его стало слишком много, начинают расти сорняки — множится то, чего не должно быть. Отсюда у нас появляются заболевания, связанные с избытком эстрогена: миома матки (доброкачественная опухоль), эндометриоз и аденомиоз, мастопатия, гиперплазия эндометрия, — рассказывает Дарья Толкач.

При дефиците эстрогена наш сад, наоборот, увядает. Это происходит как раз при менопаузе. Есть очевидные последствия этого: перепады настроения, тревожность, сухость влагалища и повышенный риск генитальных инфекций. Но это вершина айсберга.

Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Во-первых, наши кости теряют кальций, так как именно эстроген строит костную ткань. Риски переломов вырастают в разы. Другая большая беда — сердечные проблемы. Согласно статистике, женщины до менопаузы в три раза реже мужчин страдают от инфарктов и инсультов. Но в постменопаузе эти риски выравниваются.

Наконец третья беда — болезни мозга. Падение эстрогена напрямую влияет на его ускоренное старение.

— Сейчас идут исследования о том, как снижение эстрогенов способствует раннему развитию деменции у женщин. То есть даже такая взаимосвязь, — отмечает Дарья Толкач.

Когда (не) сдавать анализы на гормоны: полезная памятка

Достаточно популярной медицинской практикой из-за всех вышеописанных проблем является анализ на гормоны. Но сдавать их нужно по правилам и по необходимости. Давайте для начала разберемся, когда и не нужно тратиться на анализы.

Например, сдавать анализы не нужно перед тем, как начать пить гормональные контрацептивы. Также точно не нужно сдавать анализ однократно, например, в 15 лет, а в следующий раз в 30 лет. Это просто бессмысленно.

А когда это действительно нужно? Врачи предлагают всего четыре таких случая:

Подозрение на синдром поликистозных яичников. Сдается на 2–3-й день цикла, проверить нужно тестостерон, лютеинизирующий гормон, фолликулостимулирующий гормон. Подозрение на нехватку прогестерона. Сдается на 21–23-й день цикла, проверяют, что логично, прогестерон. Оценка овариального резерва (количества яйцеклеток). Сдавать антимюллеров гормон (АМГ) можно в любой день. Нарушение цикла, галакторея. Проверять нужно пролактин.

Также Дарья Толкач рассказала, какие правила нужно соблюдать при сдаче анализов на гормоны. Вот восемь главных пунктов:

Всегда спрашивайте врача: «Зачем мне этот анализ и что мы будем делать с результатом?» Приходите натощак: многие показатели зависят от приема пищи. Не сдавайте всё подряд: это дорого и бессмысленно. Гормоны щитовидной железы (ТТГ) проверяйте в первую очередь: проблемы с циклом часто связаны с щитовидкой, а не с яичниками. Сообщите врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете. Некоторые препараты нужно временно отменить или перенести время приема. Решение принимает только врач. Если нарушили подготовку (перекусили, перенервничали, пришли после тренировки), лучше перенести анализ на другой день. Сдавайте анализы в одной лаборатории для контроля в динамике: разные лаборатории используют разные реактивы и референсные значения. Планируйте визит на утро, до физиотерапии, массажа, УЗИ и рентгена: эти процедуры могут повлиять на результат.