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Дороги и транспорт В Ярославле отменили ежедневный водный маршрут — причина

В Ярославле отменили ежедневный водный маршрут — причина

Рассказываем, по какому направлению он ходил

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В Ярославле отменили ежедневный водный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле отменили ежедневный водный маршрут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле отменили ежедневный водный маршрут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле временно отменили новый регулярный водный маршрут. Речь идет о направлении «Ярославль — Кострома — Плес». Об этом рассказали в правительстве Ярославской области 1 сентября.

Маршрут приостановили из-за поломки судна «ВосходЪ-3», которое обслуживало путь Ярославль — Углич. Власти приняли решение заменить теплоход судном «ВосходЪ-4», который возил людей между Ярославлем и Плесом.

«Принято решение о перераспределении имеющегося флота. Учитывая социальную значимость маршрута Ярославль — Углич, компания-перевозчик в сложившейся ситуации оперативно перенаправила сюда судно с маршрута на Плес, чтобы минимизировать неудобства для максимального числа пассажиров», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта региона Роман Душко.

29 августа теплоход из Углича сел на мель. Пассажиров судна пересаживали на автобус.

Продажа билетов на поездку по направлению Ярославль — Кострома — Плес появилась 27 августа 2026 года. Рейсы были запланированы с 28 августа. Сообщалось, что маршрут будет работать ежедневно. На данный момент компания «ВодоходЪ» временно приостановила продажу билетов на рейс.

Маршрут в пути от Ярославля до Костромы должен был занимать 1,5 часа, от Ярославля до Плеса — 2,5 часа. Билет по направлению Ярославль — Кострома обойдется в 1800 — 2100 рублей, по курсу Ярославль — Плес — от 2900 до 3500 рублей.

Власти указали, что пассажиры, которые уже приобрели билеты на поездку от Ярославля в Кострому или Плес, могут вернуть деньги. Для этого необходимо написать о проблеме на почту support@vodohod-yar.ru, указав номер заказа.

«После завершения ремонта судна „ВосходЪ-3“ движение по водному маршруту из Ярославля в Кострому и Плес будет восстановлено», — уточнили в правительстве.

АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» было образовано в 1999 году. Фирма зарегистрирована во Всеволожском районе Ленинградской области, занимается деятельностью внутреннего водного пассажирского транспорта.

На 49% она принадлежит московскому ООО «ВодоходЪ», который организует речные круизы. Еще почти 38,9% принадлежит бизнесмену Владимиру Касьяненко. В 2025 году АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт» получило выручку в 4,6 млрд ​рублей, чистая прибыль составила 673,8 млн.

Ранее мы публиковали расписание речного трамвайчика в Ярославле.

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Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Водный транспорт Маршрут Направление Кострома Компания Водоход
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